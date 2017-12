Mehr Pferde für Wagners Bühne Auch echte Bären und Drachen fordert Experte Stefan Mickisch. Bevor an der Semperoper der „Ring“ Premiere hat, erklärt er ihn auf seine geniale Art.

„Wagner ist genial“, sagt Stefan Mickisch. Wohl habe Debussy ihn Telefonbuch-Komponisten genannt, um dann bei ihm abzukupfern wie viele von Ravel bis Rachmaninow. © J. Wesely

Von Amerika lernen – ausgerechnet beim deutschen Nationalkomponisten Richard Wagner kann man das. Sagt der Musikwissenschaftler Stefan Mickisch. „Auf amerikanischen Bühnen gibt es nicht nur echte Pferde etwa für Lohengrin oder die Walküren, sondern im ,Siegfried’ sogar lebende Jungbären. In deutschen Theatern sitzt immer ein Plüschtier in der Dekoration oder ein kostümierter Statist mit Turnschuhen.“ Auch die übliche „Siegfried“-Lösung mit Pappmaché-Drachen sei nicht ideal. „Aber ich sehe ein, echte Drachen sind derzeit schwer zu bekommen.“

Wenn Mickisch solche Schoten in seinen Vorträgen zündet, dann zeugt das nicht von einem wirren Geist, sondern von einem Wagner-Kenner par excellence. Der Bayer beschäftigt sich seit fast 25 Jahren mit dem sächsischen Komponisten. Er ist absolut textsicher, spielt dessen ausufernde Werke auswendig am Klavier und weiß unglaublich viele Details. Allein aus dem „Ring des Nibelungen“ hat er 261 Motive analysiert und auf neun CDs die weltweit umfangreichste Untersuchung dazu dokumentiert. Vor ihm waren nur 110 Motive bekannt. Und er hat vor allem einen ironischen Zugang zu „seinem Liebling“. So wurde der Pianist mit seinen Erklärungen zu einer singulären Erscheinung in der Musikwelt, hielt etwa bei den Bayreuther Festspielen 450 Einführungsmatineen zu Wagners Dramen. „Ich versuche, die Leute an die Hand zu nehmen, ihnen Lust auf Richards Überwältigungsmusik zu machen, die sie dann nicht mehr loslassen wird.“

Weltweit wird er für seine kenntnisreichen und amüsanten Einführungen geschätzt. Jetzt kommt er erstmals nach Dresden. Wenn im Januar und Februar in der Semperoper erstmals der komplette „Ring“ unter der Leitung von Kapellenchef und Wagner-Spezialist Christian Thielemann mit einer Top-Besetzung läuft, erklärt er an den Vorabenden oder Vormittagen der Aufführungen die einzelnen vier Teile und spielt aus ihnen. Veranstaltungsort ist der Festsaal der Dreikönigskirche. Die Karten kosten je Einführung 25 Euro.

Szenekneipen-Tour und Kinderspaß

Zu verdanken ist dieser ungewöhnliche und selbst Kenner verblüffende Mickisch-Service der Gesellschaft der Freunde der Staatskapelle Dresden. „Unser Verein fördert ideell dieses traditionsreiche Top-Orchester, um das Bewusstsein für dessen Musik und ihre globale Bedeutung weiterzutragen“, sagt Vereinschef Christoph Hollenders. Die Mitglieder würden mit konkreten materiellen Beiträgen Kapellprojekte wie den Kauf hochklassiger Instrumente und die Förderung hochbegabter Studenten der Sinopoli-Akademie unterstützen oder initiierten solche Projekte selbst. So gibt es seit zwei Jahren die Aktion „Ohne Frack auf Tour“, bei der gut ein Dutzend Ensembles der Kapelle in ebenso vielen Kneipen im Szeneviertel Neustadt musizieren. Der Anklang ist ungewöhnlich groß. Und die Kapelle erreicht ein völlig anderes Publikum als sonst mit ihren Konzerten.

Die Freunde organisieren zudem Treffs mit Musikern, Vorträge, Ausstellungen und Konzertreisen. So geht es im März zur Generalprobe der „Tosca“ bei den Osterfestspielen Salzburg unter Thielemann. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Neu ist ab dieser Saison, dass der Verein bei den Wochenend-Vormittagskonzerten der Kapelle eine kostenfreie Kinderbetreuung auf der Probebühne anbietet. „Wir wollen, dass auch Eltern von Drei- bis Siebenjährigen an den Konzerten teilnehmen können“, sagt Christoph Hollenders, „und diese unbeschwert genießen.“

Tickets für die Mickisch-Vorträge gibt es im Vorverkauf in der Schinkelwache DD oder per Tel. 0351 4911705

