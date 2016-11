„Meine Kinder denken, ich sei dumm“ Metallica-Frontmann James Hetfield über den Untergang der Menschheit, sein inneres Biest und die Notwendigkeit von Massagen.

In den „Milk Studios“, gelegen im trendigen Meatpacking District in Manhattan, steppt der Bär. In einem der Studios findet ein Casting für Kinder statt, ständig huschen Teenager vorbei, um vorzutanzen oder vorzusingen. Die Herren James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo stehen vor einer großen weißen Leinwand und machen Faxen. Ein Dutzend Fotografen knipst, was das Zeug hält. Metallica haben ewig kein Album gemacht, jetzt gibt es wieder neue Songs, zwölf an der Zahl, das Album ist rund 80 Minuten lang. Taugt es? Ja. Alles drauf, was das Herz des Metallica-Fans seit 35 Jahren schneller schlagen lässt. Die Vielfalt ist immens, doch inhaltlich geht es zu häufig ums Ende der Welt. Warum, das muss Frontmann James Hetfield erklären.

James, im Refrain von „Hardwired“ singen Sie: „We’re so fucked/Shit outta luck/Hardwired to self-destruct“. Denken Sie wirklich, dass wir alle dem Untergang geweiht sind?

„Hardwired“ ist ein Punkrock-Song. Auf dem gesamten Album singe ich sehr viel über uns Menschen, über die guten wie auch die wirklich schlechten Dinge, die wir tun, und ich schaue auf die Menschheit als großes Ganzes. Uns gibt es erst sehr kurz, wir prägen die Erde seit einer winzigen Zeitspanne. Ich glaube nicht, dass es die Erde interessiert, ob sich nun Menschen auf ihr befinden oder nicht. Allerdings glaube ich daran, dass wir uns umeinander, aber auch um den Planeten kümmern müssen und so viel Positives bewirken können.

War „Hardwired“ der erste Song für das Album, hat er sozusagen das Grundthema gesetzt?

Nein, anders herum. „Hardwired“ war der allerletzte Song, den wir geschrieben haben. Er ist so eine Art Zusammenfassung des Albums.

Angenommen, es ginge wirklich bald mit der Menschheit zu Ende: Würde Sie das traurig machen?

Auf eine seltsame Weise würde es das nicht. Ich bin guter Hoffnung. Ich habe eine gewisse Zuversicht, was uns Menschen betrifft. Wir sind Überlebenskünstler. Es sieht ja auch so aus, als wären wir ungefähr alle zehn Jahre komplett am Ende, auch mein Vater und dessen Vater, sie alle haben irgendwann mal im Brustton der Überzeugung verkündet: Die Welt ist ein schrecklicher Ort für meine Kinder. Als Kind fand ich die Welt trotzdem ganz schön.

Ihre Töchter sind 18 und 14, Ihr Sohn ist 16 Jahre alt. Beschweren die sich über Sie, nach dem Motto: Dad, du behauptest, dass wir alle kaputt sind. Wenn du recht hast, muss ich ja nicht für die Matheklausur morgen lernen?

Nein, das tun die nicht. Meine Kinder denken sowieso, ich sei dumm. Das sind halt Teenager. Sie wissen alles besser.

Wieso halten Ihre Kinder Sie für dumm?

Das war irgendwie immer schon so. Sie denken, sie sind schlauer als ich. Nun ja, sie wissen wirklich viel und versetzen mich immer wieder in Erstaunen. Ich lerne unheimlich viel von den dreien. Es ist doch so: Deine Kinder kommen zur Welt, und du denkst: Denen bringe ich jetzt bei, worauf es im Leben ankommt. Aber bei uns ist es irgendwie eher umgekehrt. Ich lerne viel mehr von meinen Kindern als meine Kinder von mir.

Was denn zum Beispiel?

Der Klassiker bei uns zu Hause ist, dass sie mir vorwerfen, ich würde alles nur schwarz oder weiß sehen. Die Kids finden, ich sei zu extrem in meinen Ansichten, entweder stehe ich total auf der einen oder zu hundert Prozent auf der anderen Seite. Dann heißt es immer: Dad, sei doch mal kompromissfähig. Das Leben funktioniert nicht nach deinem Schema.

Was antworten Sie darauf?

Dass ich ein Künstler bin. Und ein unsicherer Mensch. Mich fest auf eine Seite zu schlagen, gibt mir Sicherheit.

Ein besonders dunkler, harter Song, noch dazu mit einem ausgeprägten Gitarrensolo, ist „Am I Savage“. Sind Sie das auch, diese Bestie?

Soll ich das Tier mal rauslassen? Dieser Song, im Grunde eine uralte Story, handelt von dem, was wir von unseren Vorfahren übernommen haben und an unsere Kinder weitergeben. Die Gewohnheiten, die Fähigkeiten, die Art, wie du dich in gewissen Situationen verhältst, die Fehler deines Vaters, die du weder wiederholen noch an deine Nachkommen vererben willst, und manchmal tust du es halt doch. So ist das. Tief in meinem Inneren lauert ein Werwolf. Ich bin sehr nett, fürsorglich, ein guter Vater und Ehemann und Freund. Und dann, Boom, kommt das Biest, brüllt, wütet und kratzt an der Tür.

Im Gespräch wirken Sie so entspannt und locker.Woher nehmen Sie die Wut, die Aggression für Ihre Kunst? Müssen Sie den Werwolf immer erst wecken?

Je besser ich meinen inneren Werwolf verstehe, desto besser habe ich ihn im Griff. Ich werde ihn nie ganz kontrollieren können, aber ich kenne die Anzeichen, wenn er sein böses Haupt erhebt. Der metaphorische Vollmond scheint von Zeit zu Zeit auf mich runter, und dann weiß ich: Aha, geht wieder los. Auslöser dafür sind häufig Gedanken, die ich mir mache. Wenn ich dann bereit bin, dieses Fass aufzumachen und kreativ zu nutzen, dann schreibe ich Songs.

Wie dringend braucht die Welt eigentlich Metallica?

Ach, die Welt, was braucht die überhaupt? Sie wird sich auch ohne Metallica weiterdrehen, auch ohne James Hetfield. Wir sind dankbar dafür, dass wir im Leben vieler Menschen einen gewissen Platz einnehmen, ihnen Unterhaltung bieten und in manchen Fällen sogar helfen können. Es gibt Menschen, für die sind wir so etwas wie ein Teil ihrer Familie. Die haben uns jetzt richtig vermisst. Das ist schon ein schönes Gefühl.

Sie sind 53. Wie fühlt sich das an?

Alt! Es gibt Momente, in denen fühle ich mich sogar deutlich älter als 53. Aber auch solche, in denen ich viel jünger bin. Auf der Bühne bin ich immer noch ein junger Mann. Doch nach dem Konzert, oje, mein Rücken tut weh, meine Schultern, mein Hals, der ganze Körper ächzt. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Noch nicht.

Wie viele Massagen bekommen Sie an einem Show-Tag?

Mindestens zwei. Eine vorher, eine nachher. Wir passen auf unsere Körper auf.

Was denken Sie, wie lange können Sie den Job noch machen?

Schwer zu sagen. Meine Frau und ich haben unlängst in New York ein Konzert von Tom Jones gesehen. 76 Jahre alt und die Stimme exzellent in Schuss. Künstler gehen nicht in Rente. Die Kunst ist ihre Leidenschaft, ihr Lebenselixier. Ich denke, wir müssen unsere Körper entscheiden lassen. Solange wir fit genug sind, um diese Shows durchziehen, machen wir weiter.

Auf Youtube gibt es ein Video, auf dem Ihre älteste Tochter Cali bei einer Schulaufführung singt und Sie sie auf der Gitarre begleiten. Wird sie die Familientradition fortführen?

Cali singt gern, aber sie ist zu vernünftig, um das beruflich zu machen – sie hat gerade mit dem College begonnen. Ich bin der einzige in der Familie, der so verrückt ist und Musik macht.

Das Album: Metallica, Hardwired… To Self-Destruct. Vertigo/Universal

