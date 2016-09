Meister Kong ist mehr als Knigge Noch heute lernen Chinas Schüler die Weisheiten und Sprüche des Philosophen Konfuzius auswendig.

Einige der weltweit zwei Millionen Nachfahren von Konfuzius. Alljährlich trifft sich die „Familie Kong“ an der Grabstätte des Gelehrten, die längst Kultstätte ist. © © lion télévision/cctv 10

Im Internat der Konfuzius-Akademie Peking haben Langschläfer keine Chance. Es ist 5.30 Uhr, die Kinder richten sich im Bett auf und rufen im Chor: „Guten Morgen, Frau Lehrerin“. Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 14 Jahren werden hier nach den Regeln des chinesischen Gelehrten Meister Kong erzogen. Im Westen kennt man ihn als Konfuzius. Vier Grundwerte werden den Kindern vermittelt: Aufrichtigkeit, Respekt, Bescheidenheit und Harmonie. Die Schüler werden nicht nur in den zeitgenössischen Fächern unterrichtet, auch in traditionellen Künsten wie Kalligrafie und Bogenschießen.

Zur besten Sendezeit strahlt Arte eine aufwendige und gut gemachte Doku-Fiktion über das Wirken des Philosophen aus, der vor 2 500 Jahren in der heutigen Provinz Shandong geboren wurde. Seine Ideen haben Milliarden Menschen beeinflusst, nicht nur in Asien, sondern auf allen Kontinenten. Wer China verstehen will, muss Konfuzius und sein Erbe verstehen. In den Schulplänen gelten seine Ansichten über Moral, Bildung und Kultur als Leitlinien. Beim Gao Kao, der chinesischen Abiturprüfung, haben die Gymnasiasten die wichtigsten Lebensweisheiten des Vorbilds auswendig zu kennen. „Füge anderen nicht zu, was andere dir nicht zufügen sollen“, lautet einer der Sprüche. Die Ratschläge des Meisters reichen weit hinaus über die Benimm-Regeln des Freiherrn von Knigge.

Der 90-Minuten-Film arbeitet mit Spielszenen, geht in Museen und Archive, lässt Nachfahren zu Wort kommen. Ausführlich wird das weniger bekannte, von Legenden umrankte Leben des Gelehrten vorgestellt. So soll ihn sein 60-jähriger Vater mit der 17-jährigen zweiten Ehefrau im Freien auf dem Heiligen Berg gezeugt haben.

Konfuzius zog mit einem Karren durch die von Krieg und Chaos heimgesuchten chinesischen Provinzen, gründete eine Schule, lehrte Menschlichkeit, Tugend, Achtung vor den Ahnen. Den Zusammenhalt der Familie und Respekt vor den Eltern preist Konfuzius als die Grundlage allen sittlichen Lebens. Wichtig sind ihm Rituale wie die korrekte Begrüßung, die gemeinsame Mahlzeit und das Füreinanderdasein. Sein Ideal war der Mensch von edlem Charakter.

Es gibt weltweit etwa zwei Millionen Menschen, die sich als Nachfahren des großen Gelehrten in der 80. Generation verstehen. Ein Teil der „Familie Kong“ trifft sich alljährlich zum Totenfest und ehrt Konfuzius an dessen Grabstelle in Oufu mit traditionellen Opfergaben. Bananen, Obst, Wein und Blumen schmücken die prächtige Anlage, die zu den bekanntesten Kultstätten des Riesenreichs gehört.

Die Nachkommen genießen in der Volksrepublik China einige Privilegien. Sie zahlen weniger Steuern, werden von den Behörden bevorzugt behandelt und sind vom Militärdienst befreit. Ganz im Sinne des teuren Toten ist das nicht. Er meinte: „Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben.“

„Konfuzius“, Sonnabend, 20.15 Uhr, Arte

zur Startseite