Mehr Seiten der Stadt Prominente Autoren, frische Optik, schweres Papier: Zwei neue Magazine wollen den Dresdner Muff wegblasen.

Gut beobachtet. Ein Foto aus dem Magazin „Stadtluft Dresden“. © Amac Garbe

Wenn die Trötschel sang, wurden dem Großvater die Augen feucht. Das Anhimmeln fand lange Zeit aus der Ferne statt: Als Straßenbahnschaffner erlebte er die Sopranistin in der alten Semperoper eben nur vom vierten Rang aus. Freitagabends beim Arienlauschen in der Wanne wäre der Mann mit dem Wasser kalt geworden, hätte nicht der Enkel den Badeofen nachgeheizt.

Der Enkel, das ist der Schriftsteller Thomas Rosenlöcher. Zart und ironisch erzählt er von seinem Großvater mit dem Faible für Elfride Trötschel. Der Opa verkörperte für den Autor wie kein anderer das Dresdnerisch-Kulturbeflissene, wenn auch etwas straßenbahnschaffnerhaft. Rosenlöchers Text ist ein Nachruf auf den Kulturbürger. Und ein Höhepunkt im Magazin Stadtluft Dresden, das an diesem Montag erscheint.

Das Heft will „zum Durchatmen“ anregen, so steht es auf dem Hochglanzcover. Und in der Tat entfaltet sich auf kräftigem Papier ein Panorama der Landeshauptstadt, das ungewohnt angenehm und modern wirkt. Man liest mehrseitige Geschichten über Dresdner Motorradschrauber und Krebsforscher, über Technoproduzenten und Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Man lernt Alltagsmenschen vom Fetscherplatz kennen und blickt hinter die geschichtsträchtige Fassade einer leider längst verschwundenen Blasewitzer Villa. Und man staunt über die Reihe prominenter Schriftsteller, die neben den einheimischen Schreibern zu Wort kommen.

So wie Thomas Rosenlöcher geht der Büchner-Preisträger Durs Grünbein zurück in die Generation der Großeltern. Seine Oma hatte die Bombardierung Dresdens erlebt. „Der Tag, der ihr Leben verändern sollte, war so gründlich in ihrem Herzen versiegelt, daß sie nur milde lächeln konnte, wenn der Gedenkzirkus, alle Jahre wieder am 13. Februar, von Neuem begann.“ An anderer Stelle breitet Peter Richter das Material aus, das er für seinen autobiografischen Wenderoman „89/90“ verarbeitet hat: Urkunde, Werbezettel, Zeitungsartikel zwischen Rest-DDR und Bald-Deutschland in Wort und Bild. Thomas Brussig blickt von Berlin aus auf die „Stadt des Bewahrens und Behütens“. Er hofft, dass der Pegida-Zoff Dresden am Ende voranbringt.

Was Stadtluft Dresden angeht, hat das geklappt. Von drei gestandenen Herausgebern als „publizistische Notwehr“ geplant, ist ein feines Zwischending aus Buch und Magazin entstanden, das von nun an jährlich erscheinen soll. Bei der Erstauflage von 3 000 Exemplaren sind dem Lektorat ein paar Patzer durchgerutscht. Aber das großzügige Layout und die frischen Fotos mit ihren Pointen reizen zum Lesen. Vielleicht sogar Leute in Hamburg oder Pirmasens. Der Verkauf läuft über den Buchhandel.

Anders ist das bei einem weiteren Dresden-Magazin, das aus Zufall ebenfalls an diesem Montag erscheint. Es heißt 360 Gramm und kommt pro Heft auf eben dieses Gewicht. Die Erstauflage von 5 000 Exemplaren geht online und in Läden an den Start, vor allem in der Neustadt. Dort wohnt wahrscheinlich auch ein Großteil der Zielgruppe. Sie soll von nun an jedes Vierteljahr mit 360 Gramm versorgt werden: ein paar wenige, ausgesuchte Kulturtipps, vor allem aber Geschichten, „die über das aktuelle Tagesgeschehen hinausreichen oder einfach vergessen werden“. So steht es im Editorial, und daneben sieht man die Köpfe der Redaktion: acht Dresdner Medienleute zwischen Mitte zwanzig und Mitte vierzig.

Die erste Ausgabe ernüchtert. Papier und Fotos sind gut. Aber die Struktur ist zu kleinteilig, das hippe Layout dann doch zu unruhig, die Schrift zu klein. Und trotz Gastbeitrag von Peter Wawerzinek, dem Ingeborg-Bachmann-Preisträger und Stadtschreiber: Die Texte sind insgesamt zu schwach für ein Quartalsheft. Es reicht nicht, eine Geschichte über die Bewerbung als Kulturhauptstadt zu machen und dafür nur den Chef des Kulturhauptstadtbüros auszufragen. Man kann über einen Vibratoren-Hersteller schreiben, aber doch nicht so verhuscht wie hier. Was 360 Gramm fehlt, sind Relevanz und Professionalität.

Stadtluft Dresden , herausgegeben von Peter Ufer, Amac Garbe, Thomas Walther. Verlag der Kunst Dresden, 137 Seiten, 12,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel

360 Gramm, herausgegeben vom gleichnamigen Verein. 64 Seiten, 4,90 Euro. Erhältlich in Dresdner Läden, Cafés, Kultureinrichtungen und unter 360gramm.de

