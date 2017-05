Der Krimi am Sonntag Maximum an Romantik Dreckig, fies und brutal ist der Rostocker „Polizeiruf“ aus dem Hooligan-Milieu. Aber eigentlich ist es ein Liebesfilm.

Das Verhältnis der Kommissare Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) ist wieder angespannt – aber für den Zuschauer gut. © ARD

Haben Hooligans Gefühle? Besonders kuschelig geht’s nicht zu unter Ultras. Da ist es schon ein Ausdruck besonderer Zuneigung, wenn man sich zur Begrüßung ein inniges „Ey, Du Pisser“ zubrüllt. Wenn also ein Mordfall im Milieu der krassen Fußballrowdies geschieht – als Dresdner ist man froh, dass es mal nicht um Dynamo geht –, hätte nichts näher gelegen, als aus diesem „Polizeiruf“ ein sozialkritisches Zeigefinger-Drama zu machen. Doch das verweigert zum Glück diese Folge aus Rostock, in der „Ficken das Maximum an Romantik“ ist. Dieser Krimi, so dreckig, fies und brutal, ist eigentlich ein Liebesfilm. Die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Liebe unter widrigen Umständen, unter Kriminellen wie unter Kriminalisten, sind packender als der eigentliche Fall.

Rau und ruppig geht’s zu in „Einer für alle, alle für Rostock“, aber so ehrlich, eckig und erdig, dass es beinahe wieder sympathisch ist. Die Hooligans wollen sich ja „nur mal ganz normal friedlich prügeln“. Vergesst Schimanski, der hat höchstens mal Scheiße gesagt. Bei Kommissar „Fuck you“ Buckow wird so hemmungslos mit dreckigen Wörtern rumgeballert, das es wehtut. Unter Polizisten wird mindestens genauso viel wie unter Kriminellen „ins Gehirn geschissen“ oder „in den Arsch gefickt“. Doch selbst das wirkt hier weder peinlich noch provokativ, sondern authentisch. Nicht oft gelingt einem Sonntagabendkrimi eine solche überzeugende Milieustudie. Gnadenlos schonungslos: Polizisten amüsieren sich mit fiesen Gesten über ihren behinderten Kollegen, der ins Wachkoma geprügelt wurde. Eine Mutter schockiert ihren Sohn mal eben so nebenbei: „Das ist nicht dein Vater. Willst jetzt ’n Eis?“ Das Ganze ist gekonnt dosiert mit einer kräftigen Portion Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung. „Haarpune“ heißt der Friseurladen von Doreen, die das Schild „Klosett“ an die Tür hängt, wenn geschlossen ist.

Die Ebenen von Ermittlern und Verdächtigen verschmelzen. Was sich da zwischen dem verdächtigen, gerade aus dem Knast entlassenen Hooligan und seiner ins Spielermilieu geflohenen Ex-Freundin abspielt, ist im Prinzip nichts anderes als das verkorkste Liebesspiel zwischen Raubein-Kommissar Buckow und seiner schnodderigen Kollegin König. Zwei, die nicht gut sind füreinander, merken, dass sie nicht ohne einander können.

Die Friseuse und der Ex-Knacki haben den geilsten Sex seit Langem. So hätten es die Ermittler wohl auch gern, doch zwischen ihnen kommt es nicht zum Äußersten. So knistert es weiter. Und man freut sich auf den nächsten Fall dieses gnadenlosen Kommissarenpärchens und ihrer skurrilen Truppe. Man muss es mal sagen: Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau gehören zum Besten, was der Sonntagskrimi momentan zu bieten hat.

