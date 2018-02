Mann ohne Damenbesuch Volker Elis Pilgrim untersucht Hitlers Sexleben, genauer: dessen Fehlen. Und er offenbart Irrtümer anderer Biografen.

Lieber einen Hund als eine Frau an seiner Seite: NS-Diktator Adolf Hitler habe nie Sex gehabt, schreibt Volker Elis Pilgrim. © dpa

Was für einen Medizinthriller gäbe diese Geschichte ab: Adolf Hitler, bislang ein führungsunwilliger Soldat, zuvor ein in Malerei und Architektur dilettierender Schöngeist, erhält im Lazarett Pasewalk eine tiefenpsychologische Therapie in Zeiten, in denen es noch keine Tiefenpsychologie gibt. Man könnte Gehirnwäsche sagen. Schließlich soll er, wie die anderen, vermeintlich nur in ihrem Gefühlshaushalt derangierten Versehrten, möglichst rasch wieder an die Front.

Mit den Diagnosen Hysterie und Gasvergiftung kann man wenig anfangen. Als Hitler am 19. November 1918 entlassen wird, ist allerdings seit acht Tagen Waffenstillstand. Doch ein Ungeheuer ist im damals 29-Jährigen freigesetzt: eine durch sexuellen Druck beförderte Lust am Töten, die er nicht mehr selbst befriedigt, sondern später als oberster Zuschauer an das deutsche Volk delegiert. Kurz gesagt: Hitler als Sonderfall eines Serienkillers; ein ärztlicher Kunstfehler als Ursache faschistischer Untaten.

Diese scharfen Thesen entstammen keinem Roman, sondern dem ersten Band einer seriösen, auf vier Bände angelegten Studie. Der Schriftsteller Volker Elis Pilgrim, in den 1970ern mit Büchern zur Männerforschung bekannt geworden, demonstriert darin mit kriminologischer Finesse: Hitler hatte keinen genitalen Sex. Damit weist Pilgrim ein Merkmal von mehreren nach, das man Serienkillern zuschreibt: Diese ersetzen den fehlenden Orgasmus durch das Töten. Kein sicheres Merkmal der Unterscheidung freilich, Genitalsex ist auch bei einem Drittel der unbescholtenen Männer nicht die Regel. Die Argumentationslücke zwischen Triebstörung und nationalsozialistischem Morden füllt stillschweigend die Psychologie Wilhelms Reichs, der Pilgrim als Autodidakt seit Jahrzehnten anhängt. Ihr zugrunde liegt die Vorstellung, der menschliche Organismus reagiere auf Verdrängtes, wie man einen Kessel mit Luft aufpumpt: mit Druck. Außerdem könnte Hitlers psychische Erkrankung seine Umgebung angesteckt haben. Was sonst zu klären wäre – ob Inzucht in der Familie als genetische Grundlage der Sexopathie gelten kann; was in Pasewalk geschah – ist für die Folgebände angekündigt.

Niemals nackt, niemals heiß

Im ersten Buch über Hitler untersucht Pilgrim ausführlich dessen sexuelles Nichts. Er findet in den Aussagen und Tagebüchern von Hitlers Umgebung einen scheuen Mann, der sich niemals nackt zeigt. Einen Mann, der sich schämt, was an einem linksseitigen Kryptorchismus gelegen haben kann. Ein Hoden ist nicht entwickelt, sondern im Hodengang verblieben. Auch das Geschlechtsteil: sehr klein laut Hörensagen. Beim jungen Hitler kommen Mädchen nicht vor, keine Jugendlieben, keine Damenbesuche. Schwul sei er aber auch nicht gewesen, behaupten Kameraden, vielmehr sexuell kalt in den gewöhnlich heißesten Jahren.

Hitlers Beziehung zu Eva Braun bringt das Gleiche ans Licht: kaum Berührungen, höchstens ein Handkuss. Getrennte Betten, unbefleckte Laken, Kompensationsgeschenke. In der Episode mit Geli Raubal zeigt Hitler wenigstens Verlangen. Er folgt hier offenkundig einem Musterzwang — schon der Vater hat eine Nichte geheiratet. Einzig die Schauspielerin Marianne Hoppe beschreibt in ihren Erinnerungen eine halbwegs sexuelle Handlung. Hitler habe bei der Vorführung des Filmes „Der Rebell“, als die französische Armee durch einen Engpass muss und oben die Tiroler Aufständischen mit Steinen schon auf sie warten, die Knie und Oberschenkel aneinander gerieben und „so eine Art von Orgasmus“ gekriegt. Hoppe wird der Mann unheimlich, sie steht im Schutz der Dunkelheit auf und verschwindet.

Was es schwierig macht, Pilgrim zu folgen: Das von ihm untersuchte Gebiet ist für ihn Niemandsland im doppelten Sinne, weil nicht bloß Belege für Hitlers sexuelle Betätigung fehlen. Er meint, man habe das Thema Sex insgesamt in der Hitler-Biografik nicht bewältigt. So prüft er jede kolportierte Aussage nicht allein, ob sie als Zeuge seine Vermutung stützen könnte oder sie widerlegen; nach seiner Rechnung steht es am Ende vierzig gegen vier. Sondern es geht ihm auch und vor allem darum, wann von wem in der Hitler-Forschung etwas nicht beachtet, übersehen, unterschlagen, verfälscht, geschönt wird. Hart geht er mit dem Historiker Volker Ullrich ins Gericht. Hitler und die Frauen? Aber nein! Dies aufgezeigt zu haben ist Pilgrims Leistung. Dadurch erhält seine Darlegung jedoch Vorgriffe und Wiederholungen. Nach zweihundert Seiten noch mal das Gleiche, nach vierhundert, nach sechshundert.

Keine Lust auf Kopulation

Ebenso irritiert der fröhlich kombinierende Jargon des Sexualwissenschaftlers. Vagina-Drang-vakanter Jüngling. Stehend Stoß-fegend. Gewalt-provozierte Onanie. Ähnlichen Schmiss und letztlich Verwirrung bringen Beispiele von Serienkillern in die Argumentation. Pilgrim zählt Männer auf, die Männer töten, oft versteckt in Wohlanständigkeit und einer Beziehung mit einer Frau. Man kann mustergültig Hitler in seiner Verbindung zu Braun gespiegelt sehen. Fast vergisst man, dass jene Verbrecher die Intimität mit ihren Opfern geradezu suchten, Hitler jedoch nicht.

Was ebenso ungünstig ist für die Ausgangsthese: Bei der Belichtung von Hitlers Geschlechtsleben erscheinen gar nicht zwei grundverschiedene Personen, sondern eine. Vor wie nach dem Lazarettaufenthalt keine Lust auf Sex, vom einmaligen Oberschenkelreiben im Kino abgesehen. Ob es darüber hinaus Trieb oder Druck gab, hat Pilgrim noch nicht zeigen können.

Volker Elis Pilgrim, Hitler 1 und Hitler 2. Das sexuelle Niemandsland, Osburg Verlag, 923 S., 28 Euro

