Messerscharfer Zeitgeist Holger John ist ein formidabler Zeichner und ein Schelm, der das barocke Dresden rettet.

„Zeitgeist“ heißt dieses Blatt von Holger John, sicher gezeichnet. Die Linie schwächelt nicht, und die Botschaft ist rabenschwarz. © kairospress

Sicher und glatt ist die Linie, unerschütterlich das schwarze Gleichmaß. Da franst und wackelt nichts. Holger John zeichnet mit Feder oder Pinsel und Tusche. Beherzt zieht er auf dem weißen Blatt den ersten schwarzen Strich und weiß selten, wohin ihn das führt. Das fertige Blatt sieht dann aus wie gedruckt. Ist es aber nicht. Als bedürfte es eines Beweises, hat der Galerist Holger John die Arbeitsutensilien des Zeichners Holger John, also Tintenfass, Rohrfeder und Pinsel, bereitgelegt.

Es kann jederzeit losgehen. Holger John muss zeichnen, denn er zeichnet wie kein Zweiter in der Stadt. Das wird den wenigsten bewusst sein, auch wenn es viele gibt, die lieben, was er zeichnet. Wenn sie erst einmal in eins seiner barocken Wimmelbilder gefallen sind, tauchen sie garantiert kichernd wieder daraus auf. Haste nicht gesehen ... Post-Barock und Dresdner Romantik. Das fünffache Schokoladenmädchen und die Sixtinische Madonna. Achtmal „Der Fischer un sin Fru“. Männer in Betrachtung des Mondes. Elbflorenz und ein Schaf im Wolfspelz. Nixen und Mädchen am Meer seit Neuestem. Die Welt als Kulisse, und schon ist der Lauf der Dinge nicht mehr aufzuhalten. John persifliert und zitiert. Es ist eine Freude zu sehen, welche Freude er daran hat, die Stadt zu retten, Leda mit einem Schneemann zu verkuppeln oder zu schauen, was sie mit einem Fisch anfangen kann. Auch das Meissener Zwiebelmuster ist vor ihm nicht sicher.

„Das ,Falschzeichnen‘ ist Programm, das barocke Überborden der Themen und die Aufhebung der Gesetze der Gravitation ebenfalls. Das Johniversum soll altbacken und komisch aussehen, so will es der Meister. Er stellt uns Fragebilder vor die Horizonte, fällt der Länge nach über die Volkskunst her und erhebt sich daraus wie ein sonnensicherer Ikarusbus, voll besetzt mit fahrendem Volk, nächste Haltestelle Japan.“ Der das sagt, ist selbst ein Zeichner: Frank Diersch.

John kann auch anders: Mit wenigen Strichen bannt er präzise den Zeitgeist aufs Blatt oder macht eine schlichte Schale zum Star. Zum ersten Mal stellt er jetzt auch lebenspralle Szenen aus, die er 1991 in Bolivien und Peru festhielt. Der umtriebige Galerist Holger John (konsequent mit Hut) macht Ausstellungen, die manchmal wen erschüttern und immer wen begeistern. Mit verschmitztem Lächeln erzählt er, wie die Kunst zu ihm ins Haus kommt. Kunst, die nicht nur gut aussieht, sondern etwas zu melden hat. Insofern passt der Zeichner Holger John (konsequent ohne Hut) punktgenau in das Programm der Galerie. Nur sein strenger Vater, der 83-jährige Joachim John, kritisiert ihn hart. Was den 56-jährigen Sohn nicht hindert, neue Zeichnungen des Vaters auszustellen. Ab 20. Oktober.

Bis 16. Oktober in der Galerie Holger John, Dresden, Rähnitzgasse 17; Mi – So 14 – 19 Uhr.

