Mit Opa gegen den Betonkapitalismus Leichte Kost im Ersten: Ein verrückter Großvater stiftet seine Enkelin zum „Guerilla Gardening“ an.

Wieder einmal wird Umweltaktivist Charly (Ulrich Pleitgen) bei einer seiner Aktionen von der Polizei verhaftet. Außer der Enkelin Marie findet das niemand in der Familie prickelnd. © ARD Degeto/J. Krieg

Der Titel verrät nur die halbe Wahrheit. „Immer Ärger mit Opa Charly“ verspricht schon auf den ersten Blick, ein lustiger Freitagabend-Streifen zu werden. Das stimmt soweit auch. Doch nach und nach entpuppt sich der ARD-Spielfilm als Romanze. Mit Ulrich Pleitgen als Großvater läutet das Erste das Wochenende ein.

Ein linker Öko, der vermummt mit ein paar Komplizen Grün ins Stadtdickicht von Frankfurt bringen will. „Unser Kampf gegen den Betonkapitalismus fängt gerade erst an.“ Natürlich nicht auf legale Weise – Stichwort: Guerilla Gardening. Mit im Team ist die Enkelin, was wiederum deren Mutter und Charlys Schwiegertochter Jana auf die Palme bringt.

Die Situation eskaliert, als Jana Tochter und Schwiegervater ein weiteres Mal bei der Polizei abholen muss. Kurz zuvor hatte die Enkelin ihren Opa noch fotografiert, als er vor den Augen der Polizisten mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger das Siegeszeichen in den Nachthimmel reckt. Jana schmeißt Charly aus der gemeinsamen Wohnung. Der ersteigert kurzerhand das Haus eines Biologen, der nach Mauretanien will – zwecks Krokodilforschung. Skeptisch, wie die Airline-Managerin nun mal ist, erscheint sie bei der Besichtigung. Es kommt, wie es kommen muss: Jana (Inka Friedrich) verknallt sich in den Wissenschaftler Thomas Lorenz (Tobias Oertel). Nur zulassen will sie es nicht: „Ich habe mich in meinem Leben eingerichtet.“

Drehbuchautorin Nicole Walter-Lingen verarbeitet viel Bekanntes ohne wirklich neue Ideen. Die Theatralik, mit der Friedrich die gestresste alleinerziehende Mutter und Managerin spielt, wirkt manchmal fehl am Platz. Regisseur Marcus Ulbricht wiederum hat es leicht: Frankfurt bietet genügend Betonwände, denen die Guerilla-Gärtner ihre Blumen gegenüberstellen können – sowie Dachterrassen für Panoramaaufnahmen der Skyline im Abendlicht. Nur das Haus, um das sich die ganze Geschichte dreht, bekommt der Zuschauer seltsamerweise kaum zu sehen. (dpa)

„Immer Ärger mit Opa Charly“, Fr., 20.15 Uhr ARD

zur Startseite