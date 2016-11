Mord im Brautbett Durch ein Tal der Tränen zum Opernglück: Leipzig jubelt über Donizettis Rührstück.

Regisseurin Katharina Thalbach rettet die Premiere als Geist unterm schwarzen Schleier. Anna Virovlansky muss nach einem Unfall im Rollstuhl singen – das aber tut sie fantastisch. © Daniel Koch

Seit Romeo und Julia ist es eine alte Geschichte. Zwei lieben sich, doch die verfeindeten Familien sind dagegen. Ähnliches passiert in Gaetano Donizettis Belcanto-Oper „Lucia di Lammermoor“ von 1835. Lucia schwört ihrem Verlobten Edgardo ewige Treue, wird von ihrem intriganten Bruder zur Heirat mit einem reichen Laffen gezwungen, tötet den in der Hochzeitsnacht, sieht im Wahnsinn Gespenster, singt eine unvergessliche Arie, stirbt beseelt und hofft auf das Wiedersehen mit dem Verlobten im Himmel.

Am Sonnabend war Premiere des romantischen Rührstücks in Leipzig. Die Sängerin der Titelpartie sitzt nach einem Bänderriss im Rollstuhl, und Regisseurin Katharina Thalbach macht aus der Not eine Tugend. Sie verwandelt sich in den Geist von Lucias toter Mutter und schiebt die Tochter über die Bühne. Thalbach wäre nicht die Urkomödiantin, würde sie daraus nicht eine komische Nummer machen. Auch im Tal der Tränen wird gelacht.

Im opulenten Bühnenbild von Momme Röhrbein spielt das Ganze im schottischen Hochland, mit viel Blitz und Donner, düsteren Grabsteinen und einem Totenbrunnen. Die Herren tragen in den farbigen Kostümen von Angelika Rieck kurze Schottenröckchen, „da sie Männerbeine so gern sieht“, wie die Regisseurin augenzwinkernd verrät. Weil Katharina Thalbach die Sänger der anspruchsvollen Partien an die Rampe stellt, treten im Hintergrund drei Hexen, eine Blutmarie und huschende Schatten auf. Gar zu statisch soll der knapp dreistündige Abend nicht werden.

Während andere Häuser Lucias Drama als eminent politische Geschichte um Machtmissbrauch inszenieren, verlegt sich Leipzig ganz auf die private Liebestragödie. „Ich will das Stück gar nicht modernisieren“, sagt die Regisseurin. Dem Publikum gefällts. Nach fast allen Arien und Duetten gibt es ungewöhnlich viel Zwischenbeifall, am Ende stehende Ovationen.

Den meisten Applaus erntet die russische Sopranistin Anna Virovlansky für ihr Rollendebüt als Lucia. Sie schlägt sich im Rollstuhl und an Krücken mehr als achtbar. Die Partie der Lucia mit den schwierigen Koloraturen gehört zum Traum aller großen Operndiven von Maria Callas über Edita Gruberova bis jüngst zu Anna Netrebko. An deren schwindelnde Höhen und Gestaltungskraft gelangt die Leipziger Lucia noch nicht, aber ihr virtuoser, toller Gesang, vor allem in der Wahnsinnsarie, weckt hohe Erwartungen auf den weiteren Weg der Sängerin.

Einen starken Eindruck hinterlässt mit volltönendem Bariton als reuiger Intrigant Mathias Hausmann. Nach schwächerem Beginn steigert sich Tenor Antonio Poli nach der Pause grandios, zeigt in der lyrischen Sterbeszene sein Können. Ärgerlich, dass er die angebetete Lucia kaum beachtet und nur die Rampe im Blick hat. Und das soll Liebe sein? Anthony Bramall führt das Gewandhausorchester mit viel Schwung durch das stürmische Geschehen. Manchmal wäre weniger Rausch mehr.

Wieder am 2. und 10. 12. sowie am 1. 1. 2017 in der Leipziger Oper. Kartentelefon: 0341 12 61 261

