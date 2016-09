Mehr Ablenkung von der bösen Wirklichkeit Mit dem Herbst kommen diverse neue TV-Angebote. RTL setzt vor allem auf weitere Shows und verfilmt ein Komikerschicksal.

Die Kabarettistin Gaby Köster tritt nach einem Schlaganfall wieder regelmäßig öffentlich auf. Ihr Schicksal wird der Privatsender RTL jetzt in einem Spielfilm nachzeichnen. © dpa

Mehr Shows, Serien und Spielfilme: Der private Fernsehsender RTL geht mit vielen neuen Angeboten in den Herbst. „Wir starten mit mehr als 20 neuen Formaten in die kommende Saison“, sagte RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann. Der Privatsender sei mehr denn je davon überzeugt, „dass eigene Inhalte der Schlüssel zum Erfolg bleiben werden“.

Nach den Worten des RTL-Programmchefs will der Sender die Bedürfnisse der Zuschauer sowohl nach Information als auch nach Unterhaltung abdecken. „Die Zuschauer wollen die Einordnung der oftmals kritischen, teils beängstigenden Ereignisse in der Welt und vor der eigenen Haustür. Daneben suchen sie verstärkt nach Ablenkung von eben diesen oftmals beunruhigenden Entwicklungen. Beides wollen wir ihnen bieten“, kündigte Hoffmann an. Dazu beitragen sollen neue Shows sowie Spielfilme wie „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ über die Lebensgeschichte der Komikerin und Schauspielerin Gaby Köster („Ritas Welt“). Sie hatte sich nach einem Schlaganfall 2008 zurück ins Leben gekämpft und darüber ein Buch geschrieben. Verkörpert wird sie von „Tatort“-Schauspielerin Anna Schudt. Genaue Sendetermine gab es noch nicht. Gleich als Event-Dreiteiler wird die „Winnetou“Neuverfilung angekündigt.

Sechs Serienstoffe hat der Sender zur Pilot-Produktion in Auftrag gegeben, darunter ein Krankenhaus-Mehrteiler, Krimi-Streifen und eine Anwalt-Serie. Er sei zuversichtlich, Angebote dabei zu haben, die sich ebenso etablierten wie etwa „Alarm für Cobra 11“ oder „Der Lehrer“, ergänzte Hoffmann. „Ich gehe auch davon aus, dass wir ,Deutschland 83’ fortsetzen werden.“

Zwei neue Shows übernimmt Moderator Daniel Hartwich: Bei „Meet The Parents“ – so der Arbeitstitel – sollen Singles zuerst die Eltern potenzieller Dates treffen, bevor sie ihre Auswahl treffen. Bei „Deutschland will’s wissen“ werden Prominente „actionreich“ helfen, Fragen der Zuschauer zu lösen.

In der neuen Crimeshow „Schnapp dir das Geld“ sollen zwei Spieler einen Koffer mit 30 000 Euro vor Ermittlern verstecken. Überlisten sie die Cops, gehöre das Geld ihnen. In einer weiteren Gameshow muss ein mit Hindernissen gespickter Parcours aus Trampolinen überwunden werden.

Außerdem plant RTL den Gesangswettbewerb „It Takes 2“ mit Prominenten. In einer Galashow soll Moderatorin Barbara Schöneberger an Musiker-Legende Udo Jürgens erinnern und hiermit das Sonntagabend-Programm gestärkt werden.

Als neuer Moderator fungiert Jan Hahn in „This Time Next Year – Heute in einem Jahr“, wobei Menschen ein Jahr lang bei der Erfüllung ihres Lebenstraums begleitet werden. Nach britischem Vorbild schaut „Raus aus der Armut – Ein Koffer voller Chancen“, ob Hartz-IV-Empfänger den Sprung aus der Sozialhilfe schaffen können, wenn sie einen Batzen Bargeld bekommen. Andere Shows wie „Dance Dance Dance“ oder die Neuverfilmung von „Winnetou“ für das Weihnachtsprogramm waren bereits angekündigt worden. (dpa)

