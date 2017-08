Menschen und Museen Wie kaum ein anderer prägte er zwei Jahrzehnte lang das Kulturleben in Sachsen. Ein Nachruf auf Martin Roth.

Martin Roth war von 2001 bis 2011 Direktor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. © Thomas Kretschel

Sein Dresdner Lieblingsbild war kein Kunstwerk aus den Staatlichen Kunstsammlungen. Es war der Anblick, den die nach der Flut im August 2002 geretteten Skulpturen im Dresdner Albertinum boten: 15 000 Steinfiguren, quer durch alle Epochen: „Die Nike von Samothrake neben einem mittelalterlichen Engel, Totenmasken neben Porträts aus der Antike, Renaissanceskulpturen neben barocken Statuen in überraschenden und anregend neuen Konstellationen. Die Helfer, die in all der Hektik das Depot ausräumten, türmten die Werke nicht einfach auf, sondern stellten intuitiv Paare und Gruppen zusammen, als stünden sie in einem geheimnisvollen Dialog“, sagte Martin Roth einmal.

Er selbst hat in jenen dramatischen Tagen und Nächten Gemälde aus dem unterirdischen Depot der Sempergalerie nach oben in die sicheren Ausstellungsräume getragen. Später hat er durchgesetzt, dass die Idee seines Direktorenkollegen Harald Marx realisiert wurde: Depots und Werkstätten in luftiger Höhe, über dem Innenhof des Albertinums, unterzubringen. Wenn er von der Richtigkeit einer Sache überzeugt war, hat er dafür gekämpft. Er war nicht immer Sieger, aber aufzugeben kam für Roth nie infrage. Seinen härtesten Kampf, den gegen den Krebs, hat er verloren. Am Sonntag starb er in Berlin.

Im Herbst war er nach fünf Jahren am Londoner Victoria & Albert Museum nach Deutschland zurückgekehrt. Dass er im Falle eines Brexits London verlassen würde, hatte er im Frühjahr 2016 in einem feierlichen Moment angekündigt: Martin Roth erhielt vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. Die meisten dachten wohl, dass Roths nächster Karriereschritt schon unterschriftsreif fixiert sei. Doch nichts dergleichen: Martin Roth, er wurde nur 62 Jahre alt, hatte erstmals im Leben keinen Plan, der ihn beruflich noch weiter nach oben bringen würde.

Neugierig auf die DDR

1955 kam er in Stuttgart zur Welt. Seine Eltern, der Vater war Elektriker, die Mutter Schneiderin, schickten den einzigen Sohn aufs Gymnasium und ins Theater. In Tübingen studierte er Empirische Kulturwissenschaften und schrieb seine Dissertation über den politischen und historischen Hintergrund von Museen und Ausstellungen in Deutschland zwischen 1871 und 1945. Er forschte in Paris, Los Angeles und am Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Seine Mutter kannte Dresden aus den 1930er-Jahren und hat ihn auf die Schönheit der Stadt neugierig gemacht. Noch neugieriger war er als linksliberaler junger Mann auf das Leben in der DDR, die er nur als Transitstrecke nach Westberlin erlebte. Fassungslos musste er hinnehmen, dass DDR-Grenzer ihn in den 80er-Jahren in Dresden nicht aus dem Zug aussteigen ließen, indem sie behaupteten, sein Visum sei ungültig.

Kein Wunder, dass Martin Roth 1991 als Kurator ans Deutsche Hygiene-Museum kam, um die Ausstellung „Leibesvisitation“ einzurichten. Das Thema wurde in der Schau nicht nur gesundheitshistorisch, sondern vor allem politisch beackert und elektrisierte so kurz nach dem Mauerfall vor allem die Medien im Westen. Lange dauerte es nicht, und Roth wurde der erste Museumsdirektor aus dem Westen im Osten. Der jüngste Museumschef in Deutschland dürfte er damals auch gewesen sein. Das Haus stand auf der Abschussliste. „Ich dachte, wenn das Hygiene-Museum untergeht, ist das auch mein persönlicher Untergang“, sagte Roth einmal. Gemeinsam mit Klaus Vogel, der heute das Hygiene-Museum leitet, machte er das Haus zu einem Besuchermagneten und führte es in die Bundesliga.

Offiziell leitete Roth bis 2000 das Hygiene-Museum, doch ab 1996 kümmerte er sich um den Themenpark der Expo 2000 in Hannover. Dort ging Roth durch eine harte Schule, es hagelte Kritik. „Ich dachte, dass ich nie wieder ein Museum leiten würde“, bekannte er. Die Anfrage, ausgerechnet in Dresden die Staatlichen Kunstsammlungen zu übernehmen, habe ihn sehr überrascht. Skeptisch wurde der Museumsmanager hier empfangen. Doch wie er den großen, schwerfälligen Dampfer Staatliche Kunstsammlungen erst durch das Hochwasser im Jahr 2002 und dann durch die Weltmeere steuerte, wie er die Einrichtung des Schlosses als Museumszentrum vorantrieb, sich gegen Personalabbau oder die Zerschlagung der Skulpturensammlung zur Wehr setzte, das hatte Klasse. Es hat Kraft gekostet, die Forderungen der Museen gegenüber dem Freistaat durchzusetzen. Dabei konnte der Generaldirektor Arbeit gut delegieren. Er hat viel angeregt und angeschoben, auch Karrieren. Und er hörte auf die Experten in der Direktorenkonferenz, wenn es darum ging, die Schätze der Sammlungen zu heben. Das funktioniert nur, wenn man Vertrauen hat zu den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.

Kampf für die offene Gesellschaft

Schwierig wurde es für ihn, als die Kunstsammlungen von den berechtigten Rückforderungen des Hauses Wettin überrollt wurden. In seiner Rolle als Hüter des Sächsischen Staatsschatzes versuchte Roth, in den Sammlungen zu behalten, was in den Sammlungen zu behalten war. Doch die Rechtslage war eine andere. Der Freistaat reagierte und finanzierte das Forschungsprojekt „Daphne“. Längst sind die SKD Vorreiter, was die Kenntnis über die Herkunft ihrer eigenen Bestände angeht. Andere Museen in Deutschland folgen dem Beispiel zögerlich. Als persönliche Niederlage empfand Roth die Rückgabe des Gemäldes „Ein Nachmittag im Tuileriengarten“ von Adolph Menzel an die Erben der jüdischen Besitzer. Das Bild wurde prompt verkauft. Zum Glück an ein staatliches Museum, die National Gallery in London.

Dorthin zog es Roth nach zehn Jahren in Dresden. Wieder war er der Erste: der erste Deutsche, der ein britisches Nationalmuseum leitete. Das Victoria & Albert Museum in London, ein ganz wunderbarer, quicklebendiger „Gemischtwarenladen“ von außerordentlicher Qualität. Das war Roths Welt. Auf seine Mannschaft war der Europäer, der so viele Museen und Menschen in aller Welt kannte, stolz: 800 Mitarbeiter aus 28 Nationen! Die Besucher kamen in Scharen, Preise und Ehrungen für das Haus und den Direktor gab es auch.

Als er dort im Herbst seinen Hut nahm, wollte er nicht aufhören, sich einzumischen, mitzudenken und mitzureden. Aber er wollte sich endlich auch Zeit nehmen für seine Frau und die drei erwachsenen Kinder. Wollte Großvater werden und hätte sehr gern bei seinen Enkeln miterlebt, was er bei seinen Kindern verpasst hatte.

Der Rechtsruck in Europa, die AfD und Pegida in Dresden, der Wahlsieg von Donald Trump in den USA ließen ihm keine Ruhe. Er war einer der Mitbegründer der Initiative „Die offene Gesellschaft.“ Er gab weiter Interviews, kuratierte Ausstellungen, arbeitete an Publikationen und beriet Außenminister Sigmar Gabriel in kulturpolitischen Fragen. Seine Krankheit trug der Gentleman mit einer unglaublichen Fassung und manchmal auch mit Galgenhumor. Dass er über sich selbst lachen konnte und seine Herkunft nicht vergaß, gehörte zu seinen Stärken. Sein Respekt vor anderen Menschen war so groß wie seine Angst zu versagen.

