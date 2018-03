Mit allen Schmutzwassern gewaschen Es geht doch: Die deutsche Fernsehserie „Bad Banks“ fordert Aufmerksamkeit vom Zuschauer und belohnt diesen mit großartiger Unterhaltung.

Banker in der Grauzone: Jana (Paula Beer, 2. v. r.) und ihr Team Thao Hoang (Mai Duong Kieu, l.), Adam Pohl (Albrecht Schuch) und Shanti Bhardevej (Utsav Agrawal, r.) legen sich ins Zeug, um einen lukrativen Auftrag an Land zu ziehen. © ZDF und Sammy Hart

Die Vergleiche sind eine Krux. Anstatt das öffentliche Interesse auf eigene erzählerische Qualitäten zu lenken, vereint mit zweifelsfrei vorhandenen Begabungen deutscher Regisseure, Ausstatter oder Schnittmeister, ertönt immer wieder dieses zahme „Wir können’s also doch“ oder „… steht US-amerikanischen Produktionen in nichts nach“. In Frankreich wäre solche freiwillige Kleinmacherei strafbar. Einheimische TV-Serien der jüngsten Generation sind gemeint.

Keine Filmminute zu viel

Eine nächste Krux bleibt der Zugriff auf diese Serien, von denen man Titel und kollektives Schwärmen vernimmt, die allerdings ohne Strömungs-Abo beim Privatanbieter nicht oder nur über Umwege zu sehen sind. „4 Blocks“ als fulminante Gangsterserie auf TNT zum Beispiel kam dann doch noch bei ZDFneo an. Auf das zu Recht hoch verehrte, mit Gebührenmillionen mitfinanzierte und auf Sky bereits ausgestrahlte „Babylon Berlin“ muss der brave Haushaltszahler der ARD bis zum Herbst warten. Und das famose „Dark“ wurde nur auf Netflix hell.

Bleiben die reinen öffentlich-rechtlichen Angebote. Dort kommt ab Donnerstag (Arte) beziehungsweise Sonnabend (ZDF) ein so kluger wie brillant inszenierter, fotografierter und im Ensemble gespielter Thriller. „Bad Banks“ von Christian Schwochow umspannt sechs Folgen zu 52 Minuten, keine davon ist zu viel. Mit kurzem Atem, exzellenten Charakteren und komplexer Geschichte taucht er ein ins europäische Finanzuhrwerk und die „Maschinenräume des globalen Geldflusses“ (Produzentin Lisa Blumenberg). „Bad Banks“ spielt in gläsernen Türmen und mit der Moral, verweigert sich Wertungen, will Auseinandersetzung und Tiefe, gönnt sich nur knapp umrissene Ablenkungen. Vor allem aber zeigt er Menschen – in Rausch und Panik. „Bad Banks“ fordert Aufmerksamkeit ein und belohnt mit vehementer Unterhaltung.

Jana Liekam (Paula Beer) ist 25 und weiß schon sehr genau, wozu elektrisierender Ehrgeiz gut sein kann. Ihr Job als Strukturiererin einer Investmentbank soll nur Beginn, ein kleiner respektloser Beweis ihrer Überlegenheit gegenüber dem Chef, nur Anlass für den nächsten großen Schritt sein. Der Kündigung in Luxemburg folgt das prompte Angebot in Frankfurt/Main. Dass Jana zum Werkzeug der mit allem Schmutzwasser gewaschenen Senior-Bankerin Christelle Leblanc, gespielt von Désirée Nosbusch, wird, ahnt sie nicht. Noch nicht. Und danach kann man ja zurückschlagen.

Am neuen Ort und im neuen, wie es so schön heißt, systemrelevanten Finanzinstitut wird Liekam mit einem brisanten Projekt betraut: Leipzig 2025, einem Großbauvorhaben, das weit über die Visionen des Oberbürgermeisters Schultheiß (Jörg Schüttauf) hinausreicht. Das nach voreiliger Abwicklung giert, nach Schlupflöchern gräbt und Schrott im eigenen Haus. Jana Liekam bekommt ein so ambitioniertes wie gewieftes Team zur Seite, einen so smarten wie erbarmungslosen Chef namens Fenger, der sich eigentlich mit Ä schreiben müsste. Sie wird vom diabolischen Finanzvorstand Quirin Sydow kritisch beäugt und von Vorstandschef Khano so lange geduldet, bis sie liefert. Keine Frage, sie liefert.

Akribische Recherche

Es sind die im Kino bewährten Regisseure, die deutsche TV-Serien auf ein neues Niveau gehoben haben: Hans-Christian Schmid („Das Verschwinden“), Baran bo Odar („Dark“), das Trio Tykwer/Handloetgen/von Borries („Babylon Berlin“) oder jetzt Christian Schwochow („Paula“). Was „Bad Banks“ so fesselnd macht, steht im exquisiten, jahrelang akribisch recherchierten Drehbuch von Oliver Kienle. „Das Aufgeben des sehr dankbaren Feindbildes gegenüber einer Branche sowie aller Vorurteile und Simplifizierungen stand am Beginn“, sagt Kienle. Sollten sich Finanzdienstleister über die Nähe zur Realität wundern, wäre ein Ziel erreicht.

Und wenn schon Vergleiche mit US-Filmen, dann bitte auch einen Schlag Selbstbewusstsein von dort. Denn obwohl „Bad Banks“ am Ende schon auf einen nächsten Anfang verweist, fehlt die klare Ansage, es handele sich um „Die erste Staffel“. In Übersee schreibt man das – und schaut erst danach, ob es eine zweite geben wird.

Die ersten vier von vorerst sechs Teilen der Serie sind am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Arte zu sehen, das ZDF schließt sich an und bringt die ersten beiden Folgen am Sonnabend ab 21.45 Uhr. Bereits jetzt sind alle Folgen der Serie online in den Mediatheken von Arte und ZDF verfügbar.

