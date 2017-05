Marx, Pöppelmann und ein Heer Entwurzelter Friedrich Dieckmann, der jetzt achtzig wird, ist einer der vielseitigsten Publizisten. Sein jüngstes Buch entdeckt Luther als Kapitalismuskritiker.

Friedrich Dieckmann. Er gehört zu den Mitbegründern der Sächsischen Akademie der Künste.

Als Karl Marx den Kapitalismus studiert, findet er überrascht einen Verbündeten: Martin Luther. Wie dieser die Kaufleute als Wucherer angreift, das Monopol an einzelnen Produkten kritisiert und die Rolle der Arbeit hervorhebt – das alles ist Marx sehr sympathisch. Für ihn ist der einstige Augustinermönch der „erste deutsche Nationalökonom“. Allein im „Kapital“ gibt es acht Zitate aus Luther-Texten.

Es sind solche Knotenpunkte im Knäuel der Geschichte, die der Publizist Friedrich Dieckmann aufspürt. Er sucht nach Parallelen und wiederkehrenden Mustern. Mit einiger Kühnheit stellt er fest, dass die DDR, mit ihrer Planwirtschaft und der Bescheidung der Bedürfnisse näher bei Luther war als bei Marx. Dieckmann beschreibt, wie beide ihre Theorien in Phasen des gesellschaftlichen Umbruchs entwickelten.

Für solche Phasen interessiert sich der Publizist besonders. Es ist kein Zufall, dass er in den Jahren nach 1989 auffällig viele Essays schrieb. Dabei weinte er der DDR keine Träne nach – ein origineller Denker wie er empfand die Einschränkungen besonders bedrückend. Doch auch die neuen Verhältnisse beobachtete er mit Skepsis. Kritisch kommentierte er etwa, dass der Grund und Boden von Ost-Land fast vollständig in den Besitz von Leuten und Firmen aus West-Land kam. Es sei zu spät bemerkt worden, „dass die steuerzahlende Allgemeinheit hier eine fantastische Vermehrung von Privatvermögen subventioniert hat“. Hellsichtig forderte Dieckmann bereits 1992, dass Eingewanderte aus anderen Kulturen wirtschaftlich und staatsbürgerlich integriert werden müssen, weil sonst ein „Heer Entwurzelter“ entsteht, „ein „Subproletariat unter dem Subproletariat“, das an der Basis der Gesellschaft „ein terroristisches Klima“ erzeugen kann.

In jedem Fall liefert Friedrich Dieckmann scharfsinnige und streitbare Analysen. Was er dem österreichischen Multitalent Egon Fridell bescheinigt, gilt für ihn selbst: „die Souveränität eines überschäumenden Geistes“. Dieckmann, der am Donnerstag 80 wird, zeigt diese Souveränität auf vielen Gebieten. Beinahe jedes Jahr bringt er ein neues Buch heraus. Tiefgründig und leicht zugleich schreibt er über politische Prozesse, architektonische Patzer, Schiller, Brecht oder die „beiden Sitzungsopern unserer Nationalkultur“: „Meistersinger“ und „Zauberflöte“. Da kann der Ton wechseln, klingt sachlich, leidenschaftlich, spöttisch oder poetisch. Nur modische Häme findet man nie.

In seinen Büchern spaziert Dieckmann häufig durch seine Kindheitsstadt Dresden. Wenn er Semper und Pöppelmann als Baumeister feiert, fragt er zugleich, was die Heutigen als Erbe hinterlassen werden. Die lakonische Antwort: „eine Menge Beton“. So tief der Autor auch in der Geschichte gräbt – das ist nie Selbstzweck. Seine Wege führen stets in die Gegenwart.

