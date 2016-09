Mit einem Kuss fängt alles an In der heiteren französischen Beziehungskomödie sitzt ein Mann zwischen allen Stühlen.

Iva (Kristin Scott Thomas) fühlt sich von Damien (Jean-Pierre Bacri) vernachlässigt. © Arte France

Regisseurin Iva, eine Frau mit Sehnsuchtsaugen und dunklem Haar, bricht die Theaterprobe genervt ab. Das junge Liebespaar scheitert an einer Kussszene. Umso geschickter stellt sich der hübsche Antoine nach der Probe an. Er küsst die Regisseurin, will mehr, doch sie wehrt ab. „Ich schlafe nicht mit meinen Schauspielern“, sagt sie. So wie sie es sagt, ahnt man als Zuschauer, das ist nicht ihr letztes Wort.

Die Beziehungskomödie „Zwischen allen Stühlen“ atmet jene Leichtigkeit des Seins, die man aus französischen Filmen kennt. Ivas älterer Lebenspartner Damien, ein Uni-Dozent mit Knautschgesicht und Halbglatze, ist nicht überrascht, als sie ihm die Affäre mit Antoine gesteht. „Lebe es aus, ziehe es durch, schau, ob es Bestand hat“, sagt er. Sie glaubt, nicht richtig gehört zu haben. Er lässt sie einfach gehen? „Aber ich liebe dich doch auch“, entgegnet sie. „Auch genügt mir nicht“, sagt er.

Damien lernt eine geheimnisvolle junge Frau kennen, die ihm immer wieder über den Weg läuft. Sie spricht den Dozenten an, möchte einen Kurs bei ihm belegen. Ihr offenes Wesen, ihr blonder Pferdeschwanz, die Sommersprossen gefallen ihm. Sie geht ihm nicht aus dem Sinn, doch plagt ihn das schlechte Gewissen. Er hatte Ivas Bruder versprochen, sich für eine serbische Bekannte einzusetzen, die nach der Scheidung von ihrem französischen Mann von der Abschiebung bedroht ist. Damien sollte in dieser Angelegenheit seinen Vater, ein hohes Tier im Gericht, um Hilfe bitten. Doch er schiebt die Sache vor sich her.

Regisseur Pascal Bonitzer inszeniert den Film mit Humor, Melancholie und leichter Hand. Kein großer Wurf, aber gut gemachte Unterhaltung. Damien, gut besetzt mit Jean-Pierre Bacri, gerät bald zwischen alle Stühle. Sein pubertärer, vernachlässigter Sohn bringt ihn auf Trab, der Bruder straft ihn mit Verachtung, und der suizidgefährdete Schachfreund will nichts mehr von ihm wissen. Doch da ist ja noch die geheimnisvolle junge Frau. Ein freundliches Ende der turbulenten Komödie ist nicht auszuschließen.

„Zwischen allen Stühlen“, Mittwoch, 20.15 Uhr, Arte

