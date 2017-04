Modernere Zeiten Er machte manches anders als andere Stummfilmkomiker und hatte riesigen Erfolg. Arte zeigt Harold Lloyd als Star, den es wiederzuentdecken gilt.

Google ergänzt die Suchanfrage „Buster Keaton“ automatisch mit „Uhr“. Ein Irrtum. Tatsächlich heißt dieser Schauspieler Harold Lloyd und der Film „Ausgerechnet Wolkenkratzer!“ © Arte

Ein Mann mit Hut und Brille hängt am Zeiger einer Hochhausuhr, seine Beine strampeln in der Luft, unter ihm tost der Straßenverkehr. Diese Schwarz-Weiß-Szene ist so berühmt, dass Filmemacher sie bis heute zitieren. Auch in Robert Zemeckis’ „Zurück in die Zukunft“ und in Martin Scorseses „Hugo Cabret“ hängen Menschen in abenteuerlichen Höhen an Uhrenzeigern. Das Original stammt aus dem Jahr 1923, und der strampelnde Mann heißt Harold Lloyd.

Damals, ohne Computertricks, musste die Filmcrew tatsächlich hoch hinaus für den Dreh dieser Szene. Der US-Schauspieler Harold Lloyd war sein eigener Stuntman. Er griff in die Regie ein und machte manches anders als Stummfilmkomiker-Konkurrenten wie Charlie Chaplin. Lloyds Witzfigur war weder schlabbrig verkleidet noch beschnurrbartet. Sie trug Hut, Brille, Anzug, ein seriöser Normalo, wie er damals tausendfach im Kino saß. Lloyd spielte sein Publikum. Und triumphierte.

Das Arte-Porträt an diesem Sonntagabend zeigt das Anwesen in Beverly Hills (26 Bäder, mehrere Tennisplätze). Es erzählt von den ärmlichen Kindheits- und Jugendjahren, die Lloyd antrieben, sich umso mehr ins Zeug zu legen. Regisseur Andreas Baum ergreift Partei für den Slapstick-Komödianten. Gleich mehrfach bekräftigt die Doku, dass Lloyd heute nicht den Rang habe, der ihm eigentlich gebühre. Gemessen an Einnahmen, Einfallsreichtum und Einfluss auf die Filmgeschichte müsste man ihn noch vor Chaplin und Buster Keaton nennen, sagen Experten.

Davon unbenommen scheinen Lloyds Komödien bis heute und nun wieder stärker ein Publikum anzuziehen. Besonders bei ansprechender Präsentation auf großer Leinwand und mit Livemusik von einem Orchester. Leider hat sich diese Arte-Doku davon sehr beeindrucken lassen und alle möglichen und unmöglichen Stellen mit Gefiedel und Geklimper unterlegt.

„Harold Lloyd: Hollywoods zeitloses Comedy-Genie“, 22.45 Uhr, Arte

