Monarch im Zwielicht Justus Ulbricht widerlegt in seiner Biografie über Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach falsche „Erkenntnisse“.

Mit seiner Technikbegeisterung und der Faszination für das seinerzeit neue Automobil zeigte sich Wilhelm Ernst, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach als Mann auf der Höhe seiner Zeit. Selbst wenn ihn sein Hoffotograf Louis Held um 1905 in sehr aristokratischer Pose ablichtete. © interfoto

Antisemitische Vorurteile der Weimarer Gesellschaft seien es gewesen, weshalb er nicht zum Zuge gekommen sei, als in Weimar ein neues Theater errichtet wurde – so schrieb es einst der Architekt und Designer Henry van de Velde in seinen Memoiren. Wahr ist, dass antisemitische Vorurteile beim Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach keine Rolle bei der Entscheidung spielten, die Ideen van de Veldes abzulehnen und stattdessen den Bauauftrag an das renommierte, auf Theaterbauten spezialisierte Münchner Architekturbüro Heilmann & Littmann zu vergeben. Anders als der Belgier van de Velde war der süddeutsche Architekt Littmann wirklich ein Jude.

Wie der Dresdner Historiker Justus H. Ulbricht in seiner Biografie über Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach (1876 – 1923) zeigt, basierte das Bild des Großherzogs auch sonst vielfach auf Klatsch und Gerüchten der Presse des Fin de Siècle wie auch einiger Künstler, die sich vom Großherzog nicht gebührend gewürdigt fühlten. Das Negativ-Bild hält sich bis heute, wie eine Blütenlese negativer Urteile über den „Bad Boy“ aus Werken zur Weimarer Kulturgeschichte aus jüngerer Zeit belegt. Ulbricht, der im vergangenen Jahr Geschäftsführer des Dresdner Geschichtsvereins wurde und somit auch verantwortlich für die „Dresdner Hefte“ ist, schildert den letzten regierenden Ernestiner, seine kulturellen Interessen, seine politischen und karitativen Aktivitäten sowie auch die Rolle im Ersten Weltkrieg kritisch und ausgewogen.

Ulbricht gesteht zu, dass es nicht zuletzt Wilhelm Ernsts Reaktionen im legendären „Rodin-Skandal“ und der Ära des „Neuen Weimar“ zwischen 1903 und 1906 waren, die ihn „zur umstrittenen Figur, zum Gegenspieler des seinerseits oftmals verklärten Grafen Kessler und dessen künstlerischen Freundes Henry van de Velde werden ließen“. Zur Erinnerung: Als 1906 ein Geschenk des Künstlers Auguste Rodin an den Großherzog in Gestalt von 14 Aktzeichnungen in der Kunsthalle ausgestellt wurde, war die Aufregung groß.

Ein Freund schneller Autos

Die Weimarer Landeszeitung etwa machte einen „Tiefstand der Sittlichkeit“ aus. Letztlich musste Harry Graf Kessler, Leiter des Großherzoglichen Museums für Kunst und Kunstgewerbe, ob der vehementen Attacken zurücktreten.

Ulbricht ist so frei, die durchaus nicht lautere Rolle Kesslers und dessen stereotyp wiederholte Werturteile über Wilhelm Ernst in diesem Zwist zwischen Geistes- und Hocharistokraten kritisch zu hinterfragen. Er hält fest, dass das Weimar der Jahrhundertwende unter der Regentschaft Wilhelm Ernsts sich eben nicht ausschließlich in sturer Opposition gegen jeglichen fortschrittlichen Impuls übte. Es war der Großherzog, der neben Staatsminister Karl Rothe die maßgebliche Persönlichkeit war, deren Entscheidung das „Neue Weimar“ erst möglich machte. Eine behutsame Öffnung Weimars zur Kunst der Moderne, die unter Wilhelm Ernsts Großvater Carl Alexander bereits mit der „Weimarer Malerschule“ einsetzte, habe Wilhelm Ernst laut Ulbricht „selbstverständlich weitergetragen“ – und zwar in einer „sehr breiten und schönen Auffassung fürstlichen Mäzenatentums“, wie Kessler 1901 in einem Brief schrieb.

Moniert werden oft die Jagdleidenschaft und die Freude am schnellen Autofahren Wilhelm Ernsts. Ulbricht schreibt dem Leser ins Gedächtnis, dass Jagden damals nun mal Teil der höfischen Geselligkeit waren, der Anbahnung von Kontakten dienten und nicht zuletzt Teil informeller Politikbeziehungen im adligen Netzwerk waren. Abgesehen davon, war der Fürst einfach gern in der Natur, empfand er doch diese wie auch körperliche Betätigung einfach als beglückend. Was die Einstellung des Großherzogs zum Autofahren angeht: Mit seiner Technikbegeisterung und der Faszination für das seinerzeit neue Automobil zeigte sich Wilhelm Ernst laut Ulbricht als „modernes Kind einer Epoche“, vom Rausch der Geschwindigkeit sei die ganze Ära erfasst gewesen, „die darin ein Symbol ungehemmten, positiv verstandenen Fortschritts erblickte“.

Auch über das private Umfeld des Regenten erfährt man in dem gut lesbaren, in Teilen verblüffend neue Perspektiven bietenden Werk viel Interessantes. So weist Ulbricht darauf hin, dass der früh verstorbene Oberhofmarschall Aimé von Palezieux von Wilhelm Ernst deshalb sehr geschätzt worden war, weil er einer der wenigen Hofchargen gewesen war, der dem Großherzog bei allem Gehorsam und Pflichtgefühl immer wieder offen und in aller Schärfe die Meinung sagte.

Die erste Frau Wilhelm Ernsts – Caroline von Reuß ältere Linie – verstarb früh, weil sich eine Grippe zu einer Lungenentzündung ausgeweitet hatte. Und wieder ist dasselbe „Spiel“ zu beobachten: Flugs diente die zarte, junge und so tragisch gestorbene „Königin der Herzen“ als strahlendes Gegenbild zu ihrem zurückhaltenden, gar düsteren, angeblich gewalttätigen und unsensiblen Gatten. Nach der Abdankung 1918 lebte Wilhelm Ernst auf seinem Schloss Heinrichau in Niederschlesien, wo er 1923 nach kurzer, schwerer Krankheit starb und auch beigesetzt wurde.

Justus H. Ulbricht: Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimarer Verlagsgesellschaft. 184 S., 14,90 €

