Mit den Waffen des Weibes Schon damals war Mutterschaft ein Politikum: Vor 300 Jahren wurde die österreichische Kaiserin Maria Theresia geboren.

Vor 300 Jahren wurde die spätere österreichische Kaiserin Maria Theresia geboren, bis heute eines der Symbole habsburgischer Politik schlechthin. Vierzig Jahre lang herrschte sie über eines der größten europäischen Reiche des 18. Jahrhunderts, als Ehefrau und Mutter von 16 Kindern. Die feministische Philosophin Élisabeth Badinter befasste sich sieben Jahre lang mit dem Leben dieser überaus mächtigen Frau. In ihrem Buch „Maria Theresia. Die Macht der Frau“ beschreibt sie, wie die Kaiserin aus ihrer Weiblichkeit und Mutterschaft eine politische Strategie entwickelte.

Frau Professor Badinter, Sie nennen Maria Theresia einen kostbaren Meilenstein in der Geschichte der Frauen. Was zeichnete sie aus?

Maria Theresia war die einzige Herrscherin, die von der Dreiheit des weiblichen Lebens in Anspruch genommen wurde. Ähnlich wie heutige Frauen musste sie Ehe, Kinder und Beruf bewältigen. Kein männlicher Herrscher stand jemals solchen Anforderungen gegenüber. Maria Theresia aber fand Wege, ihre weibliche Schwäche in Stärke zu verwandeln.

War sie damit auch anderen Herrscherinnen ein Vorbild?

Das konnte sie nicht. Dafür war sie zu einzigartig. Die meisten Herrscherinnen regierten nur übergangsweise, bis der eigentliche Thronerbe volljährig war. Maria Theresia aber war eine absolute Herrscherin. Elisabeth I. von England und Katharina II. von Russland verfügten zwar ebenfalls über absolute Macht. Aber sie lebten wie Männer. Sie mussten sich weder um Kinder noch um einen Ehemann kümmern. Königin Victoria von England wiederum hatte zwar Kinder und einen Ehemann. Doch sie besaß nicht die absolute Macht.

Maria Theresia war ja auch nur Kaiserin durch ihren Ehemann.

Ihre Macht beruhte nicht auf dem Kaisertum, sondern darauf, dass sie Erzherzogin von Österreich sowie Königin von Ungarn und Böhmen war. Sie wollte auch nicht zur Kaisergattin gekrönt werden. Als Franz Stephan 1745 in Frankfurt zum Kaiser gekrönt wurde, blieb sie dem Zeremoniell fern.

Sie schreiben, Maria Theresia habe eine „Charmeoffensive“ unternommen und mit ihrem verführerischen Zauber sogar die alten Minister betört. Ist es professionell, mit weiblichen Reizen Politik zu machen?

Maria Theresia übernahm die Macht in einem Zustand extremer Schwäche. Eine Frau, die zudem noch schön und charmant war, wurde nicht ernst genommen. „Winterkönigin“ nannte man sie, als sie nach dem Tod ihres Vaters Karl VI. 1740 den Thron bestieg. Man war überzeugt, im Frühjahr werde sie dahinschmelzen und ihr Ehemann Franz Stephan werde herrschen. Ganz Europa wusste, dass sie von ihrem Vater auf die Regierungsgeschäfte nicht vorbereitet worden war. Um die Meinung ihrer Zeitgenossen zu wenden, musste sie all ihre weiblichen Waffen zum Einsatz bringen. Sie öffnete die Tore der Hofburg und suchte die Nähe zu ihren Völkern. Sogar ihrer Mutterschaft bediente sie sich. Sie präsentierte sich als fürsorgliche Mutter, um als gütige Landesmutter wahrgenommen zu werden. Mit diesem Bild ging sie ein in die Geschichte, und es erklärt ihre anhaltende Beliebtheit.

Würden Sie das bei einem männlichen Herrscher genauso sehen?

Die männlichen Herrscher dieser Epoche hatten das alles nicht nötig. Sie konnten sich geben, wie sie waren. Ihre Autorität kam aus der Tatsache, männliche Herrscher zu sein.

Bereits im Jahr ihrer Thronbesteigung stand Maria Theresia dem preußischen König Friedrich II. in einem Krieg gegenüber. Vom „bösen Mann in Berlin“ sprach sie. War es klug von ihr, aus dem Konflikt zweier Reiche einen persönlichen zu machen?

Sie musste Friedrich als ihren Feind ansehen. Vor Beginn des Erbfolgekrieges waren er und das Haus Habsburg einander so eng verbunden, dass ihre Beziehungen auch ins Private hineingingen. Friedrich hatte eine schreckliche Jugend und furchtbare Probleme mit seinem Vater Friedrich Wilhelm gehabt. Maria Theresias Vater hatte ihm beigestanden. Er hatte ihm sogar Geld zukommen lassen. Als Friedrich einige Monate nach Maria Theresias Inthronisierung den preußischen Thron bestieg, erwarteten alle, dass die beiden Freunde sein würden. Auch Franz Stephan betrachtete Friedrich als Freund. Es liegen uns Briefe vor, in denen sich Friedrich bei Franz Stephan für dessen Freundschaft bedankt.

Friedrich soll nie ohne Respekt von Maria Theresia gesprochen haben.

Dennoch erscheint mir ihre Haltung ihm gegenüber vollkommen verständlich. Stellen Sie sich vor, welcher Schock der Angriff Friedrichs für sie war. Ihre Armee hatte sie sogar schon aus Schlesien zurückgezogen. Da fiel er, ohne sie zuvor in Kenntnis zu setzen, in ihr Land ein. Diesen Angriff konnte sie nur als persönlichen Verrat empfinden.

Wie betrachten Sie ihren legendären Auftritt vor dem Ungarischen Reichstag, den sie um Unterstützung gegen Friedrich bat?

Ich finde diesen Auftritt genial. Maria Theresia spielte die schwache Frau, die beschützt werden muss. Mittlerweile wissen wir, dass sie den gerade geborenen Thronfolger nicht in den Armen hielt. Das ist eine Erfindung. Doch gelang es ihr, den ritterlichen Geist der Ungarn zu wecken, obwohl diese der Zentralregierung enorm misstrauten und schlechte Beziehungen zu ihrem Vater gehabt hatten. Franz Stephan nannte seine Frau die größte Schauspielerin der Welt.

Verachtung prägte das Verhältnis Maria Theresias zu Katharina II. Sie hielt die russische Zarin für „eine nymphomanische Königsmörderin“. Warum gab es zwischen den beiden keine weibliche Solidarität?

Mit jemandem, der einen in Schwierigkeiten bringt, kann es keine Solidarität geben. Es bestand eine starke Solidarität zwischen Maria Theresia und Zarin Elisabeth I. Die nämlich kam Maria Theresia gegen Friedrich von Preußen zu Hilfe, und sie blieb an ihrer Seite. Auch als Friedrich von der russischen Armee bezwungen war, schloss sie keinen Separatfrieden mit ihm. Aber wie sollte es Solidarität mit Katharina geben, die noch boshafter war als Friedrich und deren politische und moralische Sichtweisen in völligem Gegensatz zu denen Maria Theresias standen.

Bis an ihr Lebensende widersetzte sich Maria Theresia einer Reform des Strafvollzugs und der Abschaffung der Folter. Das ist nur ein Beispiel, das sie als wenig milde Herrscherin zeigt. Ist Milde nicht gerade eine weibliche Tugend?

Maria Theresia war keine grausame Frau. Hinrichtungen zum Beispiel mochte sie überhaupt nicht. Es fanden unter ihrer Herrschaft auch nur wenige statt. Aber es stimmt, dass sie nicht vom Geist der Aufklärung durchdrungen war. Sie hing an der Tradition, war moralisch rigide und bigott. Die Aufhebung der Folter erfolgte erst 1780, also nach ihrem Tod. Ihr das vorzuwerfen, wäre anachronistisch. Ihre Söhne Joseph und Leopold waren die Männer der Aufklärung. Es stimmt auch nicht, dass Maria Theresia Reformen ablehnte. Sie reformierte das Reich auf militärischem, administrativem und finanziellem Gebiet und führt es in die Modernität.

Das Gespräch führte Ruth Renée Reif. Élisabeth Badinter: Maria Theresia. Die Macht der Frau. Zsolnay-Verlag, 304 S., 24 Euro

