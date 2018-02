Melancholie und Freudenhüpfer Milky Chance, die musikalischen Welteroberer aus Kassel, bliesen beim Konzert in Dresden mit der Mundharmonika zur kollektiven Ekstase.

Es gibt nicht viele deutsche Bands, die schon Wochen vorm Termin ihre Konzerte in Budapest, Linz, Ljubljana, Barcelona oder Madrid als ausverkauft abhaken können. Die meisten deutschen Bands kommen erst gar nicht dorthin. Milky Chance hingegen haben mit ihrem dezent elektronisch aufgemotzten Soundmix aus melancholischem Folk, Blues und rockigem Pop erst die virtuelle, anschließend auch die reale Welt erobert. Nach zwei Dutzend Shows in den USA und in Kanada schippern die vier Herren seit 12. Februar durch Europa, von Skandinavien bis nach Portugal, und dann geht es ab nach Südamerika. Wo eins von zwei Konzerten in Mexiko-Stadt bereits ausverkauft ist.

Natürlich war am Dienstag auch der Alte Schlachthof in Dresden knackevoll. Erst eine Schlange am Tor, dann eine sich über die Treppe windende Schlange an der Garderobe und noch eine am Tresen. Doch wer auf Milky Chance abfährt, hat offensichtlich ein krawallresistentes Gemüt. Tiefenentspannt nahmen knapp 2 000 Menschen alle Widrigkeiten hin. Kichern bei der Taschenkontrolle, ein Warm-up-Lächeln für den Nebenmann und während der Show sowieso nur strahlende Gesichter. Gut möglich jedoch, dass die vielen Freudenhüpfer manchen mehr als geplant schwitzen ließen. Die randvoll mit Deo-Sprays gefüllte Kiste am Einlass deutete darauf hin, dass etliche entsprechend vorsorgen wollten, vom Personal aber ausgebremst wurden. Auch das kein Grund, sich die gute Laune vermiesen zu lassen.

Reichlich anderthalb Stunden später war aus der schwelenden Vorfreude flammende Euphorie geworden, die sich ganz gefahrlos nach Hause tragen ließ. Vielleicht fackelt sie bei einigen noch immer. Milky Chance taten ihr Möglichstes dafür. Ausgerechnet die bei der U-30-Generation bedingt populäre Mundharmonika blies die Anwesenden final bis kurz vor die Ekstase. Gitarrist Antonio Greger, der neben Drummer Sebastian Schmidt das Kern-Duo aus Frontmann Clemens Rehbein und Philipp Dausch verstärkte, holte aus sich und dem Instrument mehr heraus, als vorstellbar war. Zum Glück saß auch der Sound optimal, ein Satz originell blinkender Lichtkreise lieferte die angenehm unaufdringlichen Illustrationen, und die Dramaturgie des Abends steuerte straff auf den Höhepunkt zu.

Erst als Zugabe spielten Rehberg und Kollegen „Stolen Dance“, die Nummer, die aus Kasseler Gymnasiasten 2012 Weltstars gemacht hatte. Zunächst nur ein Youtube-Hit, schoss der Song die beiden in die Medien, in die Charts, in die großen Säle. Allein bei Youtube wurde „Stolen Dance“ mittlerweile mehr als 370 Millionen Mal gestreamt. Kein Türöffner für die Karriere von Milky-Chance, schon eher eine satte Sprengladung. Doch dieser Knall verdrehte ihnen mitnichten den Kopf.

Ohne Gepose oder Gelaber machten sie auf der Schlachthof-Bühne ihren Job. Rehberg sagte insgesamt nicht mehr als 20 knappste Sätze, höchstens dreimal versuchte sich einer der Musiker kurz als Vorklatsch-Animateur. Wer braucht denn auch zeitschindende Oh-ho-ho-ho-Chöre, wenn er fast 20 feine Songs, das Beste zweier Alben, kriegen kann? Und noch ein Pluspunkt: Trotz konfiszierter Deos hing kein bisschen Schweißgestank im Saal.

