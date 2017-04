Mehr Schiffsverkehr „Leinen los“ im Dresdner Verkehrsmuseum: Die neue Dauerausstellung zur Schifffahrt ist ein echter Hingucker.

Ein stilisierter Schiffsrumpf nimmt die neue Dauerausstellung im Dresdner Verkehrsmuseum auf, das damit nach fünf Jahren komplett umgestaltet ist. © Robert Michael

Gern hätte Joachim Breuninger sich bei Ina Müller den Hamburger Shanty-Chor für die Eröffnung seiner neuen Schiffsausstellung ausgeborgt. „Leider für uns unbezahlbar“, sagte der Direktor des Verkehrsmuseums Dresden. Auch Herbert Grönemeyer, der sich auf seinem Album „Schiffsverkehr“ von 2011 als Freund des Wassertransportwegs outete, hatte wohl gerade keinen Termin frei. Doch auch ohne Musik-Prominenz dürfte die neue Dauerschau ab 2. Mai im Johanneum großen Zuspruch finden, weil sie aufregende Exponate in einem kongenial gestalteten Raum präsentiert. Die Themen sind als wandfüllende Bilder nicht zu übersehen: Binnen- und Hochseeschifffahrt.

Das klingt unspektakulär und überraschungsfrei. Klar, Dresden liegt an der Elbe, und die fließt in die Nordsee. Vielleicht erinnert sich mancher auch noch daran, dass die DDR einst eine der größten Handels- und Fischfangflotten der Welt auf die Weltmeere schickte. An der Ostseeküste wurden die Schiffe dafür gebaut. Sogar zwei Kreuzfahrtschiffe gab es in der DDR, auf denen sich Selbsterwählte und Ausgezeichnete erholten. Der Normalbürger hatte für so eine Reise weder das Kleingeld noch die nötige Anzahl an Urlaubstagen.

Nicht nur davon erzählt die Ausstellung, die in einem stilisierten, lichten Schiffsrumpf Platz gefunden hat. Als es noch keine befestigten Straßen gab, waren Flüsse der wichtigste Transportweg. Auch heute werden wieder unglaubliche Warenmengen auf dem Wasser transportiert.

Allein die Schiffsmodelle in den Vitrinen, die 1000 Jahre Geschichte veranschaulichen, sind eine Schau. Und erst die Großexponate wie das Motorboot von Günter Lamprecht aus Berlin. Der Eigenbau erlebte 1968 seine Jungfernfahrt und sorgte fast drei Jahrzehnte auf den Gewässern um Berlin für ungläubiges Staunen. Heckflossen wie bei einem Ami-Schlitten. Das Lenkrad ist das eines Škodas, der Motor der eines Wartburgs.

Besucher an Bord der Ausstellung können sich übrigens an einer Medienstation oder zu Hause am Rechner ihr Traumschiff bauen und damit eine virtuelle Regatta im Museum gewinnen.

Genauso aufsehenerregend wie Lamprechts Motorboot, aber nur selten in Betrieb, war der Hoverhawk, ein Luftkissenfahrzeug. Hergestellt in Großbritannien, ausgestellt auf der Landwirtschaftsschau Agra in Markkleeberg, abgestellt und auf Hochglanz poliert im Museum, weil es zum Düngen und Giftsprühen auf den Feldern dann doch nicht taugte. Das Gegenteil von auf Hochglanz poliert ist ein oranges Schlauchboot in der gegenüberliegenden Ecke des Saals. Flüchtlinge sind damit auf Sizilien angelandet.

Verkehrsmuseum Dresden im Johanneum am Neumarkt, geöffnet Di – So von 10 – 18 Uhr.

