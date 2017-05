Mozart und Rösel, aber auch Omega und Howard Carpendale Dresdens Philharmonie will den Kulturpalast zum „Haus für alle“ machen. Die erste Saison dürfte die Fans der Unterhaltung wie Klassik gleichermaßen begeistern.

Musiker der Dresdner Philharmonie beim Eröffnungskonzert am am 28. April im neuen Kulturpalast. © dpa

Ob „Weihnachten in Familie“, Liebeslieder mit Howard Carpendale, „Das Phantom der Oper“ und Anton Bruckners neunte Sinfonie – diese Vielfalt wird im neuen Saal des Dresdner Kulturpalastes ab dem Sommer zu erleben sein. Verantwortlich dafür ist die Dresdner Philharmonie als Hausorchester und Betreiber. „Der umgebaute und gerade eröffnete Kulturpalast soll wieder ein Haus für alle sein“, sagte am Mittwoch Intendantin Frauke Roth bei der Präsentation der ersten Spielzeit 2017/18. „Deshalb haben wir versucht, ihm mit all den Angeboten seinen ursprünglich vielfältigen Charakter wiederzugeben.“

Konkret sieht das so aus: Die Philharmoniker und ihre Partner werden über 120 Konzerte – von der Sinfonie- über Orgel-, Schul- und Choraufführung – geben. 55 Veranstaltungen steuern Dresdner Institute wie Musikfestspiele, Jazztage, Dixieland-Festival und Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ bei. Und über 100 Mal öffnet das Haus für Shows und Unterhaltungskunst mit Publikumslieblingen wie Frank Schöbel, Adoro, Karat, Vanessa Mai und Hans Klok. Interesse daran haben unter anderem Die Prinzen, die Kastelruther Spatzen, Max Raabe und Mireille Matthieu bekundet. Die Liste erstaunt schon. So viele Stars kamen vor dem Palastumbau selten in einem Jahr. „Der wiedereröffnete Kulturpalast ist eine große Chance – gleichermaßen Geschenk und Herausforderung“, so Roth.

Entsprechend ist der Start am 19. August mit einem eintrittsfreien Tag der offenen Tür aller Einrichtungen im Haus mit Führungen durch den Palast und vielen Angeboten für alle Generationen. Entsprechend lobte Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch das – ganzjährige – Bemühen des Orchesters um Jung wie Alt: „Es geht nicht darum, wie oft gefordert, das Publikum zu verjüngen, sondern zu verbreitern.“ So sind künftig Führungen für Kinder („Schatzsuche im Kulturpalast“), für Jugendliche („Kultur-Caching“) und für Erwachsene (Rundgänge mit und ohne Orgel sowie durch die Foyers) buchbar.

Die Philharmonie selbst setzt auch auf die großen Brocken. „Dieser toll klingende Saal fordert nicht nur einen Qualitätssprung heraus. Wir können endlich jene Werke aufführen, die für den alten Palast und die anderen Säle der Stadt zu groß besetzt sind“, so Chefdirigent Michael Sanderling. Er startet in seine siebte Dresdner Saison mit so einem Blockbuster: Gustav Mahlers achte Sinfonie, die sogenannte „Sinfonie der Tausend“ mit zig Chören.

Zurück kommen die traditionellen Reihen der Philharmonischen, der Zyklischen und der Außerordentlichen Konzerte. Sanderling gestaltet hauptsächlich den ersten Zyklus mit den Schwerpunkten Schostakowitsch und Beethoven. Bis zu seinem Vertragsende Mitte 2019 will er alle Sinfonien der Komponisten aufgenommen haben. Knapp die Hälfte ist als Studioaufnahme geschafft. „Ab sofort nehmen wir die Werke im neuen Saal live auf.“

„Fantastische Kollegen und hochkarätige Solisten“ kündigte Sanderling an: Dirigenten wie Marek Janowski und Sebastian Weigle kämen, die Geigerin Arabella Steinbacher, der Cellist Daniel Müller-Schott und der „Lokalmatador mit Weltruf“, der Pianist Peter Rösel. Vier Uraufführungen sowie weitere Erstaufführungen sind geplant. Composer in Residence ist Altmeister Krzysztof Penderecki. Artists in Residence sind die Pianisten-Schwestern Katia und Marielle Labèque.

Der erste Musiker im neu geschaffenen Amt des Palastorganisten ist der Franzose Olivier Latry, Titularorganist an der Kathedrale Notre Dame. Er wird die neue Palastorgel aus dem Hause Eule am 8. September weihen. Der Förderverein der Philharmonie hatte das großartige Instrument mit 4 106 Pfeifen weitgehend finanziert.

Mit Weltmusik und Filmlivekonzerten wird es eine neue Reihe geben. So ist die portugiesische Fado-Künstlerin Mariza, der Balkan-Brass-Musiker Goran Bregovic und der Tangomeister Juan Jose Mosalini zu Gast. Die Musik zu „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erklingt ebenso live wie Charlie Chaplins „Lichter der Großstadt“.

Zudem gibt es viele Choraktivitäten, die Kurt-Masur-Akademie startet und es wird Projekte mit den Mitarbeitern von Zentralbibliothek und Kulturkraftwerk Mitte geben. Es lohnt, das informativ wie übersichtlich gestaltete Spielzeitheft zu studieren.

Es gibt also viele Gründe zu einem Besuch des neuen Hauses. Der Orchestervorstand schwärmte vom motivierenden Spiel im Saal, wo „schon der Applaus toll klingt“.

Der Vorverkauf für die Saison 2017/18 ab 14. August. Der Abonnement-Verkauf startet bereits am 17. Mai.

