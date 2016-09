Meine Tochter wird nicht ausprobiert „Mein Herz ist rein“, behauptet eine witzige Elternversammlung im Dresdner Schlosstheater und kriegt sich heftig in die Haare.

Heute keine unbefleckte Empfängnis: Ein Abend entzweit mehrere Elternteile, hier gespielt von Henriette Hölzel, Holger Hübner und Christine Hoppe (v.l.). © Matthias Horn

Lässig, gönnerhaft und immer einen flotten Spruch auf den Lippen: Dem Eventmanager Wolfgang Braumeister in seinem smarten blauen Anzug kann keiner was. Das denkt man zumindest und wird dann bald überrascht. Es reichen ein paar seelenkundlerische Bemerkungen zu Körperhaltung und Loslassen, und Braumeister platzt der Kragen. Fatsch, schmeißt er seinen Rotwein gegen die Wand, sodass es rund um das Wandkreuz aussieht wie nach einem Blutbad.

Die Schweinerei fällt besonders auf in dieser strahlend weiß abgesteppten Zelle, die seit Sonntag im Dresdner Schlosstheater steckt. Das vom Boden bis zur Decke gepolsterte Wohnzimmer steht sinnbildlich für eine Gesellschaft, die alles Unangenehme, Schmutzige lieber draußen hält. In der Uraufführung von Martin Heckmanns’ Komödie „Mein Herz ist rein“ ist das schon deshalb komisch, weil die Erwachsenen mit blauen Schutzhüllen über den Straßenschuhen durch die Polsterwelt stapfen. Es ist alles andere als eine heile Welt.

Fünf Elternteile haben sich versammelt, um darüber zu sprechen, was ihre Kinder eigentlich tun, wenn sie sich zum Wandern verabschieden. Jüngst sind da ein paar Filmchen aufgetaucht, die die Teenager von sich gedreht haben: beim Ausziehen von Bluse, Hemd, Hose, beim Küssen. Was sollen die Eltern bloß mit diesem Videofund anstellen? Es ist der Punkt, an dem unterschiedliche Moralvorstellungen, ja Lebensentwürfe aufeinanderprallen. Und das umso heftiger, je mehr Rotwein alle Beteiligten getankt haben. „Das sind junge, neugierige Menschen“, wiegelt ein Vater ab, „die probieren sich aus.“ Darauf eine Mutter: „Meine Tochter wird nicht ausprobiert.“

Martin Heckmanns liebt solche Wortspielereien, Ping-Pong-Dialoge und witzige Variationen. Geboren 1971 in Mönchengladbach, gehört Heckmanns zu den bekanntesten deutschsprachigen Theaterautoren seiner Generation. Das Dresdner Staatsschauspiel hatte sein Stück Ende der vorletzten Spielzeit schon einmal zur Uraufführung angesetzt, dann aber wegen des Intendantenwechsels gegen ein anderes eingetauscht. Den alten Titel „Die Bergwanderung oder Sexualität heute“ änderte Heckmanns um in das scheinbar unverfängliche „Mein Herz ist rein“. Aber wer in diesem Wohnzimmer kann das schon von sich behaupten?

Denn dass die Jugendlichen ihr Begehren entdecken und im Gina-Lisa-Style dokumentieren, liefert nur den Anlass für die Wortschlacht der Erwachsenen. Der russische Regisseur Evgeny Titov hat sie treffend in Szene gesetzt mit sechs wunderbaren Schauspielern. Die schwarz eingepuppte Christine Hoppe ist sorgenfaltige Mutter und zugleich stolze Katholikin, überzeugt von Ordnung, Anstand, Reinheit.

Sie reibt sich am Lebenswandel des jovialen Eventmanagers von Philipp Lux, dem Henriette Hölzel eine perfekte Jungtussi an die Seite gibt. Und Holger Hübner feixt einen Gute-Laune-Therapeuten herbei – bis auch bei ihm die Sicherung durchbrennt. Die Rotweinspritzer an der Wand sind nur äußeres Zeichen eines Zerwürfnisses, das sich aus Schweigen, Scham und Verachtung speist.

Eines wird offenbar: Nicht mit Originalen, sondern mit Typen besetzt Heckmanns sein Versuchslabor, dessen Struktur arg an Yasmina Rezas Hit „Der Gott des Gemetzels“ erinnert. Es scheint einen Bedarf an Theater zu geben, das bürgerliche Fassaden zersägt und dabei mit fröhlichem Furor zu Werke geht.

