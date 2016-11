Marionetten des Finanzkapitalismus Ein Top-Investmentbanker nimmt sich das Leben. Wie es dazu kommen konnte, erforscht Marc Bauders kluger Spielfilm.

Das nächste Ziel schon im Visier: Die Banker Jochen Walther (Wolfram Koch, hinten) und Tom Slezak (Benjamin Lillie) sind förmlich süchtig nach börsengenerierten Adrenalin-Kicks. © HR/Börres Weiffenbach

Zu Beginn schwebt die Kamera zwischen den verspiegelten Bürotürmen umher. Wir tauchen ab in die hermetische Welt der Investmentbanker in der Mainmetropole: „Frankfurt war immer schon Krönungsstadt“, sagt der junge Banker Tom Slezak mit unerschütterlichem Selbstvertrauen und kalter Arroganz. Kein Wunder, er ist der gehätschelte Zögling des Top-Investmentbankers Jochen Walther, der kurz vorm Abschluss eines großen Deals steht, der ihn vollkommen in Beschlag nimmt.

Aber es läuft nicht wirklich rund für Walther, der Workaholic kapselt sich immer mehr ab, auch von seiner Familie. Als das Geschäft mit den Saudis dann doch nicht klappt, ist der große Zocker Walther am Ende: Er stürzt sich vom Dach der Konzernzentrale. Der hochkarätig besetzte Wirtschafts-Thriller „Dead Man Working“ läuft am Mittwoch in der ARD-Themenwoche „Zukunft der Arbeit“. Wie funktioniert der globale Finanzkapitalismus? In der furiosen ersten halben Stunde seines Films zeigt Regisseur Marc Bauder eine in sich geschlossene Welt der Finanzströme und Börsenkurse, in der die nach außen so mächtig erscheinenden Top-Banker wie Marionetten an den Fäden des Systems hängen – menschliche Regungen oder Mitgefühl sind hier nur hinderlich, es zählt allein der maximale Profit. Wer nicht rund um die Uhr funktioniert, wird ausgetauscht. Oder begeht Suizid.

Mit „Dead Man Working“ wirft Marc Bauder ein kritisches Schlaglicht auf die Bankenbranche, die aus der globalen Krise nichts gelernt zu haben scheint. Der vielbeschworene „Kulturwandel“ ist, so legt Bauder nahe, nur eine Worthülse. Hinter den Kulissen läuft alles weiter wie zuvor, von einer gesellschaftlichen Verantwortung der Kreditinstitute kann keine Rede sein.

Der Film entwickelt sich nach starkem Auftakt zum spannenden Krimi. Zudem entsteht das faszinierende Psychogramm eines Workaholics, der süchtig wird nach seinen börsengenerierten Adrenalin-Kicks. Ein Arbeitstier im goldenen Käfig. (dpa)

„Dead Man Working“, Mi, 20.15 Uhr, ARD

