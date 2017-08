Mein Sohn, der Verräter „Das Gesetz der Familie“ mit Michael Fassbender und Brendan Gleeson ist ein famoses Familien- und Krimidrama.

Chad (Michael Fassbender) will aus seinem kriminellen Familienclan aussteigen. Das bringt ihn in große Gefahr. Am gefährlichsten: sein Vater. © 24 Bilder

Was für ein kleiner, dreckiger Film! Einer, der nicht behauptet, groß und sauber zu sein. Eng gesteckt sind seine Themen, kreisend um ein verhalten abgestecktes Terrain. Was sich öffnet, ist die Perspektive auf ein Reizwort wie Familie.

Wilde Autojagden finden hier nicht in Metropolen statt, sondern auf Acker und Wiese. Es geht zunächst den Hasen an die Ohren. Der Spaßfaktor ist beträchtlich und Chad Cutler ein vortrefflicher Fahrer, was er auch dann beweist, wenn er im voll lackierten Auto in die nahe Kleinstadt brettert. Voll lackiert, meint selbst die Scheiben, nur ein Guckloch ist geblieben. Nicht, dass die Polizei den Cutler-Clan, der seit Jahren mobil in einem Trailer Camp in der südenglischen Grafschaft Gloucestershire haust, nicht kennen würde. Hetzen würde. Die Strafen für Gaunereien nicht würde ahnden wollen. Doch bislang hat sie nur Chads Bruder drangekriegt.

Vater Colby wacht über die Sitten und Gebräuche der überschaubar großen Truppe und teilt die Nachtdienste für Brüche und Überfälle ein. Vor dem Pater familias hat selbst sein Sohn noch Spundus. „Fahre und herrsche!“, lautet Colbys Motto. Sesshaft zu werden, wäre Verrat.

Doch genau mit diesem Gedanken trägt sich Chad. Er will seiner Frau etwas Sicherheit bieten und hinter Daddys Rücken einen Schrotthandel übernehmen. Dass seine beiden Kinder schon in die örtliche Schule gehen, ist ein Anfang, den Colby mit eigenen Lehren für die Enkel untergräbt. Dass Jesus von der Polizei ermordet wurde, ist eine davon ... „Das Gesetz der Familie“ entwickelt über Widersprüche eine eigene Sorte Spannung. Da feiert diese Horde Freigeister offen und rabiat die Unabhängigkeit, während einige Strukturen durchaus mit dem geregelten Leben vergleichbar sind. Da fällt einem gestandenen Mann das Abnabeln schwer, und das Spiel mit der Moral ist nicht nur für die Figuren, sondern zunehmend auch für den Zuschauer riskant. Doch wenn man keinen Film über Menschen wie die Cutlers dreht, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt.

Adam Smiths Drama stellt seine Wucht nicht zur Schau, in Brendan Gleeson und Michael Fassbender hat er ein Vater-Sohn-Gespann, über das man reden wird, was zugleich auf den Soundtrack von Chemical Brother Tom Rowlands und Chads Versteck unter einer Kuh zutrifft, wenn die Staatsmacht schon mal mit Helikopter und Nachtsichtgerät unterwegs ist.

zur Startseite