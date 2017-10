TV-Tipp Mord unter der Dusche Wie Alfred Hitchcock im Thriller „Psycho“ eine der legendärsten Szenen des Kinos filmte.

Regisseur Alfred Hitchcock bespricht die berühmte Duschszene in „Psycho“ mit Schauspielerin Janet Leigh. © Shamley Productions

Hollywood im Dezember 1959. Alfred Hitchcock arbeitet an einem Film, der Kinogeschichte schreiben wird. Besonders der berühmte Mord unter der Dusche in „Psycho“ schockt das Publikum und beeinflusst nachhaltig andere Regisseure. Das Opfer ist eine junge Frau, die nachts in einem einsamen Hotel absteigt. Hitchcock benötigt für die grausige Sequenz 78 Einstellungen und 52 Schnitte. Schauspielerin Janet Leigh: „Ich möchte diese verdammte Sache nicht noch mal machen.“

Die Duschszene gilt als erste moderne Filmdarstellung des weiblichen Körpers, der Übergriffen ausgesetzt ist. Der amerikanische Dokumentarist Alexandre O. Philipe rekonstruiert in seinem aufwendig recherchierten 90-Minuten-Film, wie penibel und handwerklich perfekt Hitchcock den Mord im Badezimmer umsetzte. Aus den geplanten drei Drehtagen wurden sieben Tage. Model Marli Renfro, Double von Janet Leigh, erzählt: „Ich war nicht ganz nackt. Ich trug etwas, das wir Schritthose nannten. Während des Drehs löste sich die Hose. Ich fragte Hitchcock: Wollen wir sie nicht ganz ausziehen? Er sagte, nein, nein, nein.“ Den Sex einer Frau müsse man entdecken, sagte der Regisseur, er dürfe nicht an ihr „kleben wie ein Etikett“.

Filmexperten erläutern in der Doku, warum „Psycho“ zum Weichensteller für die Thriller der Sechzigerjahre wurde. Emotionen wecken, Angst auslösen, Spannung erzeugen, darum ging es Hitchcock. 53 Filme hat er hinterlassen. Viel Konfektion darunter, aber auch Meisterwerke wie „Die Vögel“, „Rebecca“ oder „Fenster zum Hof“. Vor allem wegen der Duschszene und des unerwarteten Täters gehört „Psycho“ in diese Reihe. Erstaunlich, dass Hitch, wie ihn seine Freunde nannten, den Kassenreißer selber nicht als Thriller, sondern als „ironischen Film, als großen Scherz“ charakterisiert hat. In einem Interview sagte er: „Ich war entsetzt, dass manche ihn so ernst nahmen. Er sollte die Leute zum Schreien und Kreischen bringen. Aber nicht mehr als in einer Achterbahn.“

„78/52 – Die letzten Geheimnisse von Psycho“, Arte, 22.15 Uhr

zur Startseite