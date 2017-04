Mordfall mit Spuren ins Mittelalter Ein Sammler alter Schriften wird ermordet – und Commissario Brunetti steht vor vielen Rätseln.

Mördersuche mit alten Büchern: Sergente Vianello (Karl Fischer) zeigt Commissario Brunetti (Uwe Kockisch, l.), dass aus diesem wertvollen Folianten Seiten herausgeschnitten worden sind. © Nicolas Maas/ARD Degeto/dpa

Vice-Questore Patta hat genug von dem „arroganten Schnösel“. Er stärkt Commissario Guido Brunetti den Rücken, als Conte Morosini-Albani die Ermittler unter Generalverdacht stellt. „Was für ein Arschloch“, entfährt es ihm, als der laut Umfragen wohl nächste Bürgermeister aus dem Büro gerauscht ist. In der neuen Folge „Tod zwischen den Zeilen“ der Donna-Leon-Krimireihe, die am Gründonnerstag im Ersten zu sehen ist, hat Patta ungewohnt wenig Geduld mit den Mächtigen – und legt sich offen mit der einflussreichen Contessa an.

Der mysteriöse Tod des ehemaligen Theologen Enrico Franchini gibt nicht nur Brunetti Rätsel auf. In dessen Computer entdecken die Ermittler Kopien von alten Büchern. In der für ihre historischen Bestände berühmten Biblioteca Merula sind Seiten aus Büchern herausgeschnitten und ganze Folianten verschwunden. Die Leiterin hat das gegenüber den privaten Sponsoren der Einrichtung verschwiegen. Für die Raritäten werden auf dem Schwarzmarkt Unsummen gezahlt.

Brunetti und Sergente Vianello bekommen Einblick in eine unheimliche Welt, die sie nur langsam durchdringen. Im Lesesaal gibt es eine Kamera, die keiner installiert haben will. Auch Piero Sartor, ein Mitarbeiter der Biblioteca, ist zwar ausnehmend freundlich, verhält sich aber verdächtig. Nicht zuletzt gerät auch der amerikanische Historiker Joseph Nickerson in Verdacht. Bei seinen Ermittlungen in den besseren Kreisen der Lagunenstadt gerät Brunetti auch an die traditionsreiche Familie Morosini-Albani, die einst Dogen stellte und immer noch Einfluss hat.

Der Schlüssel in diesem Fall liegt in einem 500 Jahre alten, nie aufgeklärten und aus den Annalen getilgten Mord. Auch das einzige erhaltene Buch, in dem davon berichtet wird, ist verschwunden. Immer wieder blendet der Film zurück ins Mittelalter, zu der Tat, deren Folgen in die Gegenwart reichen: in den Kampf ums Bürgermeisteramt für einen Morosini-Albani. Er ist aber auch ein Plädoyer für das Buch und die Bildung, immer wieder untermalt mit wunderschönen Bildern von Markusplatz, Dogenpalast und den Kanälen Venedigs. (dpa)

„Donna Leon – Tod zwischen den Zeilen“, 20.15 Uhr, ARD

