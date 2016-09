Mit Tanz, Gesang und Tränen US-Regisseure eröffnen das Filmfest Venedig – und prompt steht der erste Top-Favorit fest.

Singend und tanzend durch die Welt zu schreiten, scheint ganz und gar nicht in die heutige Zeit zu passen. Aber genau das ist vielleicht ein Grund, weshalb das zur Eröffnung gezeigte Retro-Musical mit dem arglosen Titel „La La Land“ des amerikanischen Regisseurs Damien Chazelle die 73. Filmfestspiele von Venedig im Sturm erobert hat. Der Film, der hemmungslos nostalgisch an die Zeiten von Ginger Rogers und Fred Astaire, an den „Amerikaner in Paris“ und Gene Kelly erinnert, begeisterte Kritik und Publikum am Lido gleichermaßen.

Er stieg augenblicklich zum heißen Favoriten auf den Goldenen Löwen auf. Und weil seit einigen Jahren Venedig als inoffizieller Auftakt der Oscar-Saison gilt, wurden ihm gleich schon Nominierungen im doppelstelligen Bereich vorausgesagt. Es besteht also zumindest berechtigter Anlass zur Hoffnung, dass aus „La La Land“ einer der Kinohits werden könnte, die dem grassierenden Blockbustersyndrom mit seinen immer gleichen Superhelden entgegenwirken.

Aufgeteilt in fünf nach Jahreszeiten sortierte Episoden und unterbrochen von Tanz- und Gesangsnummern, die dicht am wehmütigen Ton der sich auf- und abwärtsbewegenden Romanze bleiben, gelingt Chazelle mit „La La Land“ ein nostalgisches Musical, das in seinem Retro-Look und seinen aktuellen Figuren zugleich außerhalb der Zeit steht und doch ein heutiges melancholisches Zeitgefühl perfekt trifft.

Gegenüber so viel modernem Lebensgefühl hatte es der zweite Film des diesjährigen Wettbewerbs, Derek Cianfrances „The Light between Oceans“ naturgemäß schwerer. Auch der Amerikaner Cianfrance hat seinen Ruf mit kleineren Independent-Produktionen aufgebaut, im Übrigen mit zwei Filmen, in denen er Ryan Goslings Schauspielkarriere entschieden beförderte.

In seinem neuen Film spielen nun Michael Fassbender und Alicia Vikander ein Ehepaar auf einer einsamen Leuchtturminsel vor der Küste Australiens. Der Mann ist gezeichnet von dem Trauma der Westfront des Ersten Weltkriegs; seine junge Frau kommt nicht darüber hinweg, dass ihre ersten beiden Schwangerschaften in Fehlgeburten enden. Als eines Tages ein Ruderboot an ihre Insel geschwemmt wird, in dem ein toter Mann und ein noch lebendes Baby liegen, beschließen sie wider besseres Wissen, das Kind als ihres auszugeben. Als sich Jahre später herausstellt, dass die wahre Mutter des Kindes überlebt hat, kommt es zu tragischen Verwicklungen.

Cianfrance will mit der Verfilmung des gleichnamigen Romans von M.L. Stedman auf großes Gefühlskino hinaus und inszeniert die einsame Insellandschaft in lebendiger, wilder Rauheit, doch leider lässt er seinen Schauspielern nicht genug Raum, um ihren Figuren über stereotype Verhaltensweisen hinaus Tiefe zu verleihen. (epd)

