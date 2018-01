Melancholie am Polarkreis Der in Dresden gefeierte Musiker Stefan Johansson singt von seiner Heimkehr nach Schweden.

Stefan Johansson, 65º Nord, eigenes Label, ab sofort überall im Handel erhältlich. © PR

Mit dem Weltmusik-Trio Strömkarlen feierte der über Jahre in Dresden lebende schwedische Musiker Stefan Johansson veritable Erfolge. Nebenher war der blonde Hüne mit dem geflochtenen Bart auch solistisch aktiv. Er tourte übers Land, gern mal mit dem Fahrrad 2 000 Kilometer quer durch Deutschland. Im Juli 2016 zog Johansson mit seiner Familie, der Dresdner Sängerin Katharina Johansson und den beiden Kindern, zurück in seine Heimat – nach neunzehn Jahren in der Fremde.

In Nordschweden, dort, wo es monatelang finster und eiskalt ist, schrieb der Musiker in seinem Holzhaus eine Handvoll neuer Songs, die sich vor allem mit seiner Rückkehr befassen, gesungen in englischer Sprache. Sie finden sich neben traditionellen Liedern auf seinem Album „65° Nord“, der Titel ist ein Hinweis auf den Breitengrad. Wer Skandinavien und die Melancholie der einsamen Landschaft mag, dem liefert Stefan Johansson den perfekten Soundtrack dazu. Es ist sein bislang ruhigstes und intimstes Album, vielleicht sein bestes.

Live am 26. Januar, 20 Uhr, im Q24 in Pirna.

