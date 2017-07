Meteorologen und ihre Prognosen Über kein Thema wird so viel gesprochen wie über das Wetter. Zig Anbieter liefern Prognosen. Eine Doku geht dem Wetter und seinen Berechnern nach.

Wetter immer am Mann – per Wetter-App auf dem Smartphone. © dpa

Bezwingen wird der Mensch das Wetter wohl nie. Aber berechnen – das klappt schon ganz gut. Allerdings sind dafür mittlerweile große und teure Computer im Einsatz, um überhaupt in möglichst kurzer Zeit mit den Datenmassen fertig zu werden. Allein der Deutsche Wetterdienst arbeitet mit mehr als 11 000 Bodenstationen. Hinzu kommt Material von Wetterbojen auf dem Meer, Schiffen, Flugzeugen und zwölf Satelliten. 1 400 Wetterballons steigen außerdem jeden Tag auf, wie die 3sat-Dokumentation „Die Wetter-Industrie“ zeigt. Die Krux: Immer wieder liegen die Meteorologen mit ihren Prognosen daneben. Für den Deutschen Wetterdienst gilt eine Temperatur-Vorhersage als Treffer, wenn sie um höchstens 2,5 Grad vom realen Wert abweicht, wie Gerhard Lux in dem Film erklärt. Das klappe mit Blick auf den nächsten Tag in etwa 90 bis 94 Prozent der Fälle. Mit jedem weiteren Tag, den Experten in die Zukunft blicken, sinke die Treffsicherheit.

Eine Tatsache, die jeder Leser oder Hörer des Wetterberichts schon einmal festgestellt haben dürfte. Unzählige App-Angebote fürs Smartphone schaffen hier keine Abhilfe – mit dem Problem unzutreffender Prognosen kämpfen alle Anbieter. Die Doku-Macher gehen in dem 45 Minuten langen Beitrag den Gründen dafür auf den Grund.

„Chaos ist das Wesen unserer Atmosphäre“, bringt es der Sprecher aus dem Off auf den Punkt. Je lokaler geschaut wird, desto mehr werden Wetterphänomene zur Herausforderung. Der Deutsche Wetterdienst als staatliche Einrichtung brachte im vergangenen Jahr eine Warnwetter-App heraus, die nicht mehr auf Ebene der Landkreise, sondern noch viel detaillierter für Gemeinden mit einer halben Stunde Vorlauf Vorhersagen treffen soll. Das gab Kritik kommerzieller Anbieter.

Der Film, der auch mit grafischen Animationen ansprechend arbeitet, lässt Meteorologen zu Wort kommen, aber auch jene Menschen, die mit dem Wetter und seinen Prognosen umgehen müssen. Da gibt es den Bauern, der unter anderem von der Blickrichtung seiner Kühe auf die Herkunft eines aufziehenden Gewitters schließt. Ihm stellen die Autoren einen Spargelbauer gegenüber, der mit diversen Wetterdaten und eigenen Messstationen genaue Folienpläne austüftelt. Doch die Folgen des Wetters bekommen auch beispielsweise Piloten und der Tourismus zu spüren.

In der knapp bemessenen Doku-Zeit schaffen es die Verantwortlichen, vielfältige Probleme rund um das Thema Wetter und Vorhersagen anzureißen. Stoff gäbe es jedoch für eine deutlich längere Sendung. Vielen Aspekten wird der Zuschauer ohne Zweifel schon aus eigener Erfahrung zustimmen können. So erfährt er eigentlich wenig Neues oder Überraschendes. (dpa)

„Die Wetter-Industrie“, 20.15 Uhr, 3 sat

zur Startseite