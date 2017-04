Mit Minna und Peps auf der Bastei Der Komponist Richard Wagner war ein tollkühner Bergwanderer. Wie ihn die Schweiz und das Elbsandsteingebirge inspirierten, zeigen zwei Ausstellungen.

Franz Täubert zeichnete 1783 diese „Ansicht von der Basteÿ“ mit Feder und Pinsel. © Stadtmuseum Pirna; Foto: Frank Füssel

Es ist ein Wunder, dass Richard Wagner in keine Gletscherspalte stürzte. Der Komponist war ein furchtloser Wandersmann. Er bestieg in den 1850er-Jahren Alpengipfel wie den Rigi und den Pilatus. Damals gab es weder markierte Wanderwege noch Hütten, in denen er auf Tour übernachten konnte. Bergführer waren mindestens zweifelhafte Gesellen. Man konnte nie wissen, ob sie auch im Nebel den sicheren Weg durch die Felsen und über das Eis finden würden. Bewundernswert ist es, wie die einsamen Wanderer auf die Berge kraxelten. Aber fast überirdisch erscheint es, dass sie heil wieder runterkamen. Denn auf dem Gipfel prosteten sie sich mit Hochprozentigem zu. Sie soffen, weil sie meinten, das sei gut für die Gesundheit.

Trainiert für seine Hochgebirgstouren hatte Wagner in der Sächsischen Schweiz. Schon als junger Mann erkundete er den Keppgrund, der Carl Maria von Weber zur berühmten Wolfsschluchtszene im „Freischütz“ inspiriert hatte. Wagner machte sich von Dresden aus auf den Weg nach Pillnitz. Als seine erste Frau Minna in Teplitz kurte, wanderten sie gemeinsam durch das Böhmische Bergland. Hündchen Peps war mit auf Tour. In drei Monaten Sommerurlaub in Graupa skizzierte Wagner den „Lohengrin“, wanderte auf den Borsberg und durch den Liebethaler Grund, zur Bastei, ins Kirnitzschtal und zum Kuhstall. Nach den Dresdner Barrikadenkämpfen im Jahr 1849 wurde er steckbrieflich gesucht und setzte sich in die Schweiz ab.

Was er in den sächsischen und den Schweizer Bergen sah und hörte, hat ihn musikalisch inspiriert: eine Hirtenmelodie auf der Schalmei im Elbsandsteingebirge; in den Alpen das Alphorn und das Büchel, eine Naturtrompete aus Birkenholz. Sein „Ring des Nibelungen“ ist musikalisch voller romantisch-schauriger Naturbilder und Felsengebirge, die früher auch das Bühnenbild prägten. Im „Tristan“ gibt es ein Motiv, das schwer nach Alphorn klingt.

Und so lehnt nun auch im Jagdschloss Graupa ein Alphorn an einem Möchtegern-Berg. Die Leisten von Wagners Wanderschuhen, die sonst auf dem Flügel in der Villa Wahnfried stehen, und sein Eispickel sind in der Alpen-Abteilung der Ausstellung „Inspirierende Wanderwelten“ zu bestaunen, außerdem Bühnenbilder und Landschaftsdarstellungen, die Wagner sammelte. Im Graupaer Lohengrin-Haus geht es um Wagners sächsische Wanderabenteuer.

Im Stadtmuseum Pirna verknüpfen die Wagner-Tuba, ein Hanfseil und eine Karte seiner sächsisch-böhmischen Touren Wagners Wanderwelten mit denen, wie sie in der Sammlung des Gebirgsvereins für die Sächsisch-Böhmische Schweiz zu entdecken sind. Dieses Konvolut von 3000 Zeichnungen, Kupferstichen, Radierungen, Lithografien, frühen Fotografien und einigen wenigen Gemälden wurde seit der Gründung des Vereins im Jahr 1877 zusammengetragen. Der Bilderbestand, der die Zeitspanne von 1650 bis 1900 umfasst, kam ins Stadtmuseum Pirna.

Kunsthistorikerin Anke Fröhlich-Schauseil hat ihn wissenschaftlich untersucht, Papier-Restaurator Carsten Wintermann die Blätter geglättet, gereinigt und konserviert. Nun eröffnen die Ansichten von Pirna und dem Elbtal, von Rabenkessel und Uttewalder Grund, von Prebischtor und Schreckenstein einen faszinierenden Blick in eine schöne alte Welt und auf die Kunstfertigkeit von Kupferstechern wie Matthäus und Caspar Merian. Deren Blätter aus dem 17. Jahrhundert sind die ältesten Exponate. Ansichten aus dem 18. Jahrhundert, so von Johann Alexander Thiele und Radierungen, die Bernardo Bellotto nach seinen Gemälden von Pirna schuf, sammelte der Verein, weil sie für ihn wichtige historische Zeugnisse waren. Die romantisch überhöhte Kunst von Caspar David Friedrich, Johann Clausen Dahl oder Carl Gustav Carus war wohl damals schon zu teuer, aber vor allem topografisch nicht genau genug für die Zwecke des Gebirgsvereins. Der hatte sich die Entwicklung des Fremdenverkehrs auf die Fahnen geschrieben und wollte zugleich die Region wissenschaftlich erforschen.

Übrigens: Grausige Unfallbilder sind keine zu sehen. Die gibt es in den touristischen Pionierzeiten nur aus den Alpen. Vermutlich wurde dort mehr abgestürzt.

Inspirierende Wanderwelten. Die Schweiz(en) in Grafik, Malerei und Wagners Werk. 9. April – 17. September im Stadtmuseum Pirna (Di–So, Feiertage 10–17 Uhr) und den Richard-Wagner-Stätten Graupa (Di–Fr 11–17 Uhr, Sa, So, Feiertage 10–18 Uhr). Eröffnung am Sonntag, 11 Uhr in Graupa und 15 Uhr in Pirna.

zur Startseite