Der Krimi am Sonntag Mit dem Holzhammer in den Dschihad Der NDR greift gern aktuelle Themen auf. Nur ist der „Tatort“ nicht immer das richtige Genre.

Willkommen bei uns: Julia Heidhäuser (Mala Emde) sucht Frieden in der Gemeinde von Imam Abu Abdullah (Ferhat Keskin). Weniger dieser Geschichte als den sehr guten Schauspielern ist es zu verdanken, dass der NDR-„Tatort“ nicht langweilig war. © NDR

Die 17-jährige Julia denkt in druckreifen Sätzen, und wir dürfen ihr dabei zuhören: „Ich will einen starken Gott. Ich will Regeln. Ich will auf der guten Seite stehen.“ Der Haken an der Sache: Mit Gott ist nicht der liebe Christengott gemeint, sondern Allah, den ja – ob berechtigt oder unberechtigt sei dahingestellt – ein nicht so liebenswürdiges Image auszeichnet. Wie kommt nun eine Schülerin in einem Kaff wie Kiel dazu, solche Sätze zu denken?

Der jüngste „Tatort“ mit dem Titel „Borowski und das verlorene Mädchen“ erhebt den Anspruch, uns dies zu erklären. Das ist ja eines der Steckenpferde des NDR: Brandaktuelle Themen aufzugreifen und, haste was kannste, zu einem Krimistoff zu verwursten. Damit dieses Anliegen auch dem letzten Zuschauer klar wird, gibt es vom NDR im Internet die entsprechenden Zahlen dazu. Aus Deutschland seien in jüngster Zeit etwa 870 bis 900 Personen, welche der salafistischen Szene zugerechnet werden, in Richtung IS-Gebiet ausgereist, davon etwa 20 Prozent Frauen. Dass selbst in Mitteldeutschland so etwas möglich ist, zeigt der Fall einer 15-jährigen Schülerin aus Sangerhausen, die sich Ende 2014 bis Anfang 2015 auf den Weg in den Heiligen Krieg nach Syrien machte.

Bei Julia werden die Gründe für die Hinwendung zu einer radikalen Spielart des Islam staccatohaft in der ersten „Tatort“-Hälfte heruntergerasselt. Ihr Bruder ist ein Junkie. Mit der Mutter hat sie sich nichts mehr zu sagen. Eine Freundin behauptet, Sex mit ihrem Vater gehabt zu haben. Na, wenn das nicht ausreichend Gründe sind, sich von der Kieler Spießerwelt ab- und den ganz andersgearteten Schwestern und Brüdern in einer islamischen Gemeinde zuzuwenden? Die wartet aufnahmebereit um die Ecke mit der verständnisvollen und so sicheren jungen Muslima Amina Jaschar sowie dem väterlichen Imam Abu Abdullah. Erst später wird sich erweisen, dass auch hinter dieser Fassade der Reinheit ein gerüttelt Maß an Falschheit lauert.

Die Geschichte von Julia an sich, ihrer Suche und ihrer Ankunft im Islam, hätte noch einen passablen Spielfilm abgeben können, wäre sie subtiler und nicht mit der Holzhammer-Methode erzählt worden. Im „Tatort“ allerdings wirkt sie wie ein Fremdkörper, um den herum es etlicher Nebenstränge bedarf, um überhaupt einen Krimi daraus zu machen. Am Ende bleibt dem Zuschauer nur das Stoßgebet: „Herr, ich will einen starken Drehbuchschreiber!“

zur Startseite