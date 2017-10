Monster für die Volksrakete Martin Mannig macht aus Spielzeugfiguren ironische Kunst. Dafür zeichnet er sie im Stile einer Verbrecherkartei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit Strick und doppeltem Boden: In Martin Mannigs Ausstellung „folkfuturism“ ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Der gebürtige Freiberger vom Jahrgang 1974 hat an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste studiert und schuf auch Bühnen- und Kostümbilder für das Theater Junge Generation in Dresden. © Sven Ellger Mit Strick und doppeltem Boden: In Martin Mannigs Ausstellung „folkfuturism“ ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Der gebürtige Freiberger vom Jahrgang 1974 hat an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste studiert und schuf auch Bühnen- und Kostümbilder für das Theater Junge Generation in Dresden.

Blick in Mannigs „Volksrakete“: In einem setzkastenartigen Regal hat er 29 Lieblingsobjekte aus dem Museum für Sächsische Volkskunst versammelt.

In Martin Mannigs Malerei treten nacheinander auf: der Knochenjunge, der Schattenzwerg Nummer eins. Ein Paar kniende Beine ohne Frau, eine erschrockene Katze vorm Grabstein, das Wurzelwichtlein. Der Gockl, ein Hase mit Hasenpimmel, schwebende Augäpfel. Die Flicken-oma, eine Seejungfrau, ein japanischer Geist, ein greisengesichtiges Rotkäppchen. Noch ein Zwerg namens Hans Leberwurst mit entzündeten Augen und einem Maul voll schiefer Zähne. Und damit ist man in der Schau noch lange nicht rum. Die Gestalten stehen frontal zum Betrachter oder im Profil, wie für die Verbrecherkartei gezeichnet.

Der Schrecken ist freilich kurz bei den meisten dieser Monster und Versehrten aus nicht korrekt wiedergegebenen Geschichten. Kurz und befreiend – wie wenn ein Bekannter einem aus der Hecke frohgemut in den Weg springt. Und genauso frohen Mutes erscheint das Lächeln in den gemalten Gesichtern, frech und verwegen. Als wüssten sie nicht um ihre Fehlkonstruktion, um ein Schicksal, um verdorbenes Verlangen. Als wüssten sie bloß, dass sie sich für etwas Verbotenes rechtfertigen. Mannig regelt, indem er Figuren mit eingeschriebenem Charakter falsche Attribute zuordnet, ihren Symbolgehalt runter. Die Situation könnte sich statt zum Bösen auch zum Guten wenden.

Der Doppelsinn entsteht, weil der 47-jährige Dresdner die Figuren zuvor sehr, sehr oft im Hochformat A4 zeichnet, bevor er sie als Motiv im Gemälde verwendet. Deshalb auch der missverständliche Anschein einer Kartei. Mannig kombiniert Artefakte aus der eigenen Spielzeugsammlung, verbindet sie mit anderswo Gesehenem, transponiert die Figur in die Fläche. Achtet dabei auf Haltung und Bewegung, sucht nach einer Physiognomie, einem Ausdruck. Oft mehrere Wochen hintereinander, ohne Arbeit an einem Gemälde dazwischen, womöglich mit dem Spuk der zuvor behandelten Gestalt im motorischen Gedächtnis.

Manchmal gibt es dann Misch- oder Halbwesen wie die Genannten. Der Beweis, dass sie für ein Bild gut sind, liegt in der Höhe des zugehörigen Zeichnungsstapels. „Erst durch den Willen, mir etwas anzueignen, entsteht Verfremdung“, sagt Mannig. An manche Dinge kommt er nur durch den Witz, jedoch betreibt er seine Verwandlungskunst im Grunde mit großem Ernst. Und der eventuell entstandene neue Charakter? „Das will ich gar nicht wissen.“ Früher hat er untersucht, was da entsteht. Jetzt verzichtet er darauf. „Man kann nicht bewusst auf etwas hinarbeiten, das schön und seltsam ist. Das klappt nicht.“

Seit dem Studium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ist ein Konvolut von mehr als viertausend Zeichnungen entstanden. Martin Mannig hält diesen Vorrat unterdessen für das eigentlich Wertvolle, das er im Atelier aufbewahrt. „Die Gemälde kann ich wiederholen, aber nicht die Figuren ohne die Zeichnungen neu erfinden.“

Die Sonderschau der Städtischen Galerie Dresden folgt dieser Wichtung mit einer Installation. Auf einem wie ein Haken zwei Ausstellungsteile durchschießenden „Arbeitstisch“ ist jetzt unter Glas ein knappes Zehntel des Schatzes Stapel für Stapel ausgebreitet, inklusive Segelschiffchen, Strickpuppen und Faschingsmasken. Ein „Volksrakete“ genanntes Regal an der Hakenspitze zeigt 29 Leihgaben aus dem Museum für Sächsische Volkskunst. Mannig hat sich dort gern inspirieren lassen. Sonstige Quellen seiner Kunst sind Fernsehen, Computerspiele, Horrorfilme, Comics, Kinderbücher, Kinderzeichnungen, Kritzeleien. Mannig geht mit Vergnügen ins Kino. Nach seiner ersten Japan-Reise 2008, diesem Überschuss an Gesehenem und Unverstandenem, verwendet Mannig ebenfalls Gestalten aus Manga-Comics.

Auch eine unerhörte Umkehrung, aber wegen der Vorliebe des Künstlers für die Zeichnung zu verstehen: Das Gemälde ist zuallererst ein sichtbar gemachtes Archiv. In „Ansammlung 1“ aus dem Jahre 2004 stehen noch – nein, schweben – die Gestalten nebeneinander in tiefster Nacht. Das Schwarz, aus dem etwas herausleuchtet, schenkt diesem wie anderen Gemälden einen weiteren Effekt. Sogar der Prozess der Aneignung wird gemalt und ausgestellt: In „Zirkulation (Onibaba)“ von 2014 sieht man, wie durch Ausschneiden und Einfügen den verschiedenen Köpfen Teile ihrer Nachbarn zugeteilt werden. Manches einst Gemalte – die „Flickenoma“ – wird später wiederum zum Material. Mannig verwendet Flickenstoff neuerdings als strukturierenden Malgrund, er kann ihn auftrennen und neu kombinieren. Die dünn gestrichene Farbe, Öl und Eitempera, wirkt hier wie ein imprägnierender Film. Als müsste sich das Motiv erst entwickeln.

Das endgültig Seltsame, wenn man den Bedeutungsverlust weggesteckt hat, entsteht aus Mannigs Umgang mit dem Raum. Er entwirft seine Gemälde meist betont flach, aber nicht immer. Das Gesicht der „Hexe“ knallt aus dem Bild wie ein Relief, der Schneemann in „Weltenbummler“ zeigt fein geformt Brüstchen, Bauchwülste und Gemächt. Manchmal malt Mannig gespenstisch weniger Figur, als eigentlich da sein müsste. Das Mädchengesicht in „The Glitch VI“ ist ein Horror hinter Pinselstrichen.

Martin Mannig: „folkfuturism“, bis 14. Januar 2018 in der Städtischen Galerie Dresden, Wilsdruffer Str. 2; Besuchereingang Landhausstraße. Di – So 10 – 18 Uhr, Fr bis 19 Uhr; Katalog: 26 Euro

zur Startseite