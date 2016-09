Der Krimi am Sonntag Mit a bissel Schmäh gegen harte Hunde Im neuen ORF-„Tatort“ bräche wohl die Langeweile aus, wären da nicht die markanten Wiener Zwischentöne.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, M.) klären den Mord an einem Zuhälter auf und geraten dabei an dessen Konkurrenten Andy Mittermeier (Michael Fuith). © ARD

Im Inszenieren der Leichen sind die Wiener Tatort-Macher immer gut. Ein toter Tscheche im Grenzflüsschen Thaya, die hochschwangere Tochter des Chefs als Opfer eines Chemieunfalls, ein strangulierter Musikmanager, der anscheinend den perfekten Orgasmus suchte, aber nur anscheinend. Sonst hätten Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ja nicht zu tun.

Und nun hängt ein toter türkischer Zuhälter mit dem Kopf in der Schublade einer Anrichte. Ihm fehlen die Zunge und beide Hände. Der Einstieg stimmt im siebenten Tatort von Autor und Regisseur Thomas Roth. Die Handlung führt ins Milieu von Schleppern und Menschenhändlern, schildert das Schicksal der jungen Ukrainerin Victoria, die Zeugin eines zweiten Mordes wird und in Lebensgefahr schwebt.

Aber wie der in die Jahre gekommene Chefinspektor bei einer seiner seltenen Verfolgungsjagden alsbald außer Atem ist und dennoch den Sprung aus dem Fenster auf ein Autodach wagt, so schwerfällig kommen auch die Ermittlungen voran, um dann dennoch mit einem Finale Furioso auf dem Dach einer Wiener Bettenburg zu enden. Der 14. Tatort mit dem kauzigen Oberstleutnant und der etwas milieugeschädigten Majorin strotzt nicht gerade vor Action. Auch diesmal geben Zwischenklänge den Ton an. Beide dürfen mit viel Freiheit ihre Charaktere ausleben.

Und das beherrschen Krassnitzer und Neuhauser wie eh und je. So lässt Eisner glatt seinen Chef stehen, weil er sich widerwillig in den Terrier des Mordopfers verknallt hat. Bibi fährt schon das Auto eines Zuhälters, nun will sie auch den Hund eines Zuhälters behalten. Das geht Eisner eigentlich zu weit, doch „Percy“ läuft ihm hinterher bis ins Auto. Selbst sein Chef findet das Tier an Eisners Seite süß und sagt: „Deshalb passt er so gar nicht zu dir.“

Spätestens da ist er wieder – der Wiener Schmäh, der den Tatorten aus der Alpenrepublik oft über handwerkliche Schwächen hinweghilft. Auch diesmal. Vom Schleuserring ist nichts zu sehen. Etwas verbale Gesellschaftskritik beim Eisstockschießen muss da reichen. Doch selbst Wiener Schmäh und die Charaktere der Hauptfiguren stoßen an Grenzen, als Bibi am Krankenbett mit ihrem Chef Händchen hält und Trost spendet: „Der Doktor sagt, dass du dich jetzt sehr schnell erholen wirst.“ Na dann: gute Besserung.

