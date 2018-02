Mit Honig geht alles besser Jojo Moyes rutscht mit ihrem neuen Roman gleich auf den Spitzenplatz der Bestenlisten.

Die britische Bestseller-Autorin Jojo Moyes gehört zu den Stargästen der Leipziger Buchmesse im März. © picture alliance / dpa

Louisa Clark ist wieder da. Tapfer stapft sie diesmal in ihren schwarz-gelben Hummel-Strumpfhosen zu türkisfarbigen Doc Martens durch New York und ist dabei, sich gegen alle Widrigkeiten ein neues Leben aufzubauen. Widrigkeiten gibt es einige, allen voran Margot De Witt, die garstige Nachbarin mit einem neurotischen Mops namens Dean Martin, dazu eine unberechenbare, depressive Arbeitgeberin voller Launen und Geheimnisse. Und eine Stadt, die nicht unbedingt auf eine mehrfach gescheiterte Provinzengländerin von Ende zwanzig gewartet hat.

Louisa ist die Heldin des inzwischen verfilmten Bestsellers „Ein ganzes halbes Jahr“, mit dem sich die britische Schriftstellerin Jojo Moyes auch hierzulande einen Namen gemacht hat. Weltweit hat sie über 30 Millionen Exemplare ihrer Bücher verkauft. Trotzdem wird sie von der Großkritik der Hochfeuilletons nicht richtig ernst genommen. Da landen ihre Bücher neben denen ihrer populären Kolleginnen noch immer in der Schublade mit dem Etikett „Chicklit“. Diese unsägliche Bezeichnung kommt aus den USA und Großbritannien und bedeutet so viel wie „Hühnerliteratur“. Man denke sich umgekehrt die Romane von Jonathan Franzen oder T. C. Boyle in einer Schublade mit der Aufschrift „Cocklit“. Unvorstellbar!

Umso heftiger werden die Moyes-Bücher von den Lesern und Leserinnen geliebt. Sie lieben auch die Hauptfigur Louisa Clark. Sie ist über den Freitod von Will noch immer nicht richtig hinweg. In Band zwei ihrer Geschichte „Ein ganz neues Leben“ konnte man ihre unermüdlichen und tragikomischen Versuche nur bewundern, Wills Tochter und sich selbst aus einer Lebenskrise zu retten. Doch dann kam Sam, der helfende Engel in Form eines selbstlosen Rettungssanitäters, und mit ihm kam eine neue Liebe in ihr Leben. Dennoch hat Louisa den Rat des sterbenden Will beherzigt. Sie bricht auf nach New York und lässt Sam in England zurück. Sie will endlich Ja zum Leben sagen; herausfinden, wer sie eigentlich ist und was sie mit ihrem Dasein tatsächlich will.

Bereits kurz nach Erscheinen auf dem deutschen Markt hat der neue Roman „Mein Herz in zwei Welten“ einen vorderen Platz auf den Bestsellerlisten erobert und die Herren Follett, Brown, Kehlmann und Schlink vom Thron geschubst.

Gegen Ende des dritten Romans um Louisa Clark lässt Jojo Moyes ihre Heldin Bilanz ziehen: „Es war einmal eine junge Frau in einer Kleinstadt, die in einer kleinen Welt lebte. Aber wie vielen jungen Frauen hatte das Leben auch ihr einen Knacks versetzt, sodass sie die Wesenszüge versteckte, die sie von anderen unterschieden. Eine Zeit lang ließ sie sich so sehr unterkriegen, dass sie fand, es sei sicherer, überhaupt nicht mehr sie selbst zu sein.“ Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Karolina Fell.

In New York lernt Louisa, dass es immer möglich ist, sich neu zu erfinden und dass man niemandem die Deutungshoheit über die eigene Persönlichkeit, das ureigene Selbst, überlassen darf. Die wesentlichen Figuren, die Jojo Moyes’ Bücher ausmachen, kommen wie Louisa aus der Arbeiterklasse. Die Konflikte, die sie durchmachen, sind existenzieller Natur. So ist Louisa nach einer Intrige ihrer Arbeitgeberin einen ganzen Monat lang in New York ohne Obdach und ohne Einkünfte. Nur die von Schließung bedrohte städtische Bibliothek bietet ihr Wärme und Schutz. „Es gibt immer einen politischen Strang in meinen Büchern, er ist meist nur mit einem Löffel Honig versüßt“, so Jojo Moyes in einem Interview.

Den Löffel Honig bekommt die abgebrannte Louisa ausgerechnet von der scharfzüngigen Margot De Witt. Die alte, schrullige Frau entwickelt sich von der garstigen Nachbarin zu einer echten Freundin und findet sogar Louisas schwarz-gelbe Hummel-Strumpfhosen super.

Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten. Wunderlich Verlag, 595 Seiten, 22,95 Euro

Lesung am 15. März, 20 Uhr, im Kupfersaal Leipzig

