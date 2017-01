Mit dem Staatsoberhaupt im Schnellzug Kurz vorm Ende seiner Amtszeit porträtiert das ZDF in „Mensch, Gauck!“ einen authentischen Bundespräsidenten.

Immer viel unterwegs: Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt auf dem Weg von Tokio nach Kyoto. © ZDF

Am 12. Februar tagt die Bundesversammlung, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Am 17. März endet dann die Amtszeit seines Vorgängers, Joachim Gauck. Eine gute Gelegenheit also für einen Rückblick auf die fünf Jahre Präsidentschaft, am Dienstag im ZDF zu sehen.

Der Filmautor Bernd Reufels und sein Team haben den Bundespräsidenten von September 2016 bis Januar 2017 immer wieder bei verschiedenen Terminen begleitet. Dabei boten sich immer wieder Möglichkeiten, bezeichnende Momente in Bild und Ton festzuhalten – bei Ansprachen, Reden, Eröffnungen oder Staatsbesuchen. Gaucks letzte große Reise führte ihn nach Japan, und das Reportageteam war im Flugzeug, im Hotel und im Schnellzug Shinkansen ziemlich nah an ihm dran. Zudem gab es längere Hintergrundgespräche und die Teilnahme an privaten Terminen wie einem Besuch von Gauck in Wustrow an der Ostsee. „Wir konnten Herrn Gauck in Wustrow besuchen, wo er die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht hatte“, sagte Bernd Reufels. Dabei konnte er mit Freunden aus Gaucks Jugendzeit sprechen, selbst sehr offene Hintergrundgespräche in seinem Amtszimmer waren offenbar möglich. Tatsächlich gilt der ehemalige Pastor als besonders emotionaler Präsident, der sich in das politische Alltagsgeschäft einmischt. Und der seine Gefühle offen zeigt, Menschen herzlich umarmt und auch in der Öffentlichkeit so manche Träne nicht zurückhalten kann oder will.

Gauck erzählt auch von einer tiefen Familienkrise Mitte der 80er-Jahre, als seine beiden Söhne Ausreiseanträge aus der damaligen DDR stellten. Er ist mit seiner ersten Frau zwar immer noch verheiratet, lebt aber seit Jahren mit seiner Partnerin Daniela Schadt zusammen. Eine solche Konstellation gab es für ein deutsches Staatsoberhaupt noch nie. In der Dokumentation räumt Gauck denn auch ein: „20 Jahre früher, vielleicht auch 10 Jahre früher, wäre diese Art noch nicht gegangen, dass der Präsident nicht ordentlich verheiratet ist. Ich habe mich selber gewundert, dass es geht.“ (dpa)

„Mensch, Gauck!“, 20.15 Uhr, ZDF

zur Startseite