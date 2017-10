Models an die Mischpulte! Beim Dresdner Dave-Festival trifft Szene auf Hochkultur, Tanz auf Techno. Und selbst die Kochkunst hat einen Platz.

Schon mal einen Synthesizer selbst gebaut? Auch das macht das Dave-Festival möglich. © Ellen Türke Schon mal einen Synthesizer selbst gebaut? Auch das macht das Dave-Festival möglich.

Das Festival holt renommierte DJs wie Tijana T aus Serbien nach Dresden.

Berührungsängste hat hier keiner, noch nicht einmal Schubladendenken ist drin. Beim Dresdner Dave-Festival, das am Freitag in seine vierte Auflage startet, gehört das Überschreiten von Grenzen zum Programm. Nicht nur in diesem Jahr, wenn das Motto „Transgression“ den Anspruch noch einmal deutlich macht. Ein paar Beispiele: Models werden für die Beschallung der Tanzflure sorgen, interaktive Klangskulpturen die Gruppendynamik fördern, und im Alten Wettbüro wird mitten im schönsten Klang-und-Bilder-Rausch ein Synästhetisches Dinner“ serviert.

Verschiedenste Kunstgattungen verbinden sich derartig kreativ und lustvoll beim Erfinden von Neuem, dass sich bundesweit kaum etwas findet, was Dave ebenbürtig ist. Gut für die Dresdner, noch besser gerade jetzt fürs Image der Stadt und die Außenwahrnehmung. Eine vom Rathaus berufene Jury erkannte das bereits 2016 und verlieh den Machern des Festivals den Förderpreis der Landeshauptstadt. „Die damit verbundenen 5 000 Euro waren schon sehr hilfreich“, sagt Hauptprogrammplaner Kai-Uwe Reinhold. „Noch mehr hatten wir aber davon, dass wir in der Kulturszene der Stadt plötzlich wirklich wahrgenommen wurden.“

Folglich kam die Suche nach Partnern flott in die Gänge und glich beim Planen des anstehenden Festivaljahrgangs dem „Eintreten offener Türen“. Hatte sich 2014 Dave – die Abkürzung steht für Dresden Audio Visual Experience – zunächst aus den Nischen der Musikelektroniker und der Clubkultur in Richtung breite Öffentlichkeit gestreckt, sei mittlerweile eine enge Verbindung aus Hoch- und Subkultur erreicht, sagt Reinhold. „Da gibt es noch Entwicklungspotenzial, aber der gegenwärtige Stand lässt sich schon mal sehen.“

Im vergangenen Jahr habe er den Saal des Hygiene-Museums für eine Veranstaltung mieten wollen. Die Veranstaltung kam dann zwar nicht zustande, aber man blieb in Kontakt und arbeitet in diesem Jahr gleich direkt zusammen. Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Das Gesicht. Eine Spurensuche“ rückt Dave am 25. Oktober mit „Faces of Sound“ ein, um das Thema durch Techno-Experten aus Schweden, den USA, aus Großbritannien und aus Dresden musikalisch illustrieren zu lassen.

Neu ist auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik, die, so Reinhold, in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. Tradition hingegen hat mittlerweile die temporäre Umnutzung des Militärhistorischen Museums. „Als wir vor drei Jahren dort den Stummfilmklassiker ,Panzerkreuzer Potemkin’ mit neuer Live-Vertonung präsentierten, gab es auf beiden Seiten guten Willen, aber durchaus ein wenig Skepsis. Schließlich trafen Szene-Typen mit Punk-Sozialisierung auf Bundeswehroffiziere.“ Doch sowohl Museumsleitung als auch Dave-Macher waren nach der Premiere begeistert, eine Partnerschaft auf Dauer kam in die Gänge.

In diesem Jahr wird das Ganze in mehrfacher Hinsicht aufgestockt. Zum einen läuft mit Carl Theodor Dreyers „Die Passion der Jungfrau von Orléans“ ein über anderthalb Stunden langer Stummfilm. Zum anderen frickeln nicht nur Elektroniker den passenden Sound zurecht, das macht vielmehr ein so einmalig aktives Quartett: Dyse-Drummer Jarii van Gohl, Gitarrist Frieder Zimmermann, Jazz-Schlagzeuger Steffen Roth und Klangbastler Stefan Senf untermalen das Monumentalwerk aus dem Jahre 1928, das 2012 in die Top Ten der besten Filme aller Zeiten gewählt wurde, mit angemessener Live-Musik. Besonders angenehm: Der Eintritt dazu ist frei.

Ohnehin lege man Wert auf erschwingliche Ticketpreise, erklärt Kai-Uwe Reinhold. „Bei den großen Events sind es höchstens 15 Euro, bei öffentlichen Workshops kostet die Teilnahme nichts.“ Insgesamt bringt Dave über 100 Künstler bei rund 60 Veranstaltungen auf mehr als 20 verschiedene Bühnen. „Der Spätshop ist ebenso dabei wie das Thalia-Kino, der Szeneklub im Industriegelände, die Martin-Luther-Kirche oder eben das Hygiene-Museum.“ Partys spielen eine große Rolle, doch genauso wichtig sei die Wissensvermittlung. Kurse vermitteln die Grundlagen von Booking, Labelmanagement oder weihen Neulinge in die Kunst der Visuals, der Bebilderung von Klängen ein. Wer schon immer mal einen Synthesizer selbst bauen wollte, bekommt seine Chance – am 21. Oktober läuft im Hole of Fame der passende Kurs.

Ein bisschen Aufklärung darf es auch sein, sagt Reinhold. Weil Frauen in der elektronischen Musik häufig von ihren männlichen Kollegen an den Rand gedrängt würden, ist der Posten des Artist in residence mit einer Frau besetzt, die sich zu behaupten und folglich zu inspirieren weiß. Susanne Kirchmayr alias Electric Indigo aus Wien ist seit Anfang der Neunziger weltweit als Techno-DJ unterwegs, zugleich aber auch engagierte Feministin. In Dresden legt sie nicht nur selbst auf, sie schickt zugleich jede Menge Kolleginnen und sogar Models an die Mischpulte. Eva Padberg etwa reist samt ihrem Partner Dapayk an, um am 28. Oktober im Club Paula ihr neues Album „Harbour“ zu präsentieren. Bereits am 22. Oktober legt die für ihre kraftvollen Sounds gefeierte serbische Techno- und House-Spezialistin Tijana T im Club TBA auf.

Das üppige Programm finanziert der Dave-Verein mit seinen 15 Mitgliedern und ebenso vielen Unterstützern aus einem überschaubaren Etat. „Wir jammern nicht, wir machen einfach“, fasst Kai-Uwe Reinhold die Maxime zusammen. Dennoch hofft er, mithilfe der angestrebten institutionellen Förderung das nächste Level erreichen zu können. „Unser Ziel ist es, ganzjährig etwas für die Förderung junger Künstler zu tun“, sagt er. „Das ist ohne eine Professionalisierung unserer Strukturen aber nicht machbar.“ Was bislang rein ehrenamtlich geleistet wird, gehe regelmäßig an die Grenze der Belastbarkeit, so Reinhold. „Der Stress ist jedoch schlagartig vergessen, wenn das Festival läuft. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein“

Das Dave-Festival findet vom 20. bis 29. Oktober in Dresden statt.

