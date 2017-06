Mit Charme und ohne Skrupel „Tatort“-Kommissarin Aylin Tezel wird für einen ARD-Thriller zum Spitzel in der Drogenszene.

Aylin (Aylin Tezel) soll Musab (Timur Isik) den Ermittlern der Stuttgarter Drogenfahndung ans Messer liefern. Dumm nur, dass sich Musab in sie verliebt hat. © ARD

Auf der Flucht erschossen – so geht man unter Drogenschmugglern an der bulgarisch-türkischen Grenze mit einem Verräter um. Der Ermordete war für die Stuttgarter Drogenfahnder Jan und dessen Schwiegermutter Hannah tätig. Die beiden benötigen nun einen neuen Spitzel, und Jan wird in Berlin fündig. Aylin hat einen kleinen Buchladen, gibt sich aber als Prostituierte aus, um die Männer erst zu bezirzen und sie sodann in ihren Hotelzimmern zu bestehlen – was ein ziemlich gewagtes Spiel ist für eine Frau, die Jura studiert und eine Karriere als Anwältin anstrebt.

Hannah kommt sie wie „ein Sechser im Lotto“ vor. Aylin behält als „Die Informantin“ im gleichnamigen ARD-Thriller ihren Vornamen, um nicht falsch zu reagieren; vom Schicksal ihres Vorgängers erfährt sie nichts. Der Deal ist: Ihre Vorstrafen sollen gestrichen werden und ihr die drohende Inhaftierung erspart bleiben. Sie befleißigt sich einer ziemlich derben Sprache, und sie schläft alsbald mit Jan, den dieses Abenteuer erpressbar macht. Natürlich verliebt sich der extra lässig wirkende und mit betont rauchiger Stimme sprechende Jan in Aylin, aber auch der von ihr beschattete Drogenimporteur Musab erliegt ihrem Charme – der gar nicht so machohafte Typ entdeckt seine romantische Seite.

Aylin Tezel spielt ihre Figur sehr sexy, selbstbewusst und clever, während Ken Duken eher den verliebten und eifersüchtigen Gockel gibt. Suzanne von Borsody glänzt als meist übellaunige Chefin der ganzen Operation. Warum sie ausgerechnet Jans Schwiegermutter spielen muss, bleibt ebenso offen wie so manches Logikloch. Natürlich hätte ein echter Drogenboss – der wie hier nicht nur harmlose Fitnessstudios betreibt und obendrein ein Mörder ist – die auf ihn angesetzte Informantin längst aufgedeckt, zumal sie geradezu haarsträubende Fehler macht. Gleichwohl: Das Ganze ist eine unterhaltsame Mischung aus Krimi, Drama und Lovestory, rund um die Themen Vertrauen und Loyalität inszeniert, samt spannender Wendungen und mit rasantem Tempo. (dpa)

„Die Informantin“, 20.15 Uhr, ARD

