Mit mehr Drama gegen den „Tatort“ Die hochgelobte Musikshow „The Voice of Germany“ tritt in der sechsten Staffel erstmals gegen den „Tatort“ an. Helfen sollen Spannung und Komik.

Die Jury der sechsten Staffel „The Voice of Germany“: Yvonne Catterfeld, Michi Beck, Samu Haber, Smudo und Andreas Bourani (v.l.). © dpa

Wer ist der Mörder? Diese Frage beschäftigt die deutsche Fernsehgemeinde am Sonntagabend seit fast einem halben Jahrhundert. Künftig sollen sich die Zuschauer nach dem Willen von Sat 1 kurz vor dem Wochenanfang noch eine andere Frage stellen: Wer wird die beste Stimme Deutschlands? Denn die neue Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“, die auf Pro 7 startet, läuft zusätzlich am Sonntagabend auf Sat 1 – in Konkurrenz zum ARD-Quotenflaggschiff „Tatort“.

„Ich finde es erfrischend. Dann gibt es mal ein Alternativprogramm, und es wird sich zeigen, ob Zuschauer abwandern. Aber der Tatort ist natürlich ein legendäres Format“, sagt Musiker Andreas Bourani. Er sitzt mit Neuzugang Yvonne Catterfeld, Rückkehrer Samu Haber und den Titelverteidigern Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier in den roten Coaching-Stühlen. Rund 150 Talente haben sich für die mittlerweile sechste Staffel des Erfolgsformats beworben. In die Liveshows schaffen es am Ende nur noch zwölf. Die Verantwortlichen setzen auch in diesem Jahr wieder auf einige Änderungen, die die Show spannender und dramatischer machen sollen. Die spektakulärste Neuerung sind dabei die sogenannten „Hot Seats“, die kurz vor den Liveshows zum Einsatz kommen. Jeder Coach hat dann noch zwölf Kandidaten in seinem Team, aus denen er nur drei in die finalen Sendungen mitnehmen kann. Nach jedem Gesangsauftritt entscheidet er, ob der- oder diejenige auf einem der drei Stühle Platz nehmen darf. Ein anderer muss dann dafür seinen Platz räumen. Wer ganz am Ende noch auf den „Hot Seats“ sitzt, hat das Ticket für die Liveshows gelöst.

Für eine unterhaltsame Show sorgen auch die Coaches selbst mit ihren zum Teil pointierten Dialogen und Aktionen. Vor allem die gespielte Hassliebe zwischen Schmuse-Popper Bourani und den Stuttgarter Rappern der „Fantastischen Vier“ unterhält. (dpa)

„The Voice of Germany“, 20.15 Uhr, Pro 7

