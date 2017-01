Mit Impressionisten und DDR-Malern Potsdam hat ein neues Museum voller bedeutender Gemälde: Das Palais Barberini des Milliardärs Hasso Plattner wurde eröffnet.

Hasso Plattner und seine Museumsdirektorin Ortrud Westheider vor Claude Monets „Seerosen“ © dpa

Monet, Rodin, Munch, Nolde und Kandinsky – zahlreiche Werke solch bedeutender Künstler gehören zu dem Geschenk, das sich Software-Milliardär Hasso Plattner zu seinem 73. leistet – und von dem auch die Stadt Potsdam profitiert. Einen Tag vor seinem Geburtstag hat Plattner am Freitag dort sein Kunstmuseum Barberini eröffnet. Der Sammler schenkt der Stadt damit eine weitere Attraktion. Die historische Mitte wird wiederbelebt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war bei der Eröffnung zu Gast.

Die Werke berühmter Maler zieren in den beiden ersten Sonderausstellungen die Wände der Räume. Über 140 Werke von Impressionisten werden gezeigt. 60 Arbeiten von Klassikern der Moderne wurden aus der ganzen Welt zusammengetragen. Plattner sieht das als einen Vertrauensbeweis der Leihgeber. Dem Museum als Neuling in der Brache wurden Schätze zur Verfügung gestellt, betont er.

Der geborene Berliner Plattner hat Wohnsitze in den USA, aber auch eine Villa in Potsdam. Der einstigen Preußen-Stadt ist er seit Jahren verbunden. Als großer Fan beobachtet er mit Argusaugen ihre Gestaltung. Dank seiner Millionenspenden war das alte preußische Stadtschloss wieder aufgebaut worden.

Der Milliardär wetterte zugleich gegen ein DDR-Hotel, das nach seiner Meinung den Blick auf die historische Mitte verschandelt. Nach Bürgerprotesten nahm er jedoch Abstand von dem Plan, dort seine Kunsthalle bauen zu lassen. „Ich habe festgestellt, dass die Potsdamer mit dem Gebäude viele persönliche Erinnerungen verbinden“, sagte er kurz vor der Eröffnung seines nun an einem anderen Platz entstandenen Museums. Brandenburgs Landeshauptstadt würdigte Hasso Plattners Einsatz und verlieh ihm am Tag der Museums-Eröffnung die Ehrenbürgerwürde. Er habe sich in herausragender Weise um die Stadt verdient gemacht, begründete Oberbürgermeister Jann Jakobs die Ehrung für den Kunstmäzen. „Er hat der Stadt in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Städtebau und Kultur durch sein Engagement und sein Wirken wichtige Impulse verliehen.“

Das wiederaufgebaute Palais sieht Plattner als Glücksfall. Äußerlich passt es genau in die historische Mitte. Im Inneren gibt es 17 Säle mit perfekten Bedingungen für die kostbaren Bilder: mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Den Bau des Hauses hat Plattners Stiftung bezahlt, auch den Betrieb übernimmt sie.

Hasso Plattner erfüllt sich mit dem Haus auch einen Traum: Werke aus seiner privaten Kunstsammlung können der Öffentlichkeit gezeigt werden. Seit Mitte der Achtziger sammelt er nach Aktienverkäufen Kunst. Er kauft Werke von Impressionisten, aber auch von DDR-Malern. Sie müssten ihm gefallen, er vertraue ganz auf seinen eigenen Geschmack, beschreibt Plattner seine Leidenschaft. Für das Museum Barberini sollen noch weitere Kunstwerke dazukommen. (dpa)

