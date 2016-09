Monogamie ist auch keine Lösung „Szenen einer Ehe“ kommt als die erste überzeugende Inszenierung dieser Spielzeit am Staatsschauspiel Dresden auf die Bühne.

Wenn man Marianne fragt, was sie über sich sagen kann, dann gibt es da ihren Mann und ihre zwei Kinder. Vielleicht noch die Tatsache, dass sie ihr Leben liebt. „Ich bin mir nicht so sicher, wer ich eigentlich bin“, lautet dieser denkwürdige Satz, mit dem sie ihr Leben umschreibt. Doch in dieser Frau brodelt etwas. Mehr und mehr bricht es aus ihr heraus: die unterdrückte Wut, das Begehren, der Hass auf ihr selbstgewähltes Schicksal.

Es sind „Szenen einer Ehe“, von Ingmar Bergman meisterhaft ins Bild gesetzt. Zunächst als schwedische Fernsehserie, dann als weltweiter Kinoerfolg. Der Krieg des Mittelstandspaars Marianne und Johan ist ein Psychogramm über eine gescheiterte Beziehung. Und über eine Gesellschaft, in der das alte Rollenselbstverständnis nicht mehr trägt. Dass die Bühnenfassung derzeit eine kleine Renaissance erfährt, mag daran liegen, dass wir uns noch immer an jenen Bildern festkrallen, die auch in den 1970ern schon verhandelt wurden – und dass sie immer weniger tragen. Damals ging es um den Zweifel am Konstrukt Ehe, heute ruckelt es im Geschlechterverständnis: Männer und Frauen lassen sich häufiger scheiden, als dass sie heiraten, Männer und Männer ehelichen einander, Frauen und Frauen kriegen Kinder, und ganz verrückte Gastwirte haben nicht mal mehr nach Geschlechtern getrennte Toiletten, weil es ja auch etwas dazwischen geben soll! Woran soll man sich denn da noch festhalten?

Ein System aus den Fugen stellt Thomas Jonigk in Dresden auf die Bühne. Er hat „Szenen einer Ehe“ für das Kleine Haus des Staatsschauspiels eingerichtet, als Kammerspiel auf einer bis ins Detail historischen 70er-Jahre-Bühne. Die hat Lisa Dräßler als flachen Kasten konstruiert, Symbol für den erdrückenden Anspruch, eine ideale Kleinfamilie zu sein. Torsten Ranft und Nele Rosetz spielen Johan und Marianne, in den Kostümen von Esther Geremus sehen sie wie Models eines Modekatatalogs aus den 70er-Jahren aus. Ihre Ehe erscheint nur sehr kurz überhaupt noch heil. Aber was heißt das eigentlich, heil? Dass man in dauernder Harmonie monogam lebt? Oder gibt es einen Zustand jenseits dieses Idealbildes? Wie Blitzlichter tauchen Störfaktoren auf: Es sind die älter gewordenen Hauptfiguren, gespielt von Lars Jung und Hannelore Koch. Sie stehen mitten in der Szene, in den gleichen Kostümen wie die Jüngeren, sprechen die gleichen Sätze oder sind schon einen Schritt weiter. Durch diesen Kniff verschwimmen die Zeitebenen. Das Jetzt wird verlassen. Die Beschreibung wird universell.

Johan unterbreitet seiner Frau Marianne, dass er sie wegen einer anderen verlassen wird. Wenn sie zunächst noch um ihn kämpft, ihn dann aber gehen lässt und endlich zu Selbstbewusstsein findet, dann geht es auch darum: Wie ist ein Leben in Liebe möglich, ohne sich dem verklärten Bild von Romantik zu unterwerfen? Da zerfleischen sich die beiden in gegenseitiger Verachtung – und kurz darauf stehen ihre alt gewordenen Ichs eng umschlungen im Wohnzimmer. Wir wissen nicht, wann, aber es wird Versöhnung geben.

Bis dahin gehen Marianne und Johan durch die Hölle. Nele Rosetz und Torsten Ranft spielen sie mit beeindruckender Komplexität. Die beiden Schauspieler, die im Komödienfach ungeschlagen sind, geben ihren Figuren so viel Natürlichkeit, dass es bisweilen zum Verzweifeln lustig ist. Manchmal geht durch das Humorige die Tiefe verloren, aber sei’s drum, der Effekt ist gut und wird immer wieder durch große Schwere gebrochen. Nele Rosetz macht mit ihrem leicht irren Spiel aus der Familientragödie ein Psychodrama. Und die Kinder schauen zu. Sie stecken plötzlich im Kleiderschrank, stehen schweigend in der Küche – sie sind die stummen Beobachter, die eigentlichen Opfer der Krise.

Erstaunlich, wie allgemeingültig dieser Stoff nach 40 Jahren ist. Johan erzählt Marianne vom Liebesleben mit der 23-jährigen Paula, die „tolle Brüste“ hat, und Marianne starrt nur stoisch vor sich hin. Sie ist seine Kumpanin, voller Panik davor, ihre Eifersucht würde ihn von sich fort treiben. Er hat auch noch die Dreistigkeit, ihr lapidar zu sagen: „Diese Katastrophe ist eine Chance – auch in deinem Leben!“

Johan ahnt nicht, wie recht er hat. Marianne wird sich Liebhaber suchen, sie wird schicke Kleider tragen und Chips aus der Tüte essen, anstatt den Ex wie früher zu bekochen. Ein Jahr später, als die beiden sich wiedersehen, wird Johan einsam sein, seine Eitelkeit wie einen Schild vor sich hertragend, verzweifelt auf der Suche nach Sex und noch immer unfähig, Nähe aufzubauen. „Ich glaube, ich bin drauf und dran, mich von dir zu befreien“, wird Marianne sagen. Sie hat es schon längst getan.

Ein bisschen einfach macht es sich der Regisseur mit dieser Wandlung. Johan ist lächerlich, Marianne endlich stark. Nach weiteren Szenen der Ehe, in denen die beiden sich unerbittlich fertigmachen, kommt dann aber abermals der Dreh. Es ist die Stunde von Hannelore Koch und Lars Jung. Die ehemaligen Liebespartner begegnen sich nach vielen Jahren wieder. Etwas abgewohnt ist das Haus, die Gemüter abgekühlt. Beide sind wieder verheiratet. Im Film sind es nun Johan und Marianne, die miteinander ihre neuen Ehepartner betrügen. Hier ist es eine Begegnung von zwei Menschen, die endlich miteinander reden können. Die begriffen haben: Es nützt nichts, sich an Bildern festzuhalten. Umschlungen sitzen sie auf dem Sofa, das einst Requisite eines Krieges war. Sie kämpfen nicht mehr.

