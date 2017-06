MDR-Chefredakteur wird Radio-Intendant Knappe Mehrheit für Stefan Raue und Unmut, weil er als einziger Kandidat zur Wahl stand.

Stefan Raue, seit 2011 Chefredakteur des MDR, geht als Chef zum Deutschlandradio. © dpa

MDR-Chefredakteur Stefan Raue wird Intendant des Deutschlandradios. Der Hörfunkrat habe den 58-Jährigen bei seiner Sitzung am Donnerstag in Köln gewählt, teilte der Sender mit. Von den 36 anwesenden Mitgliedern des Gremiums hätten 26 mit Ja gestimmt. Zudem habe es neun Gegenstimmen und eine Enthaltung gegeben. Damit wurde die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp erreicht. Raue hat die Wahl angenommen und wird sein Amt zum 1. September antreten. Er folgt auf Willi Steul, der das Amt vorzeitig zur Verfügung stellt.

Raue sagte, für die Zukunft des Senders sehe er vor allem Entwicklungschancen in der „weiteren Profilierung der Programmangebote“, der Diskussion über den Auftrag und die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und „der Arbeit an einer digitalen Zukunft“ mit Formaten für die junge Zielgruppe. Raue wurde 1958 in Wuppertal geboren und war unter anderem als Journalist beim WDR und der Deutschen Welle tätig. Ab 1995 arbeitete er beim ZDF, unter anderem als stellvertretender Leiter der „heute“-Redaktion. Seit 2011 ist Raue Chefredakteur des MDR.

Raue wurde vom Verwaltungsrat als einziger Kandidat für die Nachfolge Steuls vorgeschlagen. Das sorgte in dem Gremium für Unmut: Der Chef der Stuttgarter Staatskanzlei, Klaus-Peter Murawski (Grüne), hatte sich für eine hausinterne Lösung ausgesprochen und Programmdirektor Andreas-Peter Weber für das Amt favorisiert. Für Raue sah Murawski zu dem Zeitpunkt keine Mehrheit im Hörfunkrat. Frank Schildt, Vorsitzender des Hörfunkrates, kündigte nach der Wahl an, die Kritik am Wahlverfahren aufzunehmen und die Initiative zu ergreifen, um die Rolle des Hörfunkrats zu stärken. (epd)

zur Startseite