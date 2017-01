Mehr Falten im Gesicht als Aufruhr in den Augen Der Dresdner Künstler Detlef Schweiger ist Fan von Pankow. 30 Jahre liegen zwischen zwei Platten, deren Cover er für die Berliner Band gestaltete.

zurück Bild 1 von 3 weiter Seit dreißig Jahren hat Detlef Schweiger keine Porträts mehr gezeichnet. Aber als die Berliner Band Pankow ihn bat, das Cover für ihre aktuelle Live-CD „Aufruhr in den Augen reloaded“ zu gestalten, hat er das sehr gern übernommen. Wie ein Hans Dampf in allen Gassen arbeitet er nicht nur als Grafiker, Zeichner und Maler, sondern macht Fotografien, Videos, Musik, Kunst am Bau und im öffentlichen Raum und unterstützt maßgeblich die Ostrale. © Thomas Kretschel Seit dreißig Jahren hat Detlef Schweiger keine Porträts mehr gezeichnet. Aber als die Berliner Band Pankow ihn bat, das Cover für ihre aktuelle Live-CD „Aufruhr in den Augen reloaded“ zu gestalten, hat er das sehr gern übernommen. Wie ein Hans Dampf in allen Gassen arbeitet er nicht nur als Grafiker, Zeichner und Maler, sondern macht Fotografien, Videos, Musik, Kunst am Bau und im öffentlichen Raum und unterstützt maßgeblich die Ostrale.

Große Köpfe mit noch größeren Augen. Dreißig Jahre hat er sie nicht mehr gezeichnet oder zumindest der Öffentlichkeit nichts davon gezeigt. Aber er kann es noch, das Figürliche und das Porträt.

Damals, Mitte der Achtziger, war Detlef Schweiger nach seinem Kunstpädagogikstudium in Berlin einer von den sogenannten „Jungen Wilden“ in Dresden. Er, der schon immer und überall gezeichnet hatte, saß nun mit Skizzenblock und Stiften in Kneipen und bei Konzerten. Sein Werkzeug hatte er auch an jenem chaotischen Abend in Coswig dabei: „Pankow spielte. Das Publikum flippte aus vor Begeisterung. Aber die Jungs hatten es eilig. Nach nur einer Zugabe war Schluss. Den Leuten war das zu wenig, und die Band musste zusehen, dass sie ihre Technik von der Bühne retten konnte.“ Detlef Schweiger war Fan von Pankow: „Punk steckte drin in der Musik und ein bissel was von den Rolling Stones. André Herzberg agierte auf der Bühne actiongeladen und expressiv.“ Schweigers Kunst war das auch, diese Emotionen kamen ihm entgegen. Drei Jahre zeichnete er immer wieder in den Konzerten. Er hatte sogar ein Skizzenbuch nur für die Band.

Bassist Jürgen Ehle war es, der den Dresdner Künstler für „Aufruhr in den Augen“ in die Band holte. „Detlef legte mir während eines Konzerts eine Skizze auf die Bühne, direkt vor die Füße. Das fand ich total gut und so besonders, dass ich der Band vorschlug, das Cover zeichnen zu lassen.“ Detlef Schweiger machte eine Kaltnadelradierung. Davon waren die Musiker nicht begeistert: „Schwarz-weiß? Das sieht ja aus wie eine Brecht/Weill-Platte!“ So kam Farbe ins Spiel, am Ende wurde es eine Collage. Die Fotos machte damals Tina Bara.

An der Mauer gerüttelt

Die Plattenfirma Amiga bekam das Original. Auch für die Innenhülle entwarf Detlef Schweiger eine Zeichnung, die sich um die Entwicklung des Menschen dreht. Eigentlich dreht sich der Mensch. Immer im Kreis herum und rückwärts. Er wird kleiner und kleiner und fällt schließlich auf der Rückseite des Innencovers ins schwarze Loch. „Ziemlich aktuell“, sagt der Künstler. Dazu schrieb Schweiger handschriftlich den Text des Songs „Langeweile“, in dem es heißt: Ich bin rumgerannt ...

Die Musikgeschichte stuft „Aufruhr in den Augen“ längst als einen Meilenstein in der Ostrock-Ära ein, weil sich Pankow subversiv, signalgebend und punkig im Stil der „Neuen Deutschen Welle“ hervortat wie keine andere prominente Band in der DDR. Haben Pankow und Schweiger mit „Aufruhr in den Augen“ gar an einem Segment der Berliner Mauer gerüttelt? Ein Ereignis zwischen Elbe und Oder war die Platte auf jeden Fall.

„An dem Tag, als die Platte in die Läden kam, war ich in Leipzig zu einer Ausstellungseröffnung. Ich wusste davon nichts, bis Freunde kamen und sagten: ,Detlef, deine Platte steht im Laden. Das ist ja der Aufruhr, das ist echt der Aufruhr!‘ Wir gingen hin, um es mit eigenen Augen zu sehen“, erinnert sich der 58-Jährige. Alle gratulierten ihm zur Platte. Die Ausstellung war das kleinere Event. „Aufruhr in den Augen“ nötigte Musikerkollegen von City bis Silly Respekt ab. Wie konnten manche Songtexte, wie konnte der Albumtitel durchgehen? Der verantwortliche Amiga-Redakteur hatte pflichtbewusst, aber halbherzig den Vorschlag gemacht, das Album „Power in den Augen“ zu nennen. Die Band ließ sich nicht umstimmen, musste aber nicht lange diskutieren. Wie sich später herausstellte, war dieser Redakteur schon auf dem Absprung Richtung Westen. Ein Vierteljahr nach Erscheinen fühlten sich dann auch die alten Männer im Politbüro angesprochen und reagierten: „Langeweile“ durfte im Radio nicht mehr gespielt werden. „Wahrscheinlich, weil das Lied zu langweilig ist“, mutmaßte damals öffentlich ein Moderator des Jugendsenders DT 64.

Die Plattenfirma BMG Ariola war ganz anderer Meinung und brachte „Aufruhr in den Augen“ für die Brüder und Schwestern in der BRD auf den Markt. Nun auch mit dem gestalteten Innencover. Detlef Schweiger kann sich darüber nicht nur freuen. Angemessenes Honorar? Fehlanzeige. Für lächerliche 400 Mark der DDR hatte Amiga die Rechte an seinen Zeichnungen gekauft und an BMG Ariola weitergedealt. Als er nach der Wende die ihm zustehende Bezahlung einforderte, war es zu spät. Er hat bis heute nicht einmal ein Belegexemplar bekommen. „Gebraucht gibt es die Platte noch. Ich könnte sie mir kaufen. Aber nun will ich nicht mehr.“

Pankow hat die alten Stücke live in einem Berliner Klub neu aufgenommen und wieder den Dresdner Künstler gebeten, das Cover zu gestalten. Derselbe Strich, aber reduzierter das Geschehen. Ähnliche Anmutung, aber nicht mehr ganz so wild. Verzicht auf heftige Details und Farben. Irgendwie sanfter, freundlicher. Optisch funktioniert der Wiedererkennungseffekt. Schweiger meint: „Das Album klingt, als hätten die alten Männer den Blues gekriegt. Wer die Songs von 1987 nicht kennt, wird sich mit den neuen Aufnahmen leichter anfreunden, denke ich. Aber es ist sehr authentisch in der jetzigen Situation, und das ist entscheidend.“

Nach 1987 hat Schweiger abstrakt gemalt und selbst Musik gemacht. Seine Band Sardh besteht seit 27 Jahren. „Ich konnte die großen Köpfe mit den noch größeren Augen nicht mehr sehen“, sagt er. Stattdessen schlug er große Materialschlachten in seinem Atelier im kleinen Dresdner Künstlerhaus. Erst in Öl, später in Sand und Erde. Nun tuscht er gigantische Formate. Langsam hat er sich die schwierige Lasurtechnik erobert. „Ich lasse die Tusche nicht fließen, sondern zeige ihr, wohin sie soll. Fleckendompteur hat mich jemand genannt, das trifft es ziemlich gut.“

Wer Flecken zähmt, kann auch Musiker porträtieren. Und das, obwohl die jetzt mehr Falten im Gesicht haben als Aufruhr in den Augen.

Pankow gastieren mit „Aufruhr in den Augen“ am Freitag im Alten Schlachthof Dresden, Beginn 20 Uhr.

