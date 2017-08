Mehr als Jux und Buxe Musikspaß mit politischem Biss will die Serkowitzer Volksoper auf einen Dresdner Zirkuswagen bringen. Fans gibt es genug. Geld nicht.

Regisseur Wolf-Dieter Gööck hat eine „Crossoper“ inszeniert, bei der er selbst auftritt. Erstmals sind Puppen dabei, hier Eurydike, die ihr Geliebter Orpheus aus der Unterwelt befreien will. © Ronald Bonß

Auf dem neuen Plakat der Serkowitzer Volksoper schwingt ein weißer Schlüpfer an Seilen. In dieser Stoffschaukel sitzt ein viel zu kleiner Mann, lugt mit Grinsegesicht oben über den Rand und lässt seine dünnen Beinchen unten herausbaumeln. Was soll man von einer Inszenierung erwarten, die mit diesem Motiv angekündigt wird? Etwas Heiteres, Albernes, Kindisches. Vielleicht sogar (wir lieben Wortspiele) etwas Schlüpfriges.

Genau lässt sich das erst an diesem Donnerstag sagen, dann läuft die Premiere in einem ehemaligen Zirkuswagen, der nun im Dresdner Biergarten Saloppe steht. Die Künstler lassen im Vorfeld wissen, ihr Stück gehe über reines Halligalli hinaus. Komik sei auch da, um zu zeigen, dass Tragik gleich danebenliege. „Ich mache das hier nicht zum Spaß“, sagt der Sänger Cornelius Uhle sehr ernsthaft. Für das Werbebild mit dem Schaukelschlüpfermann hatte Uhle als Model gedient.

So ist das oft, wenn man als freier Künstler arbeitet: Alles muss man selber machen. Immerhin hat sich das Team der Serkowitzer Volksoper aufeinander eingestellt. Seit einigen Jahren kommt die Kerngruppe jeden Sommer für eine Neuinszenierung zusammen. Von einem „Wohlfühlhaufen“ spricht Wolf-Dieter Gööck. Er ist Sänger, Schauspieler, Regisseur und hat 2011 seine Truppe für heiter-professionelles Musiktheater gegründet, gemeinsam mit dem Dirigenten und Pianisten Milko Kersten. Statt Dresden hoben sie den Radebeuler Stadtteil Serkowitz in ihren Namen, dort wohnt Gööck, und es klingt auch witziger. Volksoper meint: Hier kommt jeder auf seine Kosten, vom Kind bis zum Professor, nicht nur Kenner der Hochkultur.

Wobei Kennerschaft nie schadet, vor allem nicht, wenn man sich an Details freuen will. In der neuen Produktion mischt das Ensemble Orpheus-Vertonungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ein bisschen Mozart spielt mit rein. Von Gluck nehmen sie die Geschichte um das leidende Liebespaar Orpheus und Eurydike, von Offenbach die pervertierte Götterwelt. „Das hat viel mit unserem Alltag zu tun“, sagt Gööck, Chef der Truppe. Der 63-Jährige beschreibt sich und seine Mitstreiter als politisch denkende Menschen. Sie verbinden Oper mit Sprech- und Figurentheater und wollen sich an mehreren Stellen die Gegenwart vorknöpfen. „Da geht’s richtig zur Sache. Es gibt allerhand zu knabbern für den Heimweg“, sagt Gööck und streicht über seine Glatze. „Wir kennen die Menschen.“

Beim neuen Stück, der sogenannten Crossoper „Orpheus in der Unterhose“, stehen sieben ausgebildete Sänger, Schauspieler und Musiker auf der Bühne. Um das alles zu bezahlen, haben sie eine Summe in der Kasse, „die gerade so reicht, um nicht zu sterben“, wie Gööck sagt. Ohne Fans ginge es wohl nicht. Über 5 000 Euro an Spenden hat die Truppe vorab im Internet gesammelt, das war mehr als erhofft. Auch Sachsens Kulturstiftung und die Stadt Dresden beteiligen sich an der Finanzierung. Die Fördersumme allerdings ist laut Gööck viel zu niedrig – eine „schrecklich enttäuschende Sache“.

Immerhin hat in diesem Jahr erstmals die Kulturbürgermeisterin ihren Besuch angekündigt. Wenn es gut läuft für die Serkowitzer, sitzen bei jeder ihrer sechs Vorstellungen 150, höchstens 200 Zuschauer vor dem Zirkuswagen. Hemd und Hose bleiben trocken. Ein Dach hält Regen ab.

Premiere „Orpheus in der Unterhose“: 24.8., 19.30 Uhr, Saloppe, Dresden. Weitere Aufführungen am 27., 31.8. und am 3., 7., 10.9. Karten an allen VVK-Stellen, Abendkasse sowie im Internet: www.serkowitzer-volksoper.de

zur Startseite