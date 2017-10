Mit Maschine im Karl-May-Erinnerungsreservat Der etwas andere Rapper Romano hat mit „Copyshop“ ein neues Album gemacht, in dem er auch dem alten Indianerfreund aus Sachsen huldigt.

Schönheit ist relativ: Romano braucht kein Postkartenidyll als Kulisse, der Berliner inszeniert sich lieber in Ruinen.

Roman Geike hatte schon diverse Jobs, auch als Musiker bewies er Flexibilität. Der 1977 in Berlin-Köpenick geborene Zopfträger streifte Techno, Drum ’n’ Bass, Schlager, Metal und ist nun im Hip-Hop zu Hause. War 2015 sein Debütalbum „Jenseits von Köpenick“ noch ein Überraschungserfolg, kann er mit seinem zweiten Werk „Copyshop“ jetzt bereits auf die Kauflust einer breiten Fanbasis bauen. Vorm Konzert in Dresden spricht er im Interview über seine Inspirationsquellen, sein Duett mit Dieter „Maschine“ Birr und über die Wendezeit.

Es gibt Leute, die für viel Geld ein vierwöchiges Schweigeseminar in einem asiatischen Kloster buchen, um was über sich und das Leben zu lernen. Sie haben in einem Copyshop gearbeitet und da offenbar genauso viel gelernt. Was lernt man konkret in einem Kopierladen?

Ich habe da viel Lebenserfahrung gewonnen. Nach meiner Lehre als Mediengestalter habe ich mit Unterbrechungen, weil ich ja auch Musiker bin, acht Jahre in Copyshops gearbeitet, zuletzt 2013. Die Kunden kommen da nicht wie zum Bäcker, sondern bleiben oft länger, sodass man sich unterhält. Ich lernte Freaks kennen, Professoren, abgestürzte Alkoholiker, die vorher Millionäre waren, Studenten, die ihre Abschlussarbeit ausdrucken. Oder Pärchen, die sich Pornocover ausdruckten, auf denen ich sie dann in Aktion sah, woraufhin sie mich nur anlächelten. Verrückte Leute, verrückte Sachen, war eine spannende Zeit, die ich neben meiner Hauptliebe Musik erlebte.

Inklusive illegaler Kopiererei von diesem und jenen, wie Sie im Song andeuten. Der Copyshop als Synonym für die unechte, gefakte Welt?

Copyshop ist eigentlich ein Synonym für die Welt an sich, in der wir uns befinden. Was ist denn Original und was Kopie? Im Hip-Hop gibt es zum Beispiel viele Samples, teilweise aus den 70er- und 80er-Jahren. Wenn du dich damit beschäftigst, kommst du irgendwann zum Rock ’n’ Roll oder auf den Blues. In der Kunst genauso. Jede Epoche baut doch auf die vorherige auf. Du findest irgendwann nicht mehr den Punkt, wo alles anfing. Wer ist der Dieb, wer ist das Genie? Ursprünglich hatte ich die Idee, nur über meinen Copyshop zu singen, aber plötzlich fiel mir auf, die ganze Welt ist doch einer. Wir leben in einer Welt des Abkupferns und des Scheins.

Sie haben mit „König der Hunde“ ein spätes Wende-Lied geschrieben. Wozu?

Mir ist durch viele Gespräche aufgefallen, welch krassen Einfluss die Wendezeit auf uns hat. Das wollte ich mal festhalten. Es gibt ja die musikalischen Zeitdokumente „Wind of Chance“ oder „Freiheit“, aber mir hat immer was gefehlt: Die Sicht desjenigen, der nicht pathetisch auf der Mauer stand und die Haare wehen ließ, sondern des Jungen, der die Straße entlangläuft, in die Ecken guckt und zu Hause die Eltern erlebt: ihre erste Couchlieferung von Quelle, die erste Kaffeefahrt, die Umschulung der Mutter, Treuhand, Anarchie. Ich erzähle es aus meiner Sicht mit der Hoffnung, dass ein 17-Jähriger, der das hört, vielleicht mal ein Buch über die Zeit liest oder eine Doku bei Youtube guckt, neben den ganzen Gangsta-Rap-Videos. Für mich war 1991/92 eine einschneidende Zeit.

„Nackt unter Wölfen im Großstadtdschungel“ – Sie verwenden Codewörter für Ossis. Sind Sie auch ein bisschen ostalgisch?

In der DDR ist nach der Wende der Kochtopfdeckel weggeflogen, Lichtenhagen, rechts, links, wieder rechts – viele Leute hatten unglaubliche Wut auf irgendwas, was in der DDR immer runtergedrückt wurde. Das konnte was auslösen: Positives wie in der Kunstszene und Negatives wie in Hoyerswerda. Später wurde ja vieles nicht verarbeitet, eigentlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen wie im Osten. In den Familien wurde viel totgeschwiegen, und das ist wie ein Geschwür im ganzen Volk. Wir suchen permanent Gegner außerhalb zum Streit, ob andere Länder oder Nachbarn.

Und dann ab zum Anwalt, dem Sie einen weiteren Song gewidmet haben.

Ja, ich bin eben eher für gegenseitige Annäherungen statt Buddelkastenspiele. Alle sollten mehr miteinander reden, im Kleinen wie im Großen.

Ein Wort zu Ihrem Karl-May-Song. Sind Sie ein Fan des alten Sachsen?

Klar, die Winnetou-Filme habe ich mir reingesaugt, obwohl ich auch totaler Gojko-Mitic-Fan war. Cowboy und Indianer fand ich immer spannend und ich hatte überlegt, wie ich eine Vater-Sohn-Beziehung schildern kann. Über Karl May schaffte ich das dann vom Fantasieteil in meine eigene rebellische Jugend, einschließlich Loslösen vom Vater bis zur Freundschaft und dem Verzeihen.

Sie singen offen über Ihre schwierige Zeit mit Ihren Eltern. Kostete Sie das Überwindung?

Ich glaube, ich habe schöne Bilder dafür gefunden: Samstag ging es raus mit Papa Büffel jagen und so. Der Papa als Held in der Kindheit, später das Loslösen und irgendwann dem Vater verzeihen und ihn als Freund betrachten.

Den Songpart übernimmt Ex-Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr. Wie kam es dazu?

Ich fand ihn ideal als Duettpartner und habe über seinen Sohn Andy, einen Kumpel von mir, den Kontakt gesucht. Maschine hat sofort reagiert und fand die Idee geil. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, denn ich fand Maschine immer schon toll.

Interview: Gunnar Leue, Das Album: Romano, Copyshop. Universal. Das Konzert: Romano, 25.10., 20 Uhr, Scheune, Dresden

zur Startseite