Moskauer Kino muss Stalin-Komödie absetzen

Moskau. Ein Moskauer Kino hat eine Komödie über Sowjet-Diktator Josef Stalin unter Druck der Behörden aus dem Programm genommen. Von Sonnabend an sei das Kino „Pioner“ gezwungen, den Film „The Death of Stalin“ nicht mehr zu zeigen, teilte es am Freitagabend mit.

Vergangene Woche hatte das russische Kulturministerium den Streifen des britischen Regisseurs Armando Iannucci kurz vor der Premiere verboten. In der Komödie werden die letzte Tage Stalins (1878-1953) und der Machtkampf nach seinem Tod thematisiert. Dumaabgeordnete hatten den Film als untragbar bezeichnet und ein Verbot gefordert. Das Ministerium teilte mit, die Komödie verstoße gegen das Gesetz. In Deutschland soll sie Ende März in die Kinos kommen. (dpa)

