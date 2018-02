Mehr davon Von Olaf Amberg bis Tina Wohlfahrt: Vierzig Künstler aus Sachsen zeigen Arbeiten, die sie bisher noch nie ausstellten.

Beate Bilkenroth malte 2007 diese „Thaihäschen I“ in bunten Kleidchen. Zu sehen sind sie jetzt zum ersten Mal. © Bilkneroth

Eine Bank ist eine Bank ist eine Bank. Tatsächlich? In der Dresdner Volks- und Raiffeisenbank läuft der Hase anders, zumindest in Sachen Kunst. Während sich manche Bankhäuser eine erkleckliche Kunstsammlung zusammenkaufen, die sie gelegentlich zum Zwecke der Gewinnmaximierung in renommierten Museen feiern lassen, stellt die Villa Eschebach seit ihrer Eröffnung im Jahr 1997 einfach „nur“ aus. 70 Einzel-, 20 Gruppenausstellungen waren seitdem zu sehen. Man könnte sagen: Wer Rang und Namen hat in der Dresdner Kunstszene, war hier zu Gast. Obwohl das Gebäude kein optimaler Ausstellungssaal ist, hörte man nie einen Künstler mäkeln. Sie fühlen sich mit ihren Arbeiten in der Bank willkommen und wohl.

Das liegt an der engagierten Arbeit des Ökonomen und Kunstfreundes Dieter Hoefer, der die Ausstellungen organisierte. Nun ist er im Ruhestand. Zum Abschied aus der Bank hat er ein Wiedersehen organisiert. Er bat 40 Künstlerinnen und Künstler, ein bis zwei Werke aus ihren Ateliers hervorzuzaubern, die noch nie öffentlich zu sehen waren. Das sind zum Teil brandneue, überraschende Arbeiten wie Klaus Drechslers „Pferde nach dem Schneeschauer“. Hat man vom Meister des Stilllebens je Pferde gesehen?! Bei Angela Hampel denkt man im ersten Moment, ihre „Penthesilea und Achill“ auf einem vergilbten Papier-Faltrollo seien den wilden 80er-Jahren entsprungen. Aber tatsächlich holte die Malerin Thema und Technik jener Zeit ins Jahr 2017.

Auch die Geschichte von Gunter Herrmanns „Bildnis im Bildnis“ von 1962 muss erzählt werden: Der Künstler schuftete als Broterwerb bei einem Gärtner, der ihn bat, für 1 000 Mark seine Gattin zu porträtieren. Der Maler legte los, doch der Ehemann war nicht zufrieden. Seiner Ansicht nach hatte Herrmann weder die Schönheit noch die Güte noch die Vortrefflichkeit der Gärtnerin erfasst. Seine Malerkollegen fanden das Porträt passabel. Allerdings waren sie schlauer: Einer nach dem anderen hatte genau diesen Porträtauftrag abgelehnt. Das Bild verstaubte jahrzehntelang im Atelier. Erst Hoefers Aufforderung brachte es ans Licht. Auch ein Wiedersehen.

„Wieder Sehen“ bis 16. März in der Villa Eschebach, Volks- und Raiffeisenbank, Dresden, Georgenstr. 6.

Geöffnet Mo/Mi 8.30 – 16 Uhr, Di/Do 8.30 – 18 Uhr; Fr 8.30 – 13 Uhr.

