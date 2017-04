Mit Kuschelschwert und Vollmeise Judith Holofernes beglückte ihr Dresdner Publikum mit einem Mix aus Punk, Pop und Poesie.

Die Autorin, Sängerin und Songwriterin Judith Holofernes. © dpa

Enttäuscht wurde höchstens, wer falsche Erwartungen hatte. Judith Holofernes, Frontfrau der pausierenden Band Wir sind Helden, warf am Dienstag beim Konzert in der knackevollen Dresdner Scheune nicht mit Hits à la „Denkmal“ um sich. Wozu auch? Sie war schließlich angetreten, Songs ihres Mitte März veröffentlichten zweiten Soloalbums „Ich bin das Chaos“ zu präsentieren. Und das machte sie mit so viel Enthusiasmus, mit so viel Ausgelassenheit, dass der ausverkaufte Saal prompt in den Jubelmodus schaltete.

Nachdem sich die Augen an das permanent von der Bühnenrückwand blitzende Licht gewöhnt hatten, bekamen die Ohren gut zu tun. Judith Holofernes und ihre Band gönnten sich schnelle wie kategorische Schnitte in der Dramaturgie der Show. Den von einem im Subtext mitklingenden Dauerkichern geprägten Nummern folgten rabenschwarze Gesellschaftsanalysen, auf den perlenden Indiepop krachte flink mal ein derber Punkausbruch, bevor es kuschelig wurde. Einheitsbrei geht anders. Zumal sich die 40-jährige Berlinerin noch als Poetin in Szene setzte.

Als hätte „Platz da“ von der ersten Soloplatte „Ein leichtes Schwert“ nicht ohnehin genug Verwirrungspotenzial, eine Spezialität von Ko-Autor Tobias „Bonaparte“ Jundt, kam live ein verbales Sahnehäubchen oben drauf. Die Zeilen „Du warst juchhei / jetzt bist du leise / gestern Pfau / jetzt mehr Meise“ boten sich ja auch förmlich an, von der „Vollmeise“ ergänzt zu werden. Dieses Tiergedicht hatte Holofernes 2015 in ihrem Buch „Du bellst vor dem falschen Baum“ veröffentlicht und nun zu reichlich schrägen Klängen als Intermezzo in den Song eingebaut.

Deutlich verschämter streute sie drei Stücke von Wir sind Helden ins Programm ein, jeweils angekündigt als Coverversionen ihrer Lieblingsband, und nichts davon dudelte einst ständig im Radio. Dabei ist gerade „Ein Elefant für dich“ großartig; emotional tiefschürfend, perfekt in Wort und Ton gesetzt – genau das, was hierzulande sonst kaum jemand so hinbekommt.

