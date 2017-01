TV-Tipp Manchmal will ich hinschmeißen Filmemacherin Doris Dörrie zeigt Frauen, die sich in einem Männergewerbe durchschlagen: der Mariachi-Musik von Mexiko.

„Zu Hause bin ich ein Mensch“, sagt María del Carmen. „Mit dem Schminken werde ich zur Künstlerin.“ In Mexiko-Stadt ersingt sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter. © WDR

Bevor María del Carmen abends zur Arbeit geht, erhitzt sie einen Löffel über der Kerze und bringt damit ihre Brauen in Form. Mit Schminke, Kostüm und einem großen Hut rüstet sie sich für den Geschäftsort, an dem man sie skeptisch beäugt. „Die Männer wollen keine Frauen dort“, sagt María. Sie meint die Plaza Garibaldi in Mexiko-Stadt, wo Leute Drogen dealen und Schläge verteilen. Eben dort sorgt sie für Schönheit, mit Kunst, mit ihrer Stimme. María arbeitet als Mariachi-Sängerin.

Was die Aufgabe mit sich bringt, erfährt man im Dokumentarfilm „Dieses schöne Scheißleben“ am späten Sonntagabend. Arte hat sich für den alternativen Titel „El Mariachi Femenil“ entschieden und verweist damit auf die Besonderheit des Berufs. Mariachi, die leidenschaftliche mexikanische Volksmusik der Gitarren, Geigen und Trompeten, wird bis heute vor allem von Männern gespielt. Entscheidet sich eine Frau wie María dafür, über Liebe, Last und Lebensende zu singen, dann muss sie ihren Platz erst mal behaupten. Sie muss Gagen aushandeln. Und mit dem Gefühl leben, ihre Tochter zu vernachlässigen. Manchmal wolle sie hinschmeißen, sagt María. Aber der Glaube an ihr Talent hält sie beim Singen.

María ist eine Hauptfigur in der Musikdoku von Doris Dörrie. Die mehrfach ausgezeichnete Regisseurin blickt hinter die Kulissen folkloristischer Unterhaltung. Das hat auch manchen heiteren Moment, etwa bei den Mariachi-Frauen, die vor fünfzig Jahren ihre Laufbahn begannen und heute als Seniorinnen (gerade noch so) auf die Bühne kommen.

Allerdings hat der Film große handwerkliche Schwächen. Personenführung und Dramaturgie wirken unausgegoren, Wiederholungen und unnötige Exkurse kommen dazu. Öfters sprechen Köpfe über Dinge, die eigentlich die Kamera zeigen müsste. Man kann sich vorstellen, dass es die Musikerinnen schwer haben. Man hätte es nur gern klarer gesehen.

„El Mariachi Femenil“, 23.30 Uhr, Arte

zur Startseite