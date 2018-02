Menschen, hört diese Maschine! Mit gefeierten 3-D-Konzerten huldigt Kraftwerk in Dresden zugleich der Moderne im Osten.

Kraftwerk am Freitagabend im Albertinum in Dresden. © Robert Michael

Bevor sie nacheinander die Bühne verlassen, verbeugen sich alle vier Musiker einzeln und streng gerade. Dann ehrt jeder per Handzeichen die übrigen Kollegen, die noch an ihren Terminals stehen. Der Erste, der geht, weist auf die anderen drei, der nächste auf die verbliebenen zwei und so fort. Zuletzt ist Ralf Hütter dran, der Kopf von Kraftwerk und der Einzige aus der Originalbesetzung der Band. Das Publikum bejubelt den 71-Jährigen. Er wird irgendwann keine Lust mehr haben, ein Zweistundenkonzert durchzustehen. Wer könnte ihn beerben? Hütter verbeugt sich, und bevor er geht, zeigt er würdigend auf die vier verlassenen Terminals.

Braucht Kraftwerk überhaupt Menschen? Oder wird diese popelektronische Musikmaschine autonom weiterlaufen bis zum Zeitenende? Das Letztere kann sich vorstellen, wer am Wochenende bei einem der vier Konzerte in Dresden dabei war. Im Lichthof des Albertinums bot die Band ein stoisch modernes Gesamtkunstwerk aus Sounds und 3-D-Animationen. Für „Die Roboter“ überließen sie die Bühne den ihnen schon vor Jahrzehnten nachempfundenen Maschinen und wirkten ansonsten traditionell wie die Begleiterscheinung ihrer eigenen Show. So als wollten sie nur zeigen: Leute, wir haben hier alles im Griff.

Bis zum Hals in hautenge schwarze Overalls mit Gittermuster verpackt, stehen Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz und Falk Grieffenhagen an ihren Computern und regeln so unauffällig wie möglich, was zu regeln ist: jene pochenden Rhythmen, minimalinvasiven Melodien und verzerrten Maschinenstimmen, Lieder wie „Das Model“, mit denen Kraftwerk Scharen anderer Musiker, Fotografen, Designer beeinflusst hat – so sehr wie keine andere deutsche Band neben Rammstein.

Ein bassiger Lümmel

Dabei hätte der Sound schlagkräftiger sein können. Nicht nur, aber gerade VIP-Gäste auf der Treppenplattform urteilten nach dem ersten Konzert am Freitagabend: zu leise. Das liegt am Ort. Das Albertinum ist kein Konzertsaal. Direkt über dem Lichthof ruhen Gemälde im Depot, die beschädigt werden könnten von zu starken Erschütterungen. Zwar ließen die Veranstalter Wände mit Tüchern abhängen. Es war aber nicht möglich, eine Surround-Tonanlage aufzubauen. Mit einem solchen System hatte Kraftwerk die Gäste in der Düsseldorfer Kunstsammlung und im New Yorker Museum of Modern Art beglückt.

In Dresden steuern die Musiker im Laufe einzelner Songs nach. So wächst sich das finale „Boing Boom Tschak“ zu einem satten, bassigen Lümmel aus. Viele Besucher wippen mit dem Kopf, manche treten von einem Bein aufs andere, kaum einer tanzt. Die Kraftwerker sowieso nicht. Direkter Kontakt zum Publikum beginnt und endet mit der Schlussverbeugung. Keine Ansage, kein Gruß. Hätten am Freitag nicht zweimal die Computer gestottert, wäre es, als habe jemand am Anfang die futuristische Unterhaltungsmaschine angeworfen, so zielsicher schnurrt eine Nummer nach der anderen ab. Selbst das kurze Black dazwischen scheint berechnet. Dann entlädt sich der Applaus. Es bricht Jubel darüber aus, die weltberühmten, vorwärtstreibenden Stücke live zu erleben. Und das in 3-D!

Es strahlt voraus

Wer sich umdreht zu den Menschen hinter einem im Hof, der blickt auf Hunderte Köpfe mit weißen Pappbrillen. Wer nach vorn auf die Projektion schaut, sitzt in einem VW-Käfer und darf fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der „Autobahn“. Bei „Spacelab“ schaut man durch die Raumlaboröffnung auf die Erde. Und da, eine fliegende Untertasse vor Dresdens Altstadtsilhouette! Kann die Moderne doch noch im Barock landen?

Es stimmt zwar, dass die Gruppe ihr Hauptwerk in den 70ern, 80ern veröffentlichte und seitdem vor allem Selbst-Recycling betreibt. Aber warum nicht, wenn man Wiederverwertung so gut beherrscht? Wenn die Altschöpfung neue Facetten bekommt wie jetzt die 3-D-Filme? Wenn das seriell-maschinelle Klingklanggut fast altersfrei strahlt wie „Radioaktivität“? Wenn man an neuen Orten auftritt? Nach Dresden spielt Kraftwerk 15 Konzerte in Osteuropa. Für manche gibt es noch Karten.

Die 6 000 Tickets für die vier Dresden-Shows waren schnell weg. Den Staatlichen Kunstsammlungen ist mit Kraftwerk ein Coup gelungen. Generaldirektorin Marion Ackermann kann sich weitere Konzerte anderer Musiker vorstellen, wie sie der Sächsischen Zeitung sagte. Voraussetzung: „Es muss einen tieferen Sinn haben.“ In diesem Fall beschäftigen sich die Kunstsammlungen das ganze Jahr über verstärkt mit 3-D-Digitalisierung.

Dabei bräuchte die Kraftwerk-Moderne keine Extraeinladung für das Albertinum. Mit ihren bewegten Linien- und Flächengebilden schickten die Düsseldorfer verbrüdernde Signale ins Obergeschoss. Signale an Bilder, die man hier sehen konnte, sehen kann, sehen wird. An Karl-Heinz Adler, Hermann Glöckner und andere Konstruktive aus dem Osten. An die bestechenden Schreibmaschinenbilder der gerade wiederentdeckten Ruth Wolf-Rehfeldt, hier in einigen Monaten zu Gast. Kraftwerks Zahlenkolonnen pulsierten ihnen voraus.

