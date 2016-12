Meeresidyll ohne Tiefe Der Film über Jacques-Yves Cousteau will mit Bildern überwältigen, vernachlässigt dabei aber die Charaktere.

Weiß sich und seine Ideen stets bestens in Szene zu setzen: Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson) bei Dreharbeiten an Bord der „Calypso“, seinem legendären Forschungsschiff. © DCM

Es dauert bis zur 54. Filmminute. Dann erst setzen sich Jacques-Yves Cousteau und seine Crew zum ersten Mal die roten Mützen auf. Während die Männer des Forschungsschiffs „Calypso“ noch arg fremdeln mit dieser ziemlich auffälligen Wolle, nimmt sie ihr Käpt’n gefühlt nie wieder ab. Sie wird zu dem, was für Charlie Chaplin die Melone war und Udo Lindenberg der Filzhut ist: ein Markenzeichen.

Der zähe Forscher, Taucher, Autor, Erfinder, Ehrenlegionär, Filmer und Familienvater Cousteau hat noch im Moment des ersten Kopfbedeckens schon die rechte Antwort parat, weshalb die Mütze sein muss. Sie sei „telegen“. Er wusste eben, was er tat! Cousteau hatte den ultimativen Sinn für Präsentation. Dass er radikal war, Prinzipien ritt, unerbittlich Wege freischaufelte, Privates und Beruf heute trennte, morgen als zwanghafte Einheit feierte, dass er sein Ego bis hin zur Gnadenlosigkeit pflegte und faule wie notwendige Kompromisse einging, in gleichem Maße als Umweltverschmutzer wie Umweltschützer galt, war in der Öffentlichkeit schon zu Lebzeiten manifestiert. Auch nach seinem Tod im Jahre 1997 blieb Jacques-Yves Cousteau eine zwielichtige Person für denjenigen, der genau hinsehen wollte.

Regisseur Jérôme Salle konnte es sich also gar nicht leisten, diesen Pionier des Naturfilms – der selbst die DDR ein Stück zur Welt hin geöffnet hat, weil seine Dokumentationen hier im Fernsehen gezeigt wurden – nur zu feiern. Allein die Tatsache aber, dass „Jacques – Entdecker der Ozeane“ 35 Millionen Euro gekostet hat und die Produzenten damit, nicht nur für französische Verhältnisse, unter einem extremen Erfolgsdruck standen, lassen vermuten, wie der Streifen aussehen könnte. Und genauso sieht er aus.

Aussehen meint zunächst, dass er von der Optik lebt. Für die essenziellen und ausladenden Über- und Unterwasseraufnahmen auf offener See wurde komplett an Originalschauplätzen gedreht: Bahamas, Südafrika, Kroatien. Auch für die Antarktis hat man keine weißen Plasteschollen ins Meer vor Marseille geworfen. Alle Beteiligten reisten ins echte Eis. Für Audrey Tautou, die Cousteaus erste Frau Simone spielt, war es gar der Hauptgrund, um zuzusagen. Alle diese Bilder sind natürlich exquisit. Gemeinsam mit dem triumphierenden Korsett von Soundtrack-Komponist Alexandre Desplat lassen sie ein Opus entstehen, das überwältigen will. Die echten Probleme aber hat „Jacques“ an Land.

Regisseur Salle zeigt keinen kleinen Ausschnitt. Um sich Cousteau zu nähern und ihm dabei vielleicht auf die Schliche zu kommen, entscheidet er sich für drei chronologisch berührte Jahrzehnte, die für den Protagonisten in so vielen Belangen die wichtigsten waren. Zwei Stunden aber können diese 30 Jahre nur schrammen, an biografischen Stationen entlangfegen, bestenfalls anreißen und behaupten, anstatt in die Tiefe zu gehen. Wandlungen werden regelrecht verstümmelt, Entscheidungen und Motivationen einfach gesetzt.

Mit beginnender Handlung hat das Ehepaar Cousteau schon zwei Söhne. Der spätere tragische Tod von Philippe setzt dabei die dramaturgische Klammer. Jacques-Yves lebt früh seine Ideen aus, Simone bringt das Geld ein, damit aus einem Fast-Wrack die „Calypso“ erwächst. Ein Schiff als Ikone. Für Simone Cousteau wird sie Heimat, die Besatzung zum Halt. Gibt es anfangs noch echte Familienszenen zu viert, auch zu zweit, lässt sich Simone mehr und mehr in die Rolle der hadernden Begleiterin drängen, die Patiencen legt, trinkt und die Seitensprünge ihres Ehemanns erträgt. Schwieriges Terrain für Audrey Tautou!

Schwierig ist es nicht minder für Lambert Wilson in der Hauptrolle, der mit Charme und Finesse noch kleinste Lücken nutzt, um seiner im Grunde so komplexen Figur wenigstens ein paar entscheidende Konturen zu geben. Am ehesten gelingt es noch im Zusammenspiel mit Pierre Niney, der ihn und damit den Vater als Philippe Cousteau wirklich herauszufordern weiß. Philippe wird dargestellt als einer, der die Schattenseiten erkannte. Der dafür sorgte, das Jacques-Yves Cousteau heute auch als aktiver Mahner und Kämpfer für die Belange der Meere von Rang und Namen ist.

Für den Film bedeutet es, dass sich in einem zwingenden Doppelporträt von Vater und Sohn ein anderer machbarer Ansatz hätte finden können. An Schauwert hätte „Jacques – Entdecker der Ozeane“ dabei keinesfalls verlieren müssen.

zur Startseite