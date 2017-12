Mit Pauken und Trompeten Zwischen Weihnachtsliedern und Stadionevent stand Bach auf dem Spielplan des Kreuzchores.

Alle Jahre wieder rufen die Kruzianer ihrem Publikum zu: „Jauchzet frohlocket!“. Bachs Weihnachtsoratorium, die Kantaten 1 – 3, steht zwischen den beiden Weihnachtsliederabenden und dem Stadionkonzert-Event. Und das alles, bevor es eigentlich Weihnachten ist. Drei Abende nacheinander musizieren die Jungen unter Kreuzkantor Roderich Kreile mit ausgesuchten Solisten und den Musikern der Dresdner Philharmonie das populäre Werk des berühmten Thomaskantors. Und es ist alle Jahre ein Ereignis für die dreimal rund dreitausend Zuhörer im Gotteshaus und darüber hinaus, denn Kreuzchor-TV per Livestream und MDR-Fernsehen holen noch zahlreiche Zuhörer dazu.

Tausende begeisterte Zuhörer täuschen sich nicht. Das Werk und seine Interpretation schließen die Tür zur Weihnacht auf. Sie berühren, ergreifen, reißen mit. Der Chor ist gut präpariert. Das alljährliche Programm in seiner Dichte und in seinem Anspruch ist für die jungen Sänger Ansporn, Basis für ihre Leistungsfähigkeit, prägt sie und wird sie nie mehr loslassen. Das Weihnachtsoratorium gehört einfach dazu, selbst die Kleinsten des Chores werden hineingenommen in die Welt Bachscher Weihnachtsinterpretation. Es ist die Geschichte nach dem Lukas-Evangelium, ihre Ausschmückung und Reflexion in Arien, Chören und Chorälen. Bach hat mit großer Ökonomie gearbeitet, Musiken mehrfach verwendet, aber man kann durchaus auch inhaltliche Beziehungen finden, wenn ein Passions-bekannter Choral in der Weihnachtsbotschaft erklingt.

Mit der Dresdner Philharmonie musizieren exzellente Instrumentalisten. Es ist nicht nur die feinfühlig vorgetragene solistische Begleitung von Arien und Rezitativen. Die differenzierte Gestaltung des Orchesterparts, die auch nach Jahren neue Klänge freilegt, aus dem Wiedererkennungsmuster reißt, die den Chorälen Spannung und den Chören Dramatik verleiht, war beeindruckend. Doch es sind eben auch die Soli. Betören kann etwa Wolfgang Hentrich an der Solovioline, wenn die Altistin sich wünscht „Schließe, mein Herz, dies selige Wunder … ein“. Neben Ingeborg Danz waren Ute Selbig (Sopran) und Jochen Kupfer (Bass) zu erleben. Der Tenor Tobias Hunger interpretierte den Evangelisten mit ausdrucksstarker Stimme und großem Gestaltungswillen.

Ob es der Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“ ist, das kraftvolle „Großer Herr, o starker König“ vom Bass oder das geläufige „Frohe Hirten, eilet“ des Tenores, die meisten Stücke des Weihnachtsoratoriums sind von eindrucksvollen Einspielungen her geläufig. Das live erlebte Gesamtwerk hat andere Qualitäten. Es ist die Botschaft, die jeder Hörer erlebt, die jeder auf seine Art annehmen kann. Wie Maria, wie die Hirten, wie die Betrachtenden im Text des Oratoriums, wie die Singenden, wie die Hörenden in der Kirche: „Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt.“ Alle Jahre wieder.

zur Startseite